»°ÅÄÂ¼Ë®É§¤¬»°¥ÎµÜ¡õ¸µÄ®¤ÎÌ¾Å¹¤ò¥Ï¥·¥´¼ò¡ªÏ©ÃÏÎ¢¤Î·ê¾ìÃæ²Ú¡¦Æç¤ÎÆüËÜ¼ò¡¦ÄÁ¤·¤¤¥ï¥¤¥ó³ÑÂÇ¤Á¡¦ÀäÉÊ¶ú¤«¤Ä¡Ä¤³¤ì¤¾¡ª¤ª¤È¤ÊÎ¹!!

º£²ó¤ÏÀÆÆ£ÀãÇµ¤È»°¥ÎµÜ¡õ¸µÄ®¤Ø¡£·ê¾ì¤ÎÌ¾Å¹¡ßÈþÌ£¤¤¤â¤ó¤Ç¥Ï¥·¥´¼ò¡ª
¥¢¥Æ¤â½¼¼Â¡ªÃæ²Ú´¡¤¬Ì¾Êª¤Î¿Íµ¤Å¹
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¡Ï©ÃÏÎ¢¤Ë¤¢¤ë¡Ú°É°É¡Û¤Ø
¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤ÊÆ÷¤¤¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ÆÏ©ÃÏÎ¢¤òÃµº÷¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¡£Ãæ¹ñ²ÈÄíÎÁÍý¡Ú°É°É¡Ê¤·¤ó¤·¤ó¡Ë¡Û¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤¹¡£Ãë¤Î¤ß¤¹¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÇÆø¤ï¤¦¤ªÅ¹¤Ç¡¢¡º¤ÎÃæ²Ú´¡¤¬¿Íµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë»°ÅÄÂ¼
¤Þ¤º¤Ï¾Ò¶½¼ò¤Ç´¥ÇÕ¡ª¥«¥¦¥ó¥¿ー¤ËÊÂ¤Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤ÊÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤ó¤À¡Ø¾ÆÇÓ¹ü¡Ê¥¹¥Ú¥¢¥ê¥Ö¡Ë¡Ù¤Ï¥È¥í¥È¥í¤Ç¥×¥ê¥×¥ê¡ª»°ÅÄÂ¼¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÂçÀä»¿¤Ç¤¹¡£Ì¾Êª¤Î¤ª´¡¤Ï¡Ø³Ãì´¡¡Ù¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¾Ç¤¬¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤«¤º®¤¼¤Ê¤¬¤é¿æ¤¯¤³¤È¡¢¤Ê¤ó¤È£³»þ´Ö¡ª¤³¤Á¤é¤â¡¢¿©¤Ù¤ë¼ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
ÃíÊ¸¤Ï£±²ó¤Î¤ß¡ªÌ£Á¹¥À¥ì¿À¸Íñ»Ò
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¡¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿¿À¸Íñ»Ò¤ÎÌ¾Å¹¡ÚÀÖèß¡Û
¾¦Å¹³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»°ÅÄÂ¼¤¬¡Ö¤½¤¦¤À¡ª¡×¤È²¿¤«»×¤¤½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤ËºÆ¤ÓÏ©ÃÏ¤Ø¡£¤®¤ç¤¦¤¶ÀìÌçÅ¹¡ÚÀÖèß¡Û¤ØÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¡º£ÅÙ¤ÏÀÆÆ£¤¬¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª
ñ»Ò¤Ç¤¹¤«¤é¡Ä¤â¤Á¤í¤ó¥Óー¥ë¤Ç´¥ÇÕ¡ª¤ªÌÜÅö¤Æ¤Îñ»Ò¤Ï¡¢Èé¤¬¤â¤Ã¤Á¤ê¡¢Ãæ¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡£ÌîºÚ¤òÂ¿¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°Õ³°¤Ë¤â¤¢¤Ã¤µ¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Ì£Á¹¥À¥ì¤Î¥Ô¥ê¿É¶ñ¹ç¤âÀäÉÊ¡ª»°ÅÄÂ¼¤Ï¡ÖÂ¾½ê¤Çñ»Ò¤ò¿©¤Ù¤ëÅÙ¤Ë¡¢¤³¤³¤ÎÌ£Á¹¥À¥ì¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¤È¤«¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÌ£Á¹¥À¥ì¤¬¥ß¥½¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Æç¤ÎÆüËÜ¼ò¤¬ÀªÂ·¤¤¡ª¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¡»î°û¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÆüËÜ¼ò¤È
¼¡¤ËË¬¤ì¤¿¡Ú¿À¸ÍËÌÌî¥Î¥¹¥¿¡Û¡£¡ÖËÌÌî¹©Ë¼¤Î¤Þ¤Á¡×¤«¤é2024Ç¯11·î¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¤Ç¡¢¿À¸Í¥°¥ë¥á¤¬³Ú¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÚÆç¸Þ¶¿ SAKE VILLAGE¡Û¤ÏÆüËÜ¼ò¤ÎÌ¾»ºÃÏ¡¦Æç¸Þ¶¿¤Î¾¦ÉÊ¤ò°·¤¦¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£ÌµÎÁ¤Ç»î°û¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿É¸ý¤¬¹¥¤¤Ê»°ÅÄÂ¼¤ÏµÆÀµ½¡¡Ø²ÅÊõÂ¢ ²í¡Ù¤ò¡¢ÀÆÆ£¤Ï¡ØNADA 88¡Ù¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Æç¤Î¤ª¼ò¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¤È¤´Ëþ±Ù¢ö
¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¼ÂÍÑÅª¡ª¿À¸ÍÈ¯¤ÎË¹»Ò¥Ö¥é¥ó¥É
