福井県美浜町、原子力発電所関連事業を担う耕雲商事がAI社長「AIこーうん社長」を導入で組織力のさらなる向上へ

株式会社THA

株式会社THA(https://tha-inc.com/)（本社：東京都新宿区、代表取締役：西山朝子）は、福井県三方郡美浜町に本社を構え、原子力発電所関連事業や環境事業、まちづくり事業などを展開する有限会社耕雲商事(https://koun1980.com/)（代表取締役：国川 晃）に、国川社長の価値観や理念を再現した専用AI「AIこーうん社長」を導入したことをお知らせいたします。

▪️概要

今回導入された「AI社長」(https://ai-syacho.com/)は、株式会社THAが提供する、経営者の理念・思考・知識をAIとして実装し、社員一人ひとりの自走を支援するサービスです。

有限会社耕雲商事様では、社員がいつでも気軽に相談できる環境づくりと、企業理念「Give and Fun」の浸透を目的に、就業規則や社内制度、現場での判断に関する相談まで幅広く対応する専用AIとして活用されます。

▪️導入企業の説明

有限会社耕雲商事は、福井県三方郡美浜町を拠点に、原子力発電所の各種工事・管理業務を主要事業として展開する企業です。高い安全性と責任感が求められる現場を支えると同時に、環境事業（リサイクル）を事業の柱の一つとし、循環型社会の実現にも取り組んでいます。

そのほか、金属スクラップのリサイクル、レンタカー・リース事業、道の駅やイベントの企画・運営、不動産賃貸事業、人財派遣事業など、地域に根ざした多角的な事業を展開。

「Give and Fun（与えて、楽しむ）」という企業理念のもと、事業を通じて地域社会に価値を提供し続けています。

▪️AI社長導入の背景・目的

耕雲商事様では、現場で働く社員一人ひとりが当事者意識を持ち、自ら考えて行動できる組織づくりを重視してきました。

- 行動規範の浸透強化：創業以来培われてきた「成長志向・信頼・一手間・柔軟・協力」の5つの行動規範を日常の判断や業務行動を通して全従業員に浸透。- 国川社長の考え方の継承：国川社長の経営哲学や判断基準をAIが継承し、社員がいつでも社長に相談できるような環境を実現。- 耕雲商事ならではの視点提供：単なる情報提供ツールではなく、耕雲商事の価値観と豊富な実績データを基に「耕雲商事ならではの視点」でアドバイスを提供。- 相談環境の改善：日常業務の疑問や成長に関する相談を気軽にできる環境を整備し、全社員の継続的な成長をサポート。

AI社長を通じて、コミュニケーションの活性化を行い、現場力のさらなる向上を目指しています。

▪️AI社長とは

「AI社長」は、汎用AIによる没個性化の危機から中小企業の「会社らしさ」を守る、企業オリジナルのAIチャットサービスです。

▪️導入したAI社長「AIこーうん社長」の特徴

- 企業理念を生きた判断基準に変換 - 過去の模倣ではなく、企業が目指す理想の姿を体現し、抽象的な企業理念を日々の業務における具体的な判断基準として機能させます。- 二層構造による会社らしい回答 - RAG技術による社内知識の検索・活用と、徹底的なヒアリングで言語化された企業の価値観を統合し、その会社にしかできない深みのある回答を実現。- 24時間対応のバーチャル相談窓口 - 社員は慣れ親しんだコミュニケーションツールから、まるで理想的な上司に相談するように気軽に質問でき、企業理念に基づいた具体的なアドバイスを受けられます。- 中小企業の持続的成長を支援 - 単なる業務効率化を超え、社員の働きがいや心の支えとしても機能し、企業独自の競争優位性を保ちながら持続的成長を支援する「理念を生きた判断基準に変える」AIパートナーです。

AIこーうん社長は、国川社長の価値観や人格、判断軸を再現した、有限会社耕雲商事様専用のAIです。

主な特徴

- 国川社長の考え方や理念に基づいた対話が可能- 就業規則や人事制度に関する質問への即時対応- 現場作業や業務上の悩みに対する相談サポート- 理念「Give and Fun」を行動につなげる対話設計

学習データ

- 就業規則- 人事制度- 工事請負契約要綱- 社内報- 企業理念- 国川社長の価値観・体験談

これにより、社員は必要な情報や考え方にすぐアクセスでき、自ら考え、行動する力を養うことができます。

▪️会話例

▪️導入企業代表者コメント

有限会社耕雲商事 代表取締役 国川 晃

私たちの会社では、社員一人ひとりが現場で判断し、行動する場面が多くあります。その中で「誰に相談すればいいのか」「これは理念に沿った判断なのか」と迷う瞬間も少なくありません。AIこーうん社長は、そんなときに社員が気軽に声をかけられる存在として導入しました。

大切にしているのは、正解を与えることではなく、「Give and Fun」という理念を軸に、自分で考え、納得して行動できることです。人の想いや経験を大切にしながら、AIの力を借りて組織全体の対話を増やし、当事者意識を育てていく。人情と技術が共存する、新しい耕雲商事のかたちを、これからの未来につなげていきたいと考えています。

▪️サービス提供者コメント

株式会社THA 代表取締役 西山朝子

耕雲商事様が長年にわたり培ってこられた、人を大切にする姿勢や地域と真摯に向き合う経営に、心より敬意を表します。その想いや価値観を、AIという形で次の世代へとつないでいく取り組みに、私たちTHAを信頼し、お任せいただいたことに深く感謝しています。

AI社長は効率化のためのツールではなく、経営者の考えや判断軸を社員一人ひとりに届ける存在です。耕雲商事様の現場に寄り添い、対話を生み、自ら考えて行動できる組織づくりを支えるパートナーとして、AIこーうん社長が未来への一歩を共に歩めることを、心から願っています。

【有限会社耕雲商事について】

住所：福井県三方郡美浜町久々子17-7

代表者：国川 晃

事業内容：原子力発電所の各種工事・管理業務、環境事業（リサイクル）を中心に、地域に根ざした多角的な事業を展開

URL: https://koun1980.com/

【株式会社THAについて】

株式会社THAは、「日本を支える勇者たちに最強の強化魔法を」のビジョンのもと、AI技術を中心にさまざまなIT・クリエイティブ技術を提供し、企業の業績向上を支援しています。 2023年8月のサービス提供開始以来、豊富な導入実績とノウハウを蓄積しています。

AI社長サービスページ：https://ai-syacho.com/

お問い合わせ先：株式会社THA 広報部

Email: info@tha-inc.com

URL: https://tha-inc.com/

サービスの詳細や利用を検討されている企業は、上記の連絡先までお問い合わせください。