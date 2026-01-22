【ゲラン】2月4日（水）～10日（火）伊勢丹新宿店にて、フレグランス ラール エ ラ マティエール POP UP EVENTが開催

ゲラン株式会社※上記はイメージ画像です。

ゲランは1828年の創業以来、時代を超えた美のクリエイションを通して、パリジャン・ビューティを継承し続けています。ゲランが一貫して身を捧げてきた芸術、そして代々にわたり美を追求し続けてきたフレグランス。ゲランの調香師たちは、自らの感情や刻々と変化する時代の流れを汲み取り、時代を超えて鮮烈な存在感を放つ名香の数々を生み出してきました。

2月4日（水）～10日（火）の期間中、本イベントでは、素材をアートピースに昇華したゲラン最高峰のフレグランス〈ラール エ ラ マティエール〉に焦点を当て、フレグランスの美しさをご体感いただける空間をご用意します。1世紀以上にわたり、メゾンの香りの代名詞であり続ける「ゲルリナーデ」を核に、キャンドル、ソープの各種を、洗練された6つの香りで贈る新ライフスタイルライン〈ラール ドゥ ヴィーヴル〉コレクションや、本イベントならではの新エクセプショナルピース〈エクセプショナルピース ルール ドレ〉の抽選販売も行います。

メゾンに受け継がれる伝統と技術を体現するフレグランス コレクションの数々をぜひお楽しみください。

■イベント情報

フレグランス ラール エ ラ マティエール POP UP EVENT

期間：2026年2月4日（水）～10日（火）

場所：伊勢丹新宿店 本館1階 イセタン ビューティー コスメティックス/プロモーション

※2月6日（金）伊勢丹新宿店本館・メンズ館は全館イベント開催につき休業いたします。

■イベント限定製品・購入特典

エクセプショナルピース ルール ドレ

125mL＋パーススプレー30mL 122,430円（税込）

パリの刺繡工房「アトリエ ヴァルモン」の繊細な手仕事によってつくられたデザインは、最も神聖な月、ラマダンの終わりを告げる大砲がまるで夜空に散りばめられた真珠のように輝く様子をパールとスワロフスキークリスタルガラスによる、流れるようなオーナメントで表現されています。輝くようなカルダモンのスパイシーな香りで幕を開け、やがて甘美さと情熱を併せ持つ荘厳なバラの香りを表現。

※抽選販売となります。

※2026年1月26日（月）～1月31日（土）までの抽選お申込み期間にお申込みいただいた当選者様に販売させていただきます。詳細は店舗にお問い合わせください 。

イベント会場購入特典

イベント期間中、POP UP会場で購入された方に、各種ギフトをご用意します。

※画像は「オリジナル マッチ」のイメージ画像となります。- ラール ドゥ ヴィーヴル（キャンドル）19,910円（税込）以上お買いあげで、「オリジナル マッチ」をプレゼント。- ゲランのフレグランス製品33,000円（税込）以上をお買いあげで、「ロゴチャーム付き組みひもブレスレット」をプレゼント。ブレスレットにフレグランスをつけて香りをお楽しみいただけます。- ゲランのフレグランス製品を49,500円（税込）以上お買いあげで、「ゲルリナーデ刺繍ポーチ」をプレゼント。ゲランが大切にする香りの素材「ゲルリナーデ」をモチーフに、6種のパターンからお好きなデザインのポーチをお選びいただけます。

※すべて在庫なくなり次第終了とさせていただきます。

〈ラール エ ラ マティエール〉コレクションについて

ゲランの調香師たちの手によって美しい素材を芸術へと昇華した、美を愛する方へ贈る香りの傑作 〈ラール エ ラ マティエール〉コレクション 。至高の素材を限りなく高め、芸術へと昇華させた「芸術と素材」という名の香りのコレクションで、アートからインスピレーションを得たゲランの調香師が厳選した素材を用い、ありのままの感情を表現したフレグランスです。

▼その他ラール エ ラ マティエール各種詳細はこちら

ラール エ ラ マティエール(https://www.guerlain.com/jp/ja-jp/fragrance/the-exclusive-collection/lart-la-matiere-1/)

〈ラール ドゥ ヴィーヴル〉コレクションについて

1世紀以上にわたり、メゾンの香りの代名詞であり続ける「ゲルリナーデ」を核に、〈ラール エ ラ マティエール〉コレクションから新たな〈ラール ドゥ ヴィーヴル〉が登場。キャンドル、ソープの各種を、洗練された6つの香りでお届けします。〈ラール ドゥ ヴィーヴル〉コレクションの基幹をなすのは、リフィルとカスタマイズが可能なキャンドルです。高品質のミツロウを配合することで、ゲランを象徴する香調に、独特の芳醇な柔らかさと温もりをもたらしました。象徴的なミツバチのエンブレムに、〈ラール エ ラ マティエール〉のボトルの伝統的なスクエアシェイプ。メゾンのアイコニックなイメージを落とし込んだ、キャンドルとしてだけでなく装飾品としても楽しめるクリエイションです。

▼その他ラール ドゥ ヴィーヴル各種詳細はこちら

ラール ドゥ ヴィーヴル(https://www.guerlain.com/jp/ja-jp/fragrance/lart-de-vivre/)

