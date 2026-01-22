【期間限定】横浜家系ラーメン大和家「ライス食べ放題100円」キャンペーン開催！

株式会社AZism

株式会社AZism（本社：東京都八王子市、代表取締役 和田 敏典）が展開する「横浜家系ラーメン大和家」は、日頃のご愛顧への感謝を込めて、2026年2月2日～2026年3月31日まで「ライス食べ放題100円（税込）」キャンペーンを実施いたします。

【満腹保証！】ライス100円で食べ放題！

横浜家系ラーメンの醍醐味といえば、濃厚な豚骨醤油スープと白米の組み合わせ。



大和家では、ラーメンをさらに美味しく楽しんでいただくために、

期間限定で**ライス食べ放題を100円（税込）**にてご提供いたします。

「海苔で巻いて食べる」

「スープをご飯に入れ雑炊風に食べる」

など、食べ方は自由。

お腹も心も満たされる“大和家ならではの一杯”を、この機会にぜひご体感ください。

サービス概要

●サービス内容

ライス食べ放題：100円（税込）

※麺類ご注文のお客様のみ

●実施期間

2026年2月2日～2026年3月31日

※状況によっては早期終了する可能性がございます。

●実施店舗

横浜家系ラーメン大和家 各店

※八王子大和家、名和大和家、半田大和家は対象外

横浜家系ラーメン大和家について

「家系最強」を目指し、特殊製法によって旨味成分だけを抽出した臭みのないコクのある豚骨スープに、パンチの効いた伝統の醤油ダレと甘みのクリーミーさがクセになる塩ダレが選べる横浜家系のラーメン店です。コクまろスープに負けないよう加水率を極限まで下げた中太ストレート麺は、スープとの相性がバツグン。

家系ラーメンならではのカスタマイズも可能。麺の硬さ（硬め・普通・柔らかめ）、味の濃さ（濃いめ・普通・薄め）、油の量（多め・普通・少なめ）をお好みで調整していただけます。豊富な卓上調味料「コショウ・豆板醤・酢・白ごま・ニンニク・粗挽きトウガラシ・刻みショウガ・ラー油」もご用意し、自分好みの一杯を追求する楽しい食体験をご提供します。

公式ホームページ：https://iekei-yamatoya.com/ (https://iekei-yamatoya.com/)

公式X：https://x.com/iekei_yamatoya

公式Instagram：https://www.instagram.com/iekei.yamatoya/

株式会社AZismについて

【企業理念】

「お客さま、従業員、家族の幸せのため、日々努力し、社会貢献を目指す、人間集団。」

所在地：〒190-0034 東京都立川市西砂町2-17-4

代表取締役会長:和田 敏典

設立：1986年4月1日

事業内容：飲食業（ラーメン・居酒屋）/小売業（トレカ・TVゲーム）/サバイバルゲームフィールド運営、他



URL：https://www.az-zone.com/gaiyou/gaiyou-gaiyou/