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¡¤·¤ï¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡ØBOXED HAT¡Ù¤Ç¤¹
1911Ç¯½×¹©¤Î¡Ú³¤´ß¥Ó¥ë¥Â¥ó¥°¡Û¡£Îò»ËÅª·úÊª¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëË¹»Ò²°¡Úmature ha.¡Ê¥Þ¥Á¥å¥¢ー¥Ï¡ËAtelier shop¡Û¤Ï¡¢¿À¸Í¤¬µòÅÀ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤ÇÁÇÅ¨¤ÊË¹»Ò¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤ËÊÑ·Á¤Ç¤¤ëÉÔ»×µÄ¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊË¹»Ò¤â¡ªÊ¿¤¿¤¤È¢¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡ØBOXED HAT¡Ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Ï¥Ã¥È¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÍ×Ë¾¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Å¹Ì¾¤¬¡Ö¼º³Ê¡×!?ÄÁ¤·¤¤¥ï¥¤¥ó³ÑÂÇ¤Á¡ª
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¡Å¹Ì¾¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÃæ¤Ø
¿À¸Í¤Ï³ÑÂÇ¤Á¤¬Â¿¤¯¡¢¸Å¤ÎÉ¤³ÑÂÇ¤ÁÊ¸²½¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤Õ¤¿¤ê¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÄÁ¤·¤¤¥ï¥¤¥ó¤Î³ÑÂÇ¤Á¡£¤·¤«¤âÅ¹Ì¾¤¬¡Ú¥ï¥¤¥ó¥Ðー¼º³Ê¡Û¡£¸ªÉª¤Ï¤é¤º¤Ë¥ï¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤éÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¡Å¹¼ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¥ï¥¤¥ó¤ò
¥É¥é¥¤¤ÎÀÖ¤òÃíÊ¸¤·¤¿»°ÅÄÂ¼¤Ï¡ÖChateau Purcari Freedom Blend¡×¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÀÆÆ£¤Ï¡¢Å¹¼ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ønaname ¥Ç¥é¥¦¥§¥¢ ¥ª¥Ï¥¤¥é2025¡Ù¡£Çò¥Ö¥É¥¦¤òÈé¤´¤ÈÈ¯¹Ú¤·¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸¥ï¥¤¥ó¤Ç¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤²Ú¤ä¤«¤Ç¥Õ¥ëー¥Æ¥£¡ª¡×¡£¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¤Ï¥Õー¥É¤Î»ý¤Á¹þ¤ßOK¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡ª
½Å¸ü´¶¤¢¤ëÅ¹Æâ¡ª50Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯ÀäÉÊ¶ú¤«¤Ä
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¡³°´Ñ¤â½Å¸ü´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
Í¼¿©¤Ï¡¢¶ú¤«¤Ä¤ÎÌ¾Å¹¡Ú¶ú¤«¤Ä ÏÂÍöÂË²°¡Ê¤ª¤é¤ó¤À¤ä¡Ë¡Û¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤ò°ú¤¯ÁÇÅ¨¤Ê³°´Ñ¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¡ªÀèÂå¤¬¹üÆ¡ÉÊ¹¥¤¤À¤½¤¦¤Ç¡¢Å¹Æâ¤â¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¡¤¤ì¤¤¤ËÍÈ¤¬¤Ã¤¿¥¨¥Ó¤òÊÒ¼ê¤Ë¾åµ¡·ù¤Ç¤¹
¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¥µ¥¯¥µ¥¯´¶¤È¹á¤Ð¤·¤¤É÷Ì£¤¬ÆÃÄ§¤Î¥ª¥é¥ó¥À»º¥éー¥É¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Æ»ÈÍÑ¡£¿©ºà¤ÏÃÏ¸µ¤Î¤â¤Î¤òÃæ¿´¤ËÁª¤Ö¤Ê¤É¡¢ÀèÂå¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÀ½Ë¡¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°¤Ï¥«¥ê¥«¥ê¡ªÃæ¤Î¥¨¥Ó¤Ï¥×¥ê¥×¥ê¡ªµíÆù¤Ï¥È¥í¥È¥í¡ª¿©ºà¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê³Ú¤·¤á¤ëÀäÌ¯¤ÊÍÈ¤²²Ã¸º¤Ë¡¢»°ÅÄÂ¼¤âÀÆÆ£¤âÃ¦Ë¹¤Ç¤¹¡ª
¡Ö¤ª¤È¤ÊÎ¹¤¢¤ë¤Î¹¡×¤ÏËè½µÅÚÍËÍ¼Êý6:30～ÊüÁ÷¡£
»°ÅÄÂ¼Ë®É§¤¬Ë¬¤ì¤¿Àè¤ÎÅÚÃÏ¤òÊâ¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÈþÌ£¤äÈþ¼ò¡¢É÷·Ê¤òÌ£¤ï¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤ÎÃæ¤«¤é´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¡È¤ª¤È¤Ê¤Î¤¿¤á¤Î¡ÉÎ¹ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
