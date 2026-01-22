“インバウンド対応の滞在型ホテル仕様に最適化” 新築アパートメントホテル「アーベイン新宿神楽坂」運営をCOMPASS STAYが開始。

株式会社羅針盤

株式会社羅針盤（本社：東京都中央区／代表取締役：佐々木 文人）が提供する民泊・無人ホテルの運営代行サービス「COMPASS STAY」は、株式会社アーベイン（本社：東京都新宿区／代表取締役：磯俣雄二）が所有する滞在型ホテル施設「アーベイン新宿神楽坂」の予約受付を開始いたしました。

シングルベッドを採用し、ご友人との宿泊にも最適な空間

本施設について

「アーベイン新宿神楽坂」は、東京メトロ東西線「神楽坂」駅から徒歩4分というアクセス至便な立地に位置し、神楽坂エリア特有の落ち着いた街並みと、都心部への抜群の利便性を兼ね備えています。

周辺には飲食店、観光スポット、ショッピングエリアが充実しており、ビジネスから観光まで幅広い宿泊ニーズにお応えできます。

駅チカで東京観光にも最適な環境を活かし、国内外の旅行者に快適な滞在を提供する新たな拠点として誕生いたしました。

新築のアパートメントホテルについて

宿泊ニーズに合わせた広さのお部屋洗面所も広々使えます

昨今、インバウンド観光客の増加に伴い、単なる宿泊ではなく、「旅の体験価値」を高める滞在型ホテルの需要が急速に高まっています。

この背景から、既にある物件（賃貸・空き家）の転用だけでなく、企画・建築の段階から滞在型ホテル経営を前提に計画するケースが増えております。

COMPASS STAYが提供する「新築企画サポート」の強み

大規模な物件を中心に、COMPASS STAYは企画の初期段階からオーナー様と連携し、宿泊施設として最大の収益性を実現するための設計アドバイスを行っています。

- 法規制への適合：トイレ、バス、キッチンなどの必須要件に加え、旅館業法の厳格な基準を満たす設計をサポート。- インバウンド集客最適化：各国の旅行者や海外OTAの特性を理解し、設計に反映させます。例えば、欧米からの旅行者が好む広めのベッドの設置や、多人数での利用に対応できる間取りなど、「泊まりたい」と思わせる空間づくりを実現します。- 投資効率の最大化：小規模物件では実現が難しい、投資対効果の高い設計案を提示することで、長期的な収益最大化に貢献します。

企画や建築に関するお困りごと、インバウンド集客に最適な物件づくりについては、いつでもCOMPASS STAYにご相談ください。

COMPASS STAYで収益アップ

COMPASS STAYでは宿泊施設の所在エリアや季節性に加え、宿泊者の国籍や年齢等のプロフィール、予約時期に基づいた需要予測収支シミュレーションを活用し、運営形態や成約状況、市場の予約動向に応じたダイナミックプライシングを導入しています。

専門のレベニューマネジメントチームがエリアの市場を分析し、適切な販売価格へ調整することで、平均単価の上昇と稼働率の最大化を同時に実現し、収益向上に繋げます。

加えて、24時間365日対応のオペレーションサービスにより、オーナー様の工数やコストの削減に貢献いたします。

お持ちの物件の運用形態を再検討したい方、運営中の宿泊施設の収益向上を目指したい方は、ぜひCOMPASS STAYまでご相談ください。

アーベイン新宿神楽坂の概要

名称：アーベイン新宿神楽坂

活用用途：旅館業

占有面積： 20.76平方メートル ～29.87平方メートル

宿泊可能人数： 最大4名

所在地：〒162-0803 東京都新宿区赤城下町32番地23

交通： 東西線「神楽坂」駅から徒歩4分

オープン： 2026年1月5日（月）

URL：

【Airbnb】

101 https://www.airbnb.jp/rooms/1580231901921994432

201 https://www.airbnb.jp/rooms/1580237439596129753

301 https://www.airbnb.jp/rooms/1580239513464263966

【Booking.com】

URL https://www.booking.com/hotel/jp/abeinxin-su-shen-le-ban.ja.html

【運営会社】株式会社羅針盤

株式会社羅針盤は、「日本の魅力で、世界を豊かに」をミッションに掲げ、宿泊業のサポート、オプショナルツアーの企画運営、着物のレンタル、観光に関するコンサルティングサービス、ガイドコミュニティ及びメディアの運営など、観光・インバウンド領域で多様なサービスを展開しています。

日本は世界の中でも有数の観光資源大国であり、自然、気候、文化、食、すべてにおいて魅力的な環境が揃っています。そんな日本の素晴らしいコンテンツを活かし、全世界の多くの方々に最高の観光体験をご提供することはもちろん、観光・インバウンド領域のトップランナーとして日本の文化を守り受け継いでいくことや、観光を通じた日本経済の活性化・国際交流の促進も目指しています。

観光を、もっとワクワクする方へ、日本を、もっと盛り上がる方へ。それが、私たち羅針盤が存在する理由です。提携のご相談など、是非お気軽にご連絡ください。

会社名：株式会社羅針盤

代表取締役：佐々木 文人

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座七丁目16番21号 銀座木挽ビル3階

業務内容：観光・インバウンド関連事業

HP：https://compasscorp.jp/

民泊運営代行サービス「COMPASS STAY」について

株式会社羅針盤のCOMPASS STAYでは、民泊・無人ホテルの設計から運用までワンストップでサポートし、物件収益の最大化をいたします。別荘や空き家などの幅広い物件での実績を有しておりますので、お持ちの物件にて検討されたい方や代行会社の切り替えを検討されている方は物件の情報を明記の上、お気軽にお問い合わせください。

URL：https://www.compassstay.jp/