ドラストコスメの最強アイテムを徹底調査！ 青みリップやアイライナーなど、イマドキメイクの正解を教えます!!【LDK the Beauty 2026年3月号】

株式会社晋遊舎3月号は「ドラッグストアの最強美容アイテム180」を総力特集！ ドラッグストアには、美容アイテムがたくさんありすぎて選べない！ そんなあなたを救うべく、最強アイテムを厳選して発表します。他にも、失敗しない青みリップを調査。また、定番＆トレンドのアイライナーや、たんぱく質の真実など、今知りたい美容情報をたっぷりとご紹介します。

【特集の一部をご紹介】

スキンケアからコスメまで何でもそろっているドラスト。迷っちゃうあなたのために、最強アイテムを厳選します総力特集／ドラッグストアの最強美容アイテム180

さまざまな製品が売られているからいっぱいありすぎてどれを買えばいいかわからない！ というあなたへ、良品たくさん教えます☆

オシャレに見えるトレンドの青みリップを調査！第2特集／いまどき青みリップの正解、見つけました！

青みリップってトレンドだけれど、色の選び方や塗り方が意外と難しいんですよね。そこで今回は、あるあるのお悩みを解消して、いますぐオシャ見せできるちょうどいいリップを探します！

定番もトレンドもたっぷり40本＋αテスト！ あなたにピッタリのアイライナー見つけます第3特集／今買いアイライナーありました！

アイライナーといえば茶色？ 黒？ 定番カラーに加えて涙袋＆粘膜ライナーも流行中。そこで、メイクのプロと毎日使いたい定番ライナー＆瞬時にあか抜けるトレンドライナーを徹底テストしました。

適当にとったら実はソンしているかも?! 気になるたんぱく質のあれこれを調査第4特集／たんぱく質の真実、暴きます!!

「たんぱく質はとったほうがいい！」とよく聞くけれど、結局とるとどういいの？ なんとなくとりすぎるとよくないイメージもあるけれど実際どう？ 基本のことから気になるウワサまで、たんぱく質の真実を大公開！

保湿力も使い心地もいいシートマスクを調査！ 目指せうるツヤ肌!!特別企画／最新シートマスクABC判定60＋α

日々のケアや、スペシャルケアに。乾燥や肌悩みにアプローチして、しっかりうるおう極上の一枚を見つけます！

