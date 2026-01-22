【代々木公園】入場無料で楽しむ春の祭典「春風」が今年も開催。楽・アート・食が交差する2日間

360WORLD 合同会社

ファミリー層から音楽ファン、インバウンド来場者までが集う、入場無料のカルチャーイベントへと成長をした「Spring Love 春風」が、2026年3月28日（土）・29日（日）に開催されます 。



Spring Love 春風 2026


「都市と自然、音楽と人が交差する春の風物詩」として、環境配慮や地域共生を重視した運営方針を掲げ、文化振興や次世代への価値継承を軸に開催を続けています 。



Spring Love 春風 2025


このたび、第一弾出演アーティストが決定いたしました。国内外で高い評価を受けるDJ KRUSHを筆頭に、日本の音楽シーンを長年支えてきたレジェンドから、現在のクラブ・ダンスミュージックシーンを牽引する新鋭まで、多才な表現者たちが集結します。



■ 第一弾発表アーティスト


・ DJ KRUSH


・ HAPPY


・ Inoue Ohana


・ IORI


・ Jun Inagawa


・ Mari Sakurai


・ OCCA


・ Tomocomo


・ YAMARCHY




DJ KRUSH

■ 開催概要


イベント名： Spring Love 春風 2026


開催日時： 2026年3月28日（土）11:00-20:00・29日（日）10:00-20:00


会場： 代々木公園イベント広場（東京都渋谷区）


入場料： 無料・雨天決行／荒天中止


公式サイト：https://harukaze.asia


後援：関東地方環境事務所／一般財団法人渋谷区観光協会



■ 公式アカウント


Instagram：@harukaze_asia(https://www.instagram.com/harukaze_asia/)


X：@harukaze_asia(https://x.com/harukaze_asia)


YouTube：https://www.youtube.com/harukaze1998


Facebook：https://www.facebook.com/harukaze.asia



■ お問い合わせ


SPRING LOVE 春風 実行委員会


一般社団法人 SPRING LOVE 春風


E-MAIL：info.harukaze.matahari@gmail.com


電話番号：080-1270-8958


担当：森田・秋本