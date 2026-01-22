【代々木公園】入場無料で楽しむ春の祭典「春風」が今年も開催。楽・アート・食が交差する2日間

360WORLD 合同会社

ファミリー層から音楽ファン、インバウンド来場者までが集う、入場無料のカルチャーイベントへと成長をした「Spring Love 春風」が、2026年3月28日（土）・29日（日）に開催されます 。

Spring Love 春風 2026

「都市と自然、音楽と人が交差する春の風物詩」として、環境配慮や地域共生を重視した運営方針を掲げ、文化振興や次世代への価値継承を軸に開催を続けています 。

このたび、第一弾出演アーティストが決定いたしました。国内外で高い評価を受けるDJ KRUSHを筆頭に、日本の音楽シーンを長年支えてきたレジェンドから、現在のクラブ・ダンスミュージックシーンを牽引する新鋭まで、多才な表現者たちが集結します。

■ 第一弾発表アーティスト

・ DJ KRUSH

・ HAPPY

・ Inoue Ohana

・ IORI

・ Jun Inagawa

・ Mari Sakurai

・ OCCA

・ Tomocomo

・ YAMARCHY

DJ KRUSH

■ 開催概要

イベント名： Spring Love 春風 2026

開催日時： 2026年3月28日（土）11:00-20:00・29日（日）10:00-20:00

会場： 代々木公園イベント広場（東京都渋谷区）

入場料： 無料・雨天決行／荒天中止

公式サイト：https://harukaze.asia

後援：関東地方環境事務所／一般財団法人渋谷区観光協会

■ 公式アカウント

Instagram：@harukaze_asia(https://www.instagram.com/harukaze_asia/)

X：@harukaze_asia(https://x.com/harukaze_asia)

YouTube：https://www.youtube.com/harukaze1998

Facebook：https://www.facebook.com/harukaze.asia

■ お問い合わせ

SPRING LOVE 春風 実行委員会

一般社団法人 SPRING LOVE 春風

E-MAIL：info.harukaze.matahari@gmail.com

電話番号：080-1270-8958

担当：森田・秋本