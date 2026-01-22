Z世代の心を掴むBeReal.。広告は“事業成長の武器”となるか。媒体社と出す「2026年・活用判断」の最終決着。特別セミナー1/29開催。

株式会社クロス・マーケティンググループ

株式会社クロス・マーケティンググループのグループ会社であるソーシャル&セールスプロモーションサービスを展開する株式会社エクスクリエ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小笠原 亨）は、2026年1月29日（木）に、若年層マーケティングの次なる一手を見極めるためのオンラインセミナー「BeReal.広告 2026展望 ─2025年の総括から見る活用判断とPoC実装の勝ち筋」を開催いたします。

●プログラム内容

BeReal.広告 2026展望 ─2025年の総括から見る活用判断とPoC実装の勝ち筋詳細・申込み :https://www.excrie.co.jp/seminar/20260129

国内ユーザーの急増、独自性の高い配信ロジック、そして圧倒的な「リアル」への支持──

2025年は、BeReal.が「若年層向けのSNS」という枠を超え、企業のマーケティングにおける「新たな接点」として本格的な検証が始まった一年でした。



一方で多くの企業が、

- 広告効果（CPM・CPC）の先にある、ブランドへの寄与をどう評価すべきか- PoC（小規模検証）をどう設計すれば、失敗を回避し「次の一手」を決められるのか

明確な判断軸を持てないまま、意思決定が先送りになっているのが実情です。

本セミナーでは、2025年のBeReal.広告を総括しながら、媒体社（いわゆる“中の人”）を迎え、ディスカッション形式で実運用の成功・つまずきのリアルを深掘りします。

- 2025年に広告主が直面した「ニーズの伸び」と「実装の難所」- 「広告らしさ」を排除した、勝てるクリエイティブ要件（型・制作体制）- 認知、興味、送客……目的別のKPI設計と評価の正解- 最小構成で学びを最大化する「PoC推奨アプローチ」の具体的な型

を、現場視点 × プラットフォーム視点の両面から整理します。

BeReal.を単なる“流行”ではなく、2026年の“事業成長の武器”として見極めたい。

そんな方にこそ、ぜひご参加いただきたい内容です。

●こんな方におすすめ

●対談テーマ

●講師紹介

- BeReal.広告の活用を検討している、あるいは初期検証を始めたい方- 2026年に向けたSNSマーケティングの投資判断を迫られている方- 「リアルなクリエイティブ」の制作体制や評価方法に悩まれている方- 2025年 BeReal.総括―― 媒体社と現場が語る、成功・つまずきのリアル- 実装深掘りディスカッション―― クリエイティブ要件とKPI評価の「正解」- 2026年の展望と「PoC推奨アプローチ」―― 最小構成で学びを最大化する、戦略的実装の型詳細・申込み :https://www.excrie.co.jp/seminar/20260129国定 希生 氏国定 希生 氏

BeReal.

広告事業本部 Head of Strategic Client Lead

兼 ソリューション事業本部 Content Solution Manager



デジタルプラットフォームの活用戦略およびコンテンツパートナーシップの分野で10年以上の経験を持ち、Pinterest Japanの日本市場における初期メンバーとして企業向け営業活動の立ち上げ、Twitter Japanの海外部門におけるコンテンツセールスとソリューション開発、そして株式会社電通デジタルおよび株式会社アサツーディ・ケイでのマスメディアとデジタルメディアの垣根を超えた戦略の推進など、数多くの企業で成果をあげる。

明治大学法学部を卒業後、日本市場でのBeReal.の成長をサポートするための強力な基盤と豊富な経験を積み重ねてきた。

長谷川 孔介長谷川 孔介

株式会社REECH

クリエイターコマース部 ゼネラルマネージャー(GM)

YouTube制作会社売却後、DMM.comにて新規事業開発・事業再生、株式会社ネクストレンドという年間3,000案件実施のインフルエンサーマーケティング会社にて取締役を経験。現在は株式会社REECHにてゼネラルマネージャーとしてインフルエンサー事業を統括。インフルエンサーマーケティングプラットフォーム「REECH DATABASE(https://reech.co.jp/)」を軸に、データを活用した戦略設計からキャスティング、効果測定まで一気通貫で支援。クライアントのマーケティング課題に対し、インフルエンサーを活用した最適なソリューションを提供している。

●セミナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/71371/table/210_1_d7cd89b1880fd96074d872d730af90c1.jpg?v=202601220121 ]【会社概要】

会社名 ：株式会社エクスクリエ

代表者 ：代表取締役社長 小笠原 亨

所在地 ：東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

設立 ：1972年3月

主な事業：オンライン・オフラインを統合したソーシャル＆セールスプロモーションの策定、実行支援

URL ：https://www.excrie.co.jp/

会社名 ：株式会社REECH

代表者 ：代表取締役社長 小笠原 亨

所在地 ：東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

設立 ：2018年11月

主な事業：インフルエンサーマーケティング事業、広告代理業

URL ：https://corp.reech.co.jp/corporate



会社名 ：株式会社クロス・マーケティンググループ（東証3675）

代表者 ：代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

所在地 ：東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

設立 ：2013年6月

主な事業：デジタルマーケティング事業及びリサーチ・インサイト事業を行う子会社等の経営管理及びそれに付帯または関連する事業

URL ：https://www.cm-group.co.jp/