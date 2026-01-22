「インテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー（シリーズ3）」の性能を安定的に保ち続ける「エンパワーテクノロジー」と独自のAI機能で高い生産性を実現した法人向けdynabookを発売開始

Dynabook株式会社

AI機能搭載パソコン（AI PC）の活用が本格化すると予想される2026年、「Copilot+ PC」に準拠した法人向けノートPCとして、「インテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー(シリーズ3)」を搭載した、13.3型プレミアムモバイルノートPC「dynabook X83/PA」と、16.0型大画面ビジネスノートPC「dynabook B86/PA」の2機種の受注を2026年1月22日（木）より開始します。

AIは今やビジネスに欠かせない存在となりつつあり、単なる補助ツールではなく、業務効率を飛躍的に向上させる「戦略的パートナー」として位置付けられています。この潮流はPC市場にも波及しており、AI機能を標準搭載したビジネスPCの普及が加速しています。当社は、こうした変化を先取りし、高いAI処理能力と電力効率を両立させた「インテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー(シリーズ3)」を搭載するとともに、独自の技術「dynabook エンパワーテクノロジー」でその性能を安定的に保ち続け※注１、さらに独自のAI機能も搭載※注２した新商品2機種を商品化しました。

新商品に搭載のNPUは、最大毎秒約49兆回の演算性能を実現するため、クラウドを介することなくPCローカル環境でも、安全かつ快適にAI機能を利用できます。当社独自の4つのAI機能は、お客様のビジネスを強力にサポートします。

また、「dynabook X83/PA」では、長時間の高負荷処理による電力消費の増加や、それに伴うバッテリー劣化の課題にも対応した、お客様自身で簡単に交換できる※注３「セルフ交換バッテリー」を採用し利便性を高めています。

■新商品の主な特長

（１） 最新の「インテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー（シリーズ3）」を搭載

（２）「Copilot+ PC」準拠。最大毎秒約49兆回の演算性能を実現する高速NPUを搭載

（３）Wi-Fi 7に対応（帯域幅320MHz幅に対応）

（４）LPDDR5Xの採用により高性能かつ高効率（X83/PAのみ）

（５）プレミアムノートPCの証、インテル(R) Evo(TM)エディションモデルも用意（X83/PAのみ）

詳細は以下のURLをご参照ください。

■簡単に、安心して交換できる「セルフ交換バッテリー」を採用した13.3型プレミアムモバイルノートPC

法人向け「dynabook X83/PA」製品情報ページ

https://dynabook.com/business/product/business-mobile-notebook-x-series/x83pa-jan-2026-13-3-inch.html

■16.0型の大画面液晶を搭載したビジネスノートPC

法人向け「dynabook B86/PA」製品情報ページ

https://dynabook.com/business/product/business-notebook-b-series/b86pa-jan-2026-16-0-inch.html

■進化したdynabook 独自の4つのAI機能

新商品には、クラウドを介することなくPCローカル環境で安全かつ快適に使える、dynabook独自の4つのAI機能を搭載し、お客様のAI活用をサポートします。このたび、「dynabook AIアシスタント」の新機能として、「AI知識サーチ」と「PC操作エージェント」を追加しました。

（１） ローカル生成チャットボット「dynabook AI アシスタント」

情報をクラウドにあげることなく、PCローカル環境で文章の翻訳や要約などを簡単に行えるため、情報漏洩などのリスクが低減されます。PCの操作方法についてAIがチャット形式でサポートします。

◆新機能

・「AI知識サーチ」：チャットで尋ねると、AIが登録された資料から関連情報を探し出し、わかりやすく整理して説明する機能。

・「PC操作エージェント」：AIにお願いするだけで、PC操作が簡単実行する機能。

（２） 高度なバッテリー管理「AIパワーオプティマイズ」

AIがオンラインミーティングの開始を検出すると、オンラインミーティングに適したバッテリーの制御を行います。PCの消費電力を抑制し、外出先でのバッテリー駆動によるオンラインミーティングも快適に行えます。

（３） 顔検知プライバシー保護「AIプライバシーアシスト」（X83/PAのみ搭載）

AIが顔を検知し、覗き見などがあればPCのデスクトップ上に利用者への警告を表示します。また、PC利用者が離席した際は画面をオフ、PC利用者が席に戻るとスリープ画面を解除する、などの設定も可能です。

（４） 遠隔ハンドサイン操作「AIハンドコントロール」（X83/PAのみ搭載）

AIによりハンドサインを認識する機能を搭載しており、ハンドサインでアプリを操作することができます。異なるハンドサインをAIが判別し、PCに触れずに動画の停止や再生などを操作できます。

