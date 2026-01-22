花魁コスプレの認知度は約2割。一方で「知っている層」の1割に経験アリ！

株式会社NEXER

■和風コスプレの代表格「花魁コスプレ」、女性たちはどう見ている？

近年、SNSを中心に注目を集める和風コスプレ。

なかでも花魁コスプレは、華やかな着物や特徴的なヘアスタイルが印象的で、写真映えするスタイルとして人気を集めています。日本の伝統文化をモチーフにしつつ、現代的にアレンジされた花魁コスプレは、観光地での体験撮影やイベントなど、さまざまな場面で目にする機会が増えてきました。

では、実際に女性たちは花魁コスプレに対してどのようなイメージを持っているのでしょうか。

ということで今回はコスプレ衣装やキャバドレスの取り扱い数が業界随一のセレクトストア「vanityME.(バニティーミー)」と共同で、全国の女性200名を対象に「花魁コスプレへの認知とイメージ」についてのアンケートをおこないました。

「花魁コスプレへの認知とイメージに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年1月5日 ～ 1月13日

調査対象者：全国の女性

有効回答：200サンプル

質問内容：

質問1：あなたは花魁コスプレを知っていますか？

質問2：どこで花魁コスプレを知りましたか？

質問3：花魁コスプレに対してどのようなイメージを持っていますか？特に強いイメージをひとつだけ選んでください。

質問4：その理由を教えてください。

質問5：花魁コスプレをしたことはありますか？

質問6：その理由を教えてください。

質問7：花魁コスプレをしている人を見たことはありますか？

質問8：どこで花魁コスプレを見ましたか？

質問9：花魁コスプレを見たとき、どのように感じましたか？

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。

■21.5%が花魁コスプレを「知っている」と回答

まず、花魁コスプレの認知度について調査しました。

その結果「知っている」と回答したのは21.5％でした。78.5%の女性が花魁コスプレを知らないという結果となり、現時点では一般的な認知度はまだ高くないことがわかります。

続いて、花魁コスプレを知っていると回答した方に、どこで知ったのかを聞いてみました。

最も多かったのは「テレビ・雑誌・メディア」で48.8％、次いで「SNS（Instagram／TikTok／Xなど）」が37.2％という結果でした。

テレビや雑誌などのメディア露出が認知のきっかけとなるケースが多い一方で、SNSを通じて知った人も4割近くおり、デジタルメディアによる情報拡散も進んでいることがうかがえます。

■最も多いイメージは「華やか」で34.9%

次に、花魁コスプレを知っている方を対象に、どのようなイメージを持っているかを調査しました。

その結果、花魁コスプレに対するイメージとして最も多かったのは「華やか」で34.9％でした。次いで「日本文化・和の雰囲気を感じる」と「非日常感がある」が、ともに18.6％という結果です。

また、「セクシー」「写真映えしそう」はそれぞれ11.6％となり、全体としてポジティブな印象を持つ人が多いことがわかりました。

そのように感じた理由についても聞いてみたので、回答者の声を一部紹介します。

「華やか」

・派手で綺麗で華やかで日本の文化。（30代・女性）

・普段ではない華やかさがあると思います。（40代・女性）

・華やかで輝いているイメージ。（50代・女性）

「日本文化・和の雰囲気を感じる」

・日本特有の姿だから。（20代・女性）

・昔の日本を感じます。（50代・女性）

・昔からある衣装だと思うから。（50代・女性）

「非日常感がある」

・衣装もメイクも独特で、撮影するならスタジオやロケーションなどもかなりこだわらないといけないだろうから。（30代・女性）

・日常では味わえない衣装。（50代・女性）

・現実では絶対にしない格好だから。（50代・女性）

花魁コスプレに対しては「華やか」「綺麗」といったポジティブな声が多く寄せられました。普段はなかなか着る機会のない豪華な衣装や特徴的なメイクが、非日常的な特別感を演出してくれる点に魅力を感じている人が多いようです。

また、日本の伝統文化を感じられるという意見も複数見られ、単なるコスプレとしてだけでなく、文化的な価値を持つスタイルとして受け取られていることがわかりました。

■花魁コスプレ経験者は11.6%、約9割が「経験ない」と回答

次に、実際に花魁コスプレをしたことがあるかを調査しました。

その結果「経験がある」と回答したのは11.6％、「経験がない」は88.4％となりました。花魁コスプレを知っている人のなかでも、実際に体験したことがある人は約1割にとどまっていることがわかります。

花魁コスプレをしていない理由についても聞いてみたので、回答者の声を一部紹介します。

「ない」と回答した理由

・コスプレしてみたいけど、機会が中々ないから。（30代・女性）

・そういった機会がなかったし、自分には似合わないと思うから。（40代・女性）

・やってみたいけど機会がない。（50代・女性）

コスプレをしない理由として最も多かったのは「機会がない」という声でした。興味はあるものの、日常生活の中で体験するきっかけがなく、踏み出せていない人が多いようです。

また「自分には似合わないと思う」といった自信のなさや、準備に手間がかかりそうだという点を理由に挙げる人も見られました。

■花魁コスプレを見たことが「ある」のは46.5%

次に、実際に花魁コスプレをしている人を見たことがあるかを調査しました。

その結果「見たことがある」と回答したのは46.5％、「見たことがない」は53.5％となりました。花魁コスプレを知っている人のうち、約半数が実際に目にした経験があることがわかります。

続いて「見たことがある」と回答した方に、どこで見たのかを聞いてみました。

最も多かったのは「SNS」で60.0％でした。次いで「観光地」「イベント・お祭り」がそれぞれ20.0％という結果です。SNSが花魁コスプレの露出において大きな役割を果たしていることがわかります。

■花魁コスプレを見た感想は「綺麗」「華やか」が多数

最後に、花魁コスプレを見たことがある方を対象に、実際に見たときの感想について調査しました。

花魁（おいらん）コスプレを見たとき、どのように感じましたか？

・すごく綺麗で自分もやってみたいと思った。（30代・女性）

・若い女性だったのでとても似合っていて、美しさに感激した。（40代・女性）

・メイクが独特であんな細かい作業ができるんだなぁと感動した。（30代・女性）

・綺麗で、インパクトがあり、素敵だと思います。（50代・女性）

花魁コスプレを見た感想としては「綺麗」「華やか」「素敵」といったポジティブな声が多く寄せられました。「自分もやってみたいと思った」「美しさに感動した」といった意見もあり、実際に目にすることで興味や憧れが高まるケースもあるようです。

また、細部まで作り込まれたメイクや、豪華な衣装に印象を受けたという声も目立ちました。花魁コスプレならではの華やかさや存在感が、多くの人の記憶に残っていることがうかがえます。

■まとめ

今回の調査では、花魁コスプレの認知度は約2割にとどまっているものの、知っている人の間では「華やか」「日本文化を感じる」といったポジティブなイメージが多く持たれていることがわかりました。

実際に体験したことがある人は約1割と少数派ですが「機会があればやってみたい」と考えている人は少なくありません。また、SNSやメディアを通じて目にする機会が増えており、実際に見た人からは好意的な感想が多く寄せられています。

興味を持った方は、観光地の体験施設やスタジオなどで一度チャレンジしてみてはいかがでしょうか。

