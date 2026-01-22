【最大50%OFF】車のライト専門店エフシーエル(fcl.)Amazon店がスマイルセールにて大特価プライス
車・バイク用カスタムパーツ専門店エフシーエル(fcl.)を展開する株式会社WiNEEDS HOLDINGS（所在地：広島市南区、代表取締役社長：尾田 雅史）は、2026年1月22日（木）から2月2日（月）まで開催される「Amazonスマイルセール」に参加し、人気製品を最大50%OFFで販売いたします。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/170032/table/54_1_611a640265538d6deedde60570015177.jpg?v=202601221051 ]
本セールでは、エフシーエルが掲げるブランドコンセプト「信頼光」を体現した製品群をお求めやすい価格で提供します。
特に注目すべきは、旧車やネオクラシックカーのオーナー様から高い支持を得ている「H4 Hi/Lo LEDヘッドライト（電球色）」です。
新価格からのさらなる割引を実施し、冬の夜間運転における視認性向上と、愛車のデザイン性を両立するカスタマイズを提案します。
【注目】電球色LEDヘッドライト H4 Hi/Lo
近年、LEDヘッドライトの普及が進む一方で、「白い光はクラシックな愛車の雰囲気に合わない」「雨の日は白い光だと路面が見えにくい」というドライバーの声も少なくありません。
エフシーエルはこうした課題に応えるため、純正ハロゲン球の温かみのある色味を忠実に再現しつつ、最新の明るさと配光性能を持たせた「電球色LED」を開発しました。
本セール期間中は、通常価格17,900円から価格改定された新定価14,980円に対し、さらに30%OFFとなる10,486円（税込）にて販売いたします。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/170032/table/54_2_d63ac7f17df380d5c1585451ef295852.jpg?v=202601221051 ]
本製品の主な特長
エフシーエルは、単なる明るさの数値競争ではなく、ドライバーが安心して運転できる「見やすさ」と「配光」を重視した製品開発を行っています。
- 愛車の雰囲気を壊さない「電球色」
LED特有の鋭い白色光ではなく、純正ハロゲン球が持つ温かみのある色味を再現しました。
旧車、ネオクラシックカー、USDMスタイルなど、時代考証やデザインにこだわりのある車両へ自然に馴染みます。
また、色温度の低い電球色は、波長の特性上、雨や雪の濡れた路面でも光の乱反射が少なく、白線や路面の凹凸が見やすいというメリットがあります。
- 純正比約3.5倍の明るさと高い維持率
純正ハロゲン（約1800lm）に対し、本製品は2灯合計で6200lm（ハイビーム実測値）を実現しました。
点灯5分後の安定時でも明るさ維持率91%を誇り、夜間の長時間ドライブでも変わらぬ視認性を提供します。
- 旧車に優しい省エネ・高耐久設計
消費電力は純正の約60Wに対し、本製品は45Wと約25%の省エネを実現しました。
発電能力や配線が劣化しがちな旧車へのバッテリー負荷を軽減します。
また、熱伝導率の高い銅基板や小型静音冷却ファンによる放熱対策で、故障リスクを抑えています。
Amazonスマイルセール 開催概要
新商品からベストセラー商品まで、エフシーエルのほぼ全商品がお買い得となる特別な12日間です。
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/170032/table/54_3_c39bee7a5969fee83ea2b9f0caee2d13.jpg?v=202601221051 ]
エフシーエルは今後も、正確な配光設計と誠実なサポート体制を通じて、お客様のカーライフを照らす「信頼光」を提供し続けてまいります。
エフシーエル(fcl.)について
広島に本社を置く自動車用LED・HIDライトの専門ブランドです。「安心・安全・高品質」をモットーに、お客様のカーライフをより豊かに、そして快適にするための製品開発に取り組んでいます。
また、単なる明るさ（ルーメン値）だけを追求するのではなく、ドライバーが本当に必要とする「見やすさ」と「安全性」を両立する「信頼光」をコンセプトとしています。正確な配光設計と、購入後も安心のサポート体制を通じて、お客様に誠実な製品を提供し続けます。
ブランドについて
https://www.fcl-hid.com/view/page/aboutfcl?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand(https://www.fcl-hid.com/view/page/aboutfcl?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand)
信頼光について
https://www.fcl-hid.com/view/page/sinraikou?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand(https://www.fcl-hid.com/view/page/sinraikou?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand)