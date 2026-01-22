１歳すぎのからまりやすい髪を、うるおい泡でさらさらに洗い上げる。ベビー用弱酸性リンスインヘアシャンプーが新登場。

株式会社ナチュラルサイエンス

低刺激スキンケアメーカー、ナチュラルサイエンス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小松令以子）では、生まれたその日から3歳頃までベビーを対象とした「ママ&キッズ ベビーライン」から、1歳ごろから髪が長くなるにつれて、絡まりやすさやパサつき、うねりなどの悩みが増えていく髪質の変化あわせた、ベビーリンスインヘアシャンプーを新たに発売いたします。

ママ＆キッズ ベビーリンスインヘアシャンプー［弱酸性泡状頭髪用シャンプー］ 370mL 1,980円(税込)

このたび発売する「ママ＆キッズ ベビーリンスインヘアシャンプー」は、髪は細くからまりやすく、頭皮は敏感で汚れやすく汗トラブルも起こしがちな赤ちゃんの特性から、汗や汚れをすっきり落としつつ、うるおいをしっかりキープする既存のベビーヘアシャンプーの特長はそのままに、ノンシリコンでもさらさらとまとまる洗い上がりを実現。

弱酸性のアミノ酸系ノンシリコンシャンプーが、髪をするんと指通りよく整えながら、地肌のうるおいを守り、やさしく洗い上げます。１歳ごろから毎日お使いいただけます。

新製品概要

［弱酸性泡状頭髪用シャンプー］

370mL 1,980円(税込)/1,800円（税抜）、

詰め替え 370mL 1,870円(税込)/1,700円（税抜）

１歳すぎのからまりやすい髪を、うるおい泡でさらさらに洗い上げる弱酸性リンスインヘアシャンプーです。

◎特徴成分

●胎脂様成分「ベビーズエマルジョン(R)※1」が肌のバリア機能を助ける

ママのお腹の中で赤ちゃんをしっかりと守る「胎脂」は未熟な肌のバリア機能を補強する効果があると考えられています。この胎脂をお手本にした8種の胎脂類似成分が「ベビーズエマルジョン(R)」です。

●うるおいベール（リピジュア(R)※2）と羊水に含まれる独自の保湿成分「８種のうるおいアミノ酸」が地肌と髪のうるおいをキープ

おなかにいる胎児にとって生き抜くために必要な「羊水」。妊娠初期の胎児は皮膚から栄養を補給していると言われています。この羊水を研究し、羊水に含まれる8種のうるおいアミノ酸（セリン、グリシン、グルタミン酸、アラニン、アルギニン、リシンHCI、トレオニン、プロリン）を配合。角層中で水分を保持し、肌本来の働きを整えます。

●保湿成分ヒアロベール(R)※3が髪のからまりを防ぐ

ヒアルロン酸由来のコンディショニング成分。絡まりやすい赤ちゃんの細い髪も絡まりにくい処方に。

●肌の菌バランスに着目

菌バランスを整え、善玉菌を増やすα-グルカンオリゴサッカリド配合ですこやかな地肌に導く。

●地肌のかゆみを防ぐ※4

グリチルリチン酸ジカリウム配合で、頭皮をすこやかに保ちます。

〇無香料 〇無着色 〇ノンシリコン 〇低刺激性 〇弱酸性 〇パラベン無添加 〇アルコール（エタノール）無添加 〇鉱物油無添加 〇石油系界面活性剤無添加

◎ご使用方法

シャンプー前に、地肌と髪をお湯でよくぬらしてから、ポンプを押して泡を手にとります。

使いはじめは、泡が出るまでポンプを数回押してください。泡を両手に広げ、髪全体になじませてから、両手の指のはらで地肌をしっかりと洗います。その後、すすぎ残しがないようによくすすいでください。

◎社内モニターテスト（アンケート評価）

100％の方が、髪の指通りの良さや使用後のしっとり感、まとまりを実感していました。

(やや悪い0%、悪い0%、とても悪い0%と言う結果に！）

※１ セラミドやコレステロール、水添レシチンなど胎脂中に含まれる成分と同様の働きをする成分を組み合わせた独自成分（皮ふ保護成分）。 ※2 ポリクオタニウム-51 ※3ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム ※4 乾燥による

参考：「ママ&キッズ ベビーライン」とは

ママ&キッズ ベビーライン

生まれたその日から使えるスキンケアラインです。

生まれるまでいたママの胎内環境を再現する2種のセラミドをはじめ、MCTオイルなどの8種の胎脂様成分「ベビーズエマルジョン(R)」や羊水をお手本にした8種のうるおいアミノ酸を配合。バリア機能が未熟な赤ちゃんの肌を守り育て、将来の健康的な肌へと整えます。

◎「ママ＆キッズベビーライン」の製品は各種安全性試験を実施ずみ- 敏感肌での皮膚パッチテスト済み※1- 皮ふアレルギーテスト(RIPT)済み※1- 眼刺激性テスト済み※2- 食物アレルギー（25品目）テスト済み ※3

※1 すべての方に合うというわけではありません。 ※2 すべての方に刺激が起こらないというわけではありません。 ※3 特定原材料（卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに、くるみ）及び特定原材料に準ずるもの（大豆、ごま、牛肉、豚肉、鶏肉、さけ、さば、あわび、いか、やまいも、バナナ、りんご、もも、キウイフルーツ、カシューナッツ、アーモンド、マカダミアナッツ）が検出範囲以下または陰性であることを確認しています。（すべての方にアレルギーが起こらないというわけではありません。）

会社概要

低刺激スキンケアメーカーのナチュラルサイエンスは、30年にわたり世界一デリケートな赤ちゃんの肌を研究し続けてまいりました。そんなデリケートな赤ちゃんから敏感肌の大人まで一緒に使える低刺激のスキンケアを中心に、肌本来の力を引き出すスキンケアやサプリメントなどの研究開発・販売を行っています。特に敏感肌向けブランド「ママ＆キッズ」は⽪膚科医・小児科医・産婦人科医・アレルギー専門医の協力のもと開発を行い、低刺激性を実現。またその効果を確かめるため、大学病院や⽪膚科での臨床テストを実施するなど、徹底的に品質をチェックしています。

会社名：株式会社ナチュラルサイエンス

所在地 ：東京都江東区北砂3-4-27 （本社所在地：東京都中央区新川1丁目22-11）

代表者：代表取締役社長 小松令以子

事業内容：化粧品・医薬部外品・歯みがき粉の企画・研究・開発・製造・販売、健康食品・食品の企画・開発・製造・販売、エコロジー・子ども商品の企画・開発・販売

公式サイト(https://www.natural-s.jp/) Instagram(https://www.instagram.com/naturalscience.official/) Ｘ(https://twitter.com/natural_s_jp)

YouTube【公式】ママアンドキッズチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UC5lmkQ7sBHoKXlg7-w9EJgQ)

