【2/5開催｜共催ウェビナー】なぜAI活用は形骸化するのか？―株式会社アウトバーンと株式会社Kieiが明かす、「全社AI戦略」の正体

生成AIの導入後、「使われない」「効果が見えない」という課題に直面していませんか？

本ウェビナーでは、AI活用の形骸化を防ぐための実践的アプローチをご紹介します。従業員研修による利活用促進、AI推進チームの組織構築、そして実際の業務システム開発を一体的に進める全社AI戦略の設計手法を解説。単発的な取り組みではなく、持続可能なAI活用体制を構築するためのロードマップをお伝えします。

株式会社アウトバーンからは、従業員研修による利活用促進の秘訣を解説。特に未経験者や若手層を含めた「全員が使いこなせる」状態を作るための教育ノウハウと、社内浸透をトータルサポートする手法を紹介します。

株式会社Kieiより、AI時代の産業のあり方を再定義するAX（AI Transformation）戦略を解説。各企業に眠るデータと暗黙知を活用し、ベテランの知見をAIエージェント化する「Expert AI」の開発事例をもとに、持続可能な活用体制の構築ポイントを共有します。

単発的なツール導入ではなく、研修・組織構築・システム開発を一体的に進めることで、AIは「一過性のブーム」から「持続可能な経営基盤」へと進化します。全社AI戦略を成功に導くロードマップを、ぜひ本セミナーでお確かめください。

お申込みはこちら :https://form.k3r.jp/kiei/kiei-webbi-0205

■対象者

・企業の経営者、事業部門責任者の方

・DX推進責任者、AI導入担当者の方

・人事、研修企画、情報システム部門の方

・現場でのAI活用を部門展開したいマネージャーの方





■こんな方におすすめ

・すでにAI導入したが全社展開が進まず悩んでいる方

・生成AIを導入したが現場で活用しきれていない方

・AI人材育成や推進組織の構築に課題を感じている方

・ベテランの知見をAI化する最新事例を知りたい方

・AI予算の承認や投資判断の指針を持ちたい方





■期待できる成果

・「導入して終わり」を防ぐ、PoC停滞の構造的要因と回避策の習得

・「ツール導入」から「業務定着・成果創出」への視座転換

・現場の暗黙知をAIに組み込み、属人化を解消する具体的手法の把握

■セミナー概要

日時： 2026年2月5日（木）12:00～13:00

参加費： 無料

定員： 100名

会場： オンライン（Zoom）



※参加申し込みをして頂いた方へのみ、視聴用URLをお知らせいたします。

※視聴に必要な環境（PC・スマホ・ネット環境）のご準備をお願いいたします。

