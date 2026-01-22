「一冊の本には、明日を変える力がある」偉人たちの人生を変えた、古今東西の名著が持つ不変の哲学を読み解く！

株式会社 青春出版社

「世界」を変えた人は、何をどう読み、いかに人生を切り開いたか。スティーブ・ジョブズにとっての『リア王』、チャーチルにとっての『ローマ帝国衰亡史』、夏目漱石にとっての『高慢と偏見』、上杉謙信にとっての『平家物語』……。

本との関係を通して、著名人たちの人物像に新たな角度から光を当てるのと同時に、古今東西の名著が持つ不変の哲学を読み解きます。本書は、「本が持つ力」を心の底から実感できる一冊です。

真山 知幸（まやま ともゆき）

伝記作家、偉人研究家。 1979年兵庫県生まれ。同志社大学法学部法律学科卒業。業界誌出版社の編集長を経て、2020年より作家活動に専念。計20万部を超えた『ざんねんな偉人伝』『ざんねんな歴史人物』をはじめ、『大器晩成列伝 遅咲きの人生には共通点があった!』『偉人 大久保利通: 「正解なき時代」のリアリスト』『偉人名言迷言事典』『偉人メシ伝』『戦国最高のNo.2 豊臣秀長の人生と絆』ほか著書多数。『調査月報』『毎日小学生新聞』など各媒体で連載中。「東洋経済オンラインアワード2024」でロングランヒット賞を受賞。大学での講師活動のほか、メディア出演も多く、YouTube「【偉人研究家】真山知幸チャンネル」でも発信を続けている。

本を読む人だけが、“自分の壁”を突破できる

発売日：2026年1月22日

定価：2,277円（税込）

ISBN：978-4-413-23427-6