■AIの業務活用を促進するCopilot e-learning無料コンテンツを提供

昨今、オフィスシーンでのAIの活用は、さらなる生産性向上の観点から、必要不可欠なスキルになりつつあります。また、クラウドから提供されるAIサービスも豊富なメニューであふれており、「何から始めたらよいか？」といったVOC（お客様の声）も増えています。

そこで当社は、マイクロソフトをはじめとしたクラウドソリューションに強みを持つ、日本ビジネスシステムズ株式会社（JBS）と協業し、新商品を含む今後発売する法人向けPCにおいて、AIの活用促進と定着化を目的に、Copilotを無料で学べるe-learning「JBS AI Starter Learning」を提供することとしました。（※2026年4月サービス開始予定）

無料コンテンツは、「Copilot/生成AIスタートガイド」や「プロンプト初級編」などの入門編を中心に分かりやすい13本の動画で構成されています。

「自社でトレーニングプログラムを提供できない」「社内にAIを教えられる人材がいない」といったお悩みを企業のお客様に寄り添いながらサポートいたします。

次のステップとなる有償版のe-learningメニューも用意しており、またMicrosoft 365やCopilotライセンスを導入してみたいといったご要望にも柔軟に対応します。

当社とJBSの協業体制により、お客様のAI活用スキルの向上、定着化にむけた伴走支援サービスを提供してまいります。

（ご参考）下記商品紹介ページをご覧ください。

「Copilot+ PC × Microsoft 365 Copilot 向け」eラーニング

https://dynabook.com/business/ai/ai-ready/e-learning.html

■遠隔からのデータ消去機能に対応。「PCアセットモニタリングサービス」の機能を強化した「Dynabookリモートセキュア」および「Dynabook リモートセキュア Plus」

当社独自開発の台帳管理システム「PCアセットモニタリングサービス」に、PC資産のより高度な管理とセキュリティ強化を目的とした新機能「Dynabookリモートセキュア」および「Dynabookリモートセキュア Plus」を追加します。

企業におけるノートPCの利活用では、導入から廃棄まで一貫した管理が求められます。そのようなニーズに対し当社はこれまで、ライフサイクル全体をサポートするLCMサービスの強化に取り組んできました。働き方の多様化が進み、リモートワークとオフィスワークが混在する環境が一般化する中、ノートPCのセキュリティ確保はこれまで以上に重要になっています。

そこで、遠隔データ消去分野で国内市場をリードするワンビ株式会社と技術連携し、同社独自ソフト「TRUST DELETE」のモバイルセキュリティ技術を「PCアセットモニタリングサービス」に採用しました。新たに、遠隔からデータ消去を実行できる機能として「Dynabook リモートセキュア」を搭載するほか、ワイヤレスWAN（nanoSIMカード/eSIM）搭載モデル向けには、電源オフの状態からも遠隔からのデータ消去・ロックが可能な上位機能「Dynabook リモートセキュア Plus」を搭載します。

管理下のPCが紛失・盗難に遭った場合、管理者は遠隔からデータ消去や画面ロックを実行できます。ワイヤレスWAN（nanoSIMカード/eSIM）搭載モデルはSMS経由およびWi-Fi・インターネット経由の両方、ワイヤレスWAN（nanoSIMカード/eSIM）非搭載モデルはWi-Fi・インターネット経由でデータ消去の指示を送信でき、大切なデータの漏洩防止や不正利用を防ぐことが可能です。

新機能は、新商品の「dynabook X83/PA」「dynabook B86/PA」から対応します。

詳細は、下記商品紹介ページをご覧ください。

「PCアセットモニタリングサービス」

https://dynabook.com/solution/outsourcing/lcm/pc-asset.html

当社は、AIやクラウドの活用によるお客様の業務効率化や生産性の向上をサポートするため、人に寄り添う“真のパーソナルコンピュータ”と、その活用を支えるサービスの提供を目指してまいります。

※注1：本製品に使われているプロセッサー（CPU）の処理能力は、お客様の本製品の使用状況により異なります。

※注2：「AIプライバシーアシスト」と「AIハンドコントロール」は「dynabook X83/PA」のみ搭載。

※注3：オプション（別売）のバッテリーが必要です。

※画面はハメコミ合成です。

※本資料に使われている写真や画面は、実際の製品と異なる場合があります。

●Microsoft、Microsoft 365、Microsoft Copilotアイコンは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

●Intel、インテル、インテルCore、インテルEvoは、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。

●Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標あるいは商標です。

●その他の本稿に記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。