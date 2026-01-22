音楽配信代行サービス「narasu」、VOCALOID6「AYA」「KAZUYA」「asa」に対応開始！

株式会社ローディアム

株式会社ローディアム（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松坂 祐弥）が提供する音楽配信代行サービス「narasu（ナラス）」は、ヤマハ株式会社が提供するキャラクター「AYA」「KAZUYA」「asa」を用いた楽曲配信が可能となりました。

・新たに対応したキャラクター

・AYA

・KAZUYA

・asa



今回の追加により、合計で112種類のボイスバンクおよびキャラクターが「narasu」にてご利用いただけるようになりました。

対象のキャラクターについては、利用許諾の取得は不要であり、キャラクター名や二次創作によるデザインを用いたオリジナル楽曲の配信が可能です。

利用可能なボイスバンクやキャラクターの詳細は、以下ページよりご確認いただけます。

https://narasu.jp/lp/vocalo/#list

今後も「narasu」では、さらに多くの音声合成ソフトやボイスバンクへの対応を予定しております。今後の展開にもぜひご期待ください。

・「narasu（ナラス）」サービス概要

SpotifyやApple Musicなどの音楽配信ストアへ、楽曲の登録を代行するサービスです。

プロ・アマを問わず音楽を愛する全てのアーティストが、自らの楽曲をより手軽に世界へ向けて発信する機会を提供しています。

活動のスタンスに合わせて柔軟に選べる料金プランを2種類用意しており、国内初のサブスクリプション型（月額定額制）で配信できる「サブスクプラン」と、リリースタイミングに合わせて1回のみ料金を支払う「1回払いきりプラン」があります。「1回払いきりプラン」は更新料不要の払いきり価格となっており、楽曲配信を手軽に始めたい方にピッタリのプランです。

また、YouTubeで自身の楽曲が利用された際に収益化につなげる「YouTubeマネタイズサービス」や、楽曲の著作権登録を申請できる「著作権管理サービス」も提供しています。

narasuはアーティストのフレキシブルな活動をサポートします！

サイト名：「narasu（ナラス）」

公式サイト：https://narasu.jp/

X：https://x.com/narasu_jp

Instagram：https://www.instagram.com/narasu_jp/

TikTok：https://www.tiktok.com/@narasu_jp

note：https://note.com/narasu_jp/

サービス：音楽配信代行サービス

料金プラン：サブスクプラン（月額\110）および

1回払いきりプラン（シングル（1曲）：\2,860／アルバム（2曲以上）：\5,500）

収益還元率：90％

配信エリア：180ヵ国以上

配信ストア：Spotify / Apple Music / iTunes Store / Amazon Music Unlimited / Amazonデジタルミュージックストア / Prime Music / AWA / 楽天MUSIC / YouTube Music / TikTok / Facebook・Instagramミュージックスタンプ / QQ Music

上記をはじめとする、49ストア

※順次、新規配信ストアが追加されます。詳細情報は以下のページをご覧ください。

https://narasu.jp/client/static/store-detail

・株式会社ローディアムについて

2005年、デザイン会社として設立。

創造力に溢れた自由な発想と高い技術力を持って、デザイン事業にとどまることなく

システム開発に事業を拡大、デジタル音楽業界においてDXを推進するテック企業となる。

2017年、音楽配信流通管理システム「C-MAP」を開発、株式会社massenextと事業提携し、「C-MAP」をカスタマイズ提供、「Zu-MAP」として運用を開始し、本格的に音楽配信事業へ進出する。

2020年12月、国内では初めてとなるサブスク型音楽配信代行サービス「narasu」のサービスを開始。

以降、「narasu」を通じて、インディーズアーティストへの支援に精力的に取り組んでいる。

2024年、複数の教育機関と連携し、音楽を学ぶ学生向け支援サービス「narasuMate」を全国でスタート。

さらに、2025年、「narasuMate」の学生を中心とした若手アーティストの才能を発掘・支援する音楽レーベル「Bluespike Labels」をスタート。

同時に、音楽出版事業の「ROUDIAM MUSIC PUBLISHING（RMP）」も本格的にスタートさせている。

社名 ：株式会社ローディアム

所在地 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-3渋谷フクラス17F

代表者 ： CEO 松坂 祐弥

事業内容：音楽配信事業 / 音楽出版事業 / システム開発 / 映像配信事業 他

設立日 ：2005年7月20日

HP：https://roudiam.co.jp/