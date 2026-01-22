【最大50%OFF】車のライト専門店エフシーエル(fcl.)Amazon店がスマイルセールにて大特価プライス

株式会社WiNEEDS HOLDINGS

車・バイク用カスタムパーツ専門店エフシーエル(fcl.)を展開する株式会社WiNEEDS HOLDINGS（所在地：広島市南区、代表取締役社長：尾田 雅史）は、2026年1月22日（木）から2月2日（月）まで開催される「Amazonスマイルセール」に参加し、人気製品を最大50%OFFで販売いたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/170032/table/54_1_611a640265538d6deedde60570015177.jpg?v=202601221051 ]

本セールでは、エフシーエルが掲げるブランドコンセプト「信頼光」を体現した製品群をお求めやすい価格で提供します。

特に注目すべきは、旧車やネオクラシックカーのオーナー様から高い支持を得ている「H4 Hi/Lo LEDヘッドライト（電球色）」です。

新価格からのさらなる割引を実施し、冬の夜間運転における視認性向上と、愛車のデザイン性を両立するカスタマイズを提案します。

【注目】電球色LEDヘッドライト H4 Hi/Lo

近年、LEDヘッドライトの普及が進む一方で、「白い光はクラシックな愛車の雰囲気に合わない」「雨の日は白い光だと路面が見えにくい」というドライバーの声も少なくありません。

エフシーエルはこうした課題に応えるため、純正ハロゲン球の温かみのある色味を忠実に再現しつつ、最新の明るさと配光性能を持たせた「電球色LED」を開発しました。

本セール期間中は、通常価格17,900円から価格改定された新定価14,980円に対し、さらに30%OFFとなる10,486円（税込）にて販売いたします。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/170032/table/54_2_d63ac7f17df380d5c1585451ef295852.jpg?v=202601221051 ]本製品の主な特長

エフシーエルは、単なる明るさの数値競争ではなく、ドライバーが安心して運転できる「見やすさ」と「配光」を重視した製品開発を行っています。

- 愛車の雰囲気を壊さない「電球色」

LED特有の鋭い白色光ではなく、純正ハロゲン球が持つ温かみのある色味を再現しました。

旧車、ネオクラシックカー、USDMスタイルなど、時代考証やデザインにこだわりのある車両へ自然に馴染みます。

また、色温度の低い電球色は、波長の特性上、雨や雪の濡れた路面でも光の乱反射が少なく、白線や路面の凹凸が見やすいというメリットがあります。

- 純正比約3.5倍の明るさと高い維持率

純正ハロゲン（約1800lm）に対し、本製品は2灯合計で6200lm（ハイビーム実測値）を実現しました。

点灯5分後の安定時でも明るさ維持率91%を誇り、夜間の長時間ドライブでも変わらぬ視認性を提供します。

- 旧車に優しい省エネ・高耐久設計

消費電力は純正の約60Wに対し、本製品は45Wと約25%の省エネを実現しました。

発電能力や配線が劣化しがちな旧車へのバッテリー負荷を軽減します。

また、熱伝導率の高い銅基板や小型静音冷却ファンによる放熱対策で、故障リスクを抑えています。

Amazonスマイルセール 開催概要

新商品からベストセラー商品まで、エフシーエルのほぼ全商品がお買い得となる特別な12日間です。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/170032/table/54_3_c39bee7a5969fee83ea2b9f0caee2d13.jpg?v=202601221051 ]

エフシーエルは今後も、正確な配光設計と誠実なサポート体制を通じて、お客様のカーライフを照らす「信頼光」を提供し続けてまいります。

エフシーエル(fcl.)について

広島に本社を置く自動車用LED・HIDライトの専門ブランドです。「安心・安全・高品質」をモットーに、お客様のカーライフをより豊かに、そして快適にするための製品開発に取り組んでいます。

また、単なる明るさ（ルーメン値）だけを追求するのではなく、ドライバーが本当に必要とする「見やすさ」と「安全性」を両立する「信頼光」をコンセプトとしています。正確な配光設計と、購入後も安心のサポート体制を通じて、お客様に誠実な製品を提供し続けます。

ブランドについて

https://www.fcl-hid.com/view/page/aboutfcl?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand(https://www.fcl-hid.com/view/page/aboutfcl?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand)

信頼光について

https://www.fcl-hid.com/view/page/sinraikou?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand(https://www.fcl-hid.com/view/page/sinraikou?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand)