新学期の通学におすすめの、「大人見え」＆「キュート」デザインのスニーカー！「ifme CALIN」ジュニアからスクールライフにもぴったりな新作が登場

子ども靴ブランド「IFME」（イフミー：丸紅コンシューマーブランズ株式会社）は、“かわいいをシェアする”をコンセプトに、キュートなデザインを提案する「ifme CALIN（イフミーカラン）」のジュニアサイズから、スクールライフでも使いやすい新作スニーカーを2026年1月下旬よりIFME直営店、オンラインストアにて発売します。

デザイン性にこだわった「ifme CALIN」のジュニアサイズより、小学校中学年～高学年の「背伸びしたい気持ち」に寄り添う新作スニーカーが登場します。「大人っぽいデザイン」への関心が高まるこの世代に向けて、アッパーには細ベルトとゴアレースを採用しました。ベルトでのサイズ調整で脱ぎ履きが簡単ながらも、ゴムレースによる飾りで、大人見えするシルエットにまとめました。スクールライフにもぴったりなホワイト・ピンク・ブラックの3色で、ベルト部分にはさりげない花モチーフを施し、ゴアレースが通った穴（ハトメ）には本体とは異なる色のリングを配することでさりげないお洒落さを演出するなど、シンプルながらもキュートなディテールを散りばめています。

ファッション性はもちろん、成長期のジュニア世代を考えた一足に

IFME独自の機能性も、もちろん搭載。靴底にはifme CALINジュニア専用アウトソールを採用し、複数のフレックスラインによるしっかりとした屈曲性と、かかとのハート状ホールによる安定感を備えました。また、中敷きには足ブレ防止機能のある「HUG INSOLE（ハグインソール）」をベースにした専用インソールを採用。親指と中指の間に小さな仕切りを設けたことで、指先が広がりやすくなり、足先のトラブル対策につながります。

さらにサイズ展開もジュニアファッションでは珍しい「ハーフサイズ（0.5cm）刻み」での展開。成長期のデリケートな足を守りつつ、おしゃれも楽しみたい。そんな親子のニーズに、機能性とデザイン性で応える一足です。

フレックスラインにより、屈曲性を確保指先の仕切りで、足先のトラブル対策

商品概要

ifme CALIN デイジーゴアベルトスニーカー

●JUNIOR

サイズ：19.5~24.5cm (ハーフサイズあり)

カラー：WHITE/PINK/BLACK

品番 ：20-6328

価格 ：5,390円（税込）

≪主な機能≫

アウトサイドストラップ ：脱ぎ履きしやすいように、かかと部分の外側に付けたストラップ。

ハグインソール：ヒール部のくぼみがかかとをしっかり包み込み、前足部のフレックスラインで屈曲性アップ。元気に動き回るお子さまに最適なインソールです。

リフレクター：夜間のライトを反射して、お子様の安全性を高めます。

【ご参考】継続品

ifme CALIN ハートリンクスニーカー

●JUNIOR

サイズ：19.5~24.5cm (ハーフサイズあり)

カラー：BLACK/WHITE

品番 ：20-5346

価格 ：5,390円（税込）

販売店

IFME有明ガーデン店

〒135-0063 東京都江東区有明 2-1-8 有明ガーデン4F

IFME阪急西宮ガーデンズ店

〒663-8204 兵庫県西宮市高松町14番2号 阪急西宮ガーデンズ 3F

IFME公式オンラインストア

https://ifme.jp/

IFME ZOZO TOWN

https://zozo.jp/shop/ifme/

IFME公式楽天市場店

https://www.rakuten.ne.jp/gold/ifme-official/

ifme CALIN（イフミーカラン）

「ifme CALIN」は、「かわいいをシェアする」をコンセプトに、ママと女の子が共に“かわいい”と思えるデザインを取り揃えています。花柄模様や、ベルト部分に一際目を引く大きなモチーフをあしらうなど、ポップでキュートなデザインが人気のブランドです。ファーストシューズ・ベビーサイズ・キッズサイズまで展開があり、その愛くるしいシューズたちはSNSでも注目を集めています。

2024年からは新たにジュニアサイズとママ向けの大人サイズをラインナップ。幅広い層に向けて“かわいい”を展開しています。

IFME（イフミー）とは

「子どもたちの健やかな成長を育む」をコンセプトに、ファーストシューズからベビー、キッズやジュニアまで、直営店・オンラインストアの他、靴量販店を中心に全国展開しています。早稲田大学スポーツ科学学術院の鳥居俊教授との共同研究のもと、子どもたちの足や歩行だけでなく、取りまく生活習慣や環境にも目を向け、子どもたちの大切な足の発育をサポートする“靴づくり”を行っています。

子ども自身での履きやすさに配慮した「アウトサイドストラップ」や、子どもの健やかな足の成長を育むインソール「ウィンドラスソーサー (R)」などIFMEのオリジナル機能を搭載しています。

IFME公式ウェブサイト：https://ifme.jp/

会社概要

丸紅コンシューマーブランズは、ビジョンである「EverStride（エバーストライド）」を掲げ、靴事業を起点に未来を創造する企業です。（「EverStride」は「Everlasting（永続する）」と「Stride（歩み）」を組み合わせた言葉で、仲間とともに歩み続ける姿勢を表しています。）設立30周年を迎えた2024年5月、「丸紅フットウェア」から社名を変更し、「IFME」や「MERRELL」「ROCKPORT」「CARIUMA」「Saucony」「Kizik」など多彩なブランドを通じて、消費者への新たな価値づくりに挑戦しています。

本社所在地：東京都台東区台東1丁目30番7号 秋葉原アイマークビル12階

URL： https://www.marucob.com/