世界的チョコレート品評会で【銀賞＆銅賞】受賞！1,400点の中から選ばれた横浜発クラフトチョコレートブランドVANILLABEANSのBean to Bar、今年のバレンタインは30種類以上を販売。

チョコレートデザイン株式会社（代表取締役：大槻昌弘、本社所在地：横浜市）が運営する、横浜発のクラフトチョコレート専門店VANILLABEANS（バニラビーンズ）は、国際的なチョコレート品評会「Academy of Chocolate Awards（アカデミー・オブ・チョコレート・アワード）2025」において、1,400点を超えるエントリー商品の中から、タブレットショコラ2種が【銀賞】【銅賞】を受賞いたしました。

受賞したタブレットショコラをはじめ、VANILLABEANSではカカオ豆の選定・焙煎から手がけており、カカオが持つ本来の味わいを最大限に生かすチョコレートづくりを行っています。2026年のバレンタインシーズンは、新作3種を含む30種類以上のBean to Barチョコレートを販売中です。ぜひこの機会に、当店自信作のチョコレートの数々をお楽しみください。

受賞商品について

■ Flavored Milk Chocolate Bar部門【銀賞】

「タブレットショコラ・チャイ」

ガーナ産のカカオ豆から作られた甘いミルクチョコレートに、4種類のスパイス（カルダモン、クローブ、ジンジャー、シナモン）を混ぜ合わせました。ほっとする甘さの中から覗かせるほんのりとしたスパイシーさは、チャイティーラテを思い出させる味わいです。

商品ページ：https://www.vanillabeans.yokohama/view/item/000000000329

■ Plain Dark Chocolate Bar部門【銅賞】

「タブレットショコラ・エクアドル70」

世界的に希少なカカオ豆「アリバカカオ」を使用した板チョコレート。酸味が少なく、コーヒーのようなまろやかな苦味を感じさせるフレーバーで、アーモンドに似た豊かな香りが口の中で感じられる1枚です。

エクアドルアマゾンのキチュア族が実践する伝統的な森林農法・チャクラ農法で育った作物とその作物を使った商品に付与される「チャクラ認証」認定の商品。売上の一部を、カカオ植樹などエクアドルでの支援活動に使用いたします。

商品ページ：https://www.vanillabeans.yokohama/view/item/000000000324

Academy Of Chocolate Awardsとは

Academy of Chocolate Awards（アカデミー・オブ・チョコレート・アワード）は、2005年に英国で設立された、世界最高峰のチョコレートと生産者を認定する国際品評会です。世界的に権威のあるショコラティエや専門家が、味・香り・口当たり・後味などを厳正に審査します。現在は、クラフトチョコレートブランドを中心に世界中から1,400点を超える商品がエントリーし、受賞商品は高品質の国際的証明として高く評価されています。

カカオからこだわる、VANILLABEANSのチョコレート

VANILLABEANSでは、世界各国からカカオ豆を取り寄せ、カカオ豆の焙煎からチョコレートへの加工、販売まで一貫して行っています。中でも「タブレットショコラ」は、産地ごとのカカオが持つ唯一無二の香りや味わいを最大限に引き立たせるため、熟練のカカオ焙煎士が焙煎の温度や時間にこだわり、1枚ずつ丁寧に仕上げています。

今回の国際品評会で受賞した「タブレットショコラ」は、現在30種類以上のフレーバーを取り揃えており、横浜土産としても人気のあるチョコレートです。産地やフレーバーごとに異なる味わいを食べ比べながら、無限に広がるチョコレートの世界をお楽しみいただけます。

バレンタインおすすめ、新作タブレットショコラ

京都発のカカオ・チョコレートブランドdari K（ダリケー）とのコラボレーションにより生まれた、タブレットショコラ3種類をオンラインや一部店舗で販売中です。カカオ豆を発酵させる際にフルーツやスパイスなどの副素材を加え、副素材のフレーバーをカカオ豆に移すことでチョコレートの味わいに変化をもたらす発酵方法「特別発酵」を用いた、新作のチョコレートです。

“特別発酵”チョコレートの詳細はこちら：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000142.000030236.html

VANILLABEANS（バニラビーンズ）について

VANILLABEANSは、国際フェアトレード認証取得事業者、JICAサステイナブル・カカオ・プラットフォームの会員企業である横浜発のクラフトチョコレート専門店です。2000年に設立、オンラインショップでの販売からスタートし、現在は横浜みなとみらいを中心に実店舗カフェも複数展開しています。

看板商品はフェアトレードチョコレートを使用した生チョコレートサンド『ショーコラ』です。2023年6月には『ショーコラ８個入』が2万3千人のフードアナリストによる日本初の食品・食材の審査・認定制度「ジャパン・フード・セレクション」のグランプリを受賞、2024年12月には、百貨店・専門店の生チョコクッキーサンド売上No.1(※)に選ばれました。

(※) GMOリサーチ＆AI株式会社調べ、2023年1月～12月調査結果



サステナブルな取り組みを長年続けており、現在はエクアドル共和国にてカカオの植樹活動や栽培支援の取り組み「みんなで育てるカカオの森プロジェクト」を進行中です。2025年6月には駐日エクアドル大使館に3度目の表敬訪問を行いました。

■公式サイト：https://www.vanillabeans.yokohama/

■公式SNS

・Instagram：https://www.instagram.com/vanillabeans_official/

・X：https://x.com/vanillabeans_mm

・Facebook：https://www.facebook.com/vanillabeansyokohama/