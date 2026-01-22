【2025下半期トレンド】手作りペアリングは「体験」から「表現」へ｜カラー×刻印が6割超の不動の1位、2026年は“主役級の太幅リング”が新定番｜手作りペアリングの工房Smith京王プラザホテル札幌店

株式会社 一宝

株式会社一宝（所在地：北海道札幌市）が運営する、北海道の手作り結婚指輪・婚約指輪・ペアリング工房「工房Smith札幌」は、2025年7月～12月にご依頼いただいたペアリングのオプションランキング結果をまとめました。

2025年下半期 人気オプションランキング

調査結果：

カラーコーティング：63.1%

刻印：59.3%

石留め：51.1%

メビウス彫り：28.2%

リング幅アップ：16.4%

1位｜カラーコーティング

下半期を通して首位を独走したこのオプションは、今や「指輪を作る」ことと同じくらい「何色にするか」が重要視されていることを示しています。特に7月の79%という数字は、夏らしい鮮やかな発色へのニーズを反映。「推しカラー」や、2025年のトレンドである「自然界の癒やし色」を身にまとうことで、ファッションの一部としてペアリングを楽しむスタイルが定着しました。

2位｜刻印

どの月も約6割のカップルが選択した、手作り体験の「心」とも言えるオプションです。10月に1位へ返り咲いた背景には、秋の入籍・記念日シーズンにおいて、お互いの名前や誓いの言葉を刻む「セレモニー（儀式）」としての価値が再認識されたことが挙げられます。単なる装飾ではなく、二人の歴史を封じ込めるプロセスとして欠かせないものとなっています。

3位｜石留め

半数以上のカップルが「石」を添える道を選びました。誕生石を内側に秘める「シークレットストーン」としての活用や、デザインの主役としてダイヤモンドを添えるなど、使い方は多岐にわたります。「光の輝きは魔除けや運気アップになる」という意識も広まっており、新年や新しい門出を前に、お守りジュエリーとして完成度を高める傾向が見られました。

4位｜メビウス彫り

約3割弱の選択率を維持し続けたメビウス彫りは、その「表裏のない、途切れることのない絆」という深い意味合いが、本質を大切にするカップルに強く響いています。ねじれのラインが指元に立体感と表情を与えるため、「シンプルすぎず、かつ派手すぎない」という絶妙なバランスを求める層から安定した支持を得ました。

5位｜リング幅アップ

8月からTOP5に食い込み、年末までそのシェアを維持した「下半期のダークホース」です。2025年の世界的なジュエリートレンドである「大胆なシルエット」や「重厚感」が、手作りペアリングの現場にも波及。華奢なデザインよりも、一本で手元のコーディネートが完成する「主役級のリング」を求める、感度の高い層に選ばれました。

◼︎今後の展望

2025年下半期の結果から、手作りペアリングは「色（カラー）」と「言葉（刻印）」で二人だけの物語を表現するパーソナライズ化が完全に定着しました。これを踏まえ、2026年は以下のトレンドが加速すると予測します。

- 「主役級リング」の定着： ランクインした「太幅デザイン」へのニーズは、単なる流行から定番へ。一本で手元のファッションを完成させる、重厚感のあるスタイルが支持されます。- デザインの二極化： 鮮やかなカラーで個性を出す層と、12月に浮上した「ライン彫り」のように、シンプルながら職人技を感じさせる「洗練されたミニマル」を好む層への二極化が進みます。

2026年、工房Smith札幌では、この「大胆さ」と「繊細さ」という相反するニーズに応えるべく、選べる幅の拡充や新しい質感の提案を強化。お二人の歩みに寄り添う「世界に一つだけの体験」をさらに進化させてまいります。

工房Smith札幌について

工房Smith札幌だからできる自由で、美しい指輪。デザイナーと熟練の職人がサポートして二人の理想をカタチにします。

手作りベビーリングも制作可能[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=-CN2K032FQ4 ]

赤ちゃんの未来を見守る、小さな輝き――ベビーリング。

ご家族がプロのクラフトマンとともに作業し、誕生石や刻印を自由にカスタマイズ。赤ちゃんの未来を見守る「小さな輝き」を、世界にただ一つのオリジナルリングとして形にできます。

＜札幌本店＞

手作り結婚指輪・婚約指輪専門店

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=dlzV5OD7pKo ]

住所：

〒060-0062

北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル １F

営業時間：

10:00～19:00

（レイトコース 19:00～22:00）

ご予約：

完全ご予約制

https://sapporo-smith.jp/reserve/

アクセス：

地下鉄西11丁目駅３番出口より徒歩3分

結婚指輪・婚約指輪ご制作のお客様限定で駐車料金補助有

URL

https://sapporo-smith.jp/

YouTube

https://youtu.be/oDhwYX-sWUo?si=xf8bcuw4ruBTCEHw

TikTok

https://www.tiktok.com/@smith_sapporo

Instagram

https://www.instagram.com/smith_sapporo_honten/

GoogleMap

https://maps.app.goo.gl/KoT87WQnMDAuCDBH8

＜京王プラザホテル札幌＞

手作りペアリング専門店

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=oDhwYX-sWUo ]

住所：

〒060-0005

北海道札幌市中央区北５条西７丁目２－１ 京王プラザホテル札幌 １F

営業時間：

9:00～19:00（レイトコース 19:00～21:00）

ご予約：

完全ご予約制

https://sapporo-smith.jp/reserve/

アクセス：

JR札幌駅徒歩5分／札幌市営地下鉄さっぽろ駅徒歩7分

京王プラザホテル札幌専用駐車場有

TiKTok

https://www.tiktok.com/@smith_sapporo_kpla

Instagram

https://www.instagram.com/smith_sapporo_kpla

GoogleMap

https://maps.app.goo.gl/wPz6tRrQBoUDGWwVA

■会社概要

会社名：

株式会社 一宝

所在地：

〒060-0062

北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル１Ｆ

創設：

2009年4月1日

コーポレートサイト

https://ippoo-japan.com/

ジュエリー修理加工・リフォーム専門店

「RITZ GLANDE -リッツグランデ-」

https://www.sapporo-housekisyuuri.com/

「札幌宝石買取.com」

https://sapporo-housekikaitori.com