新商品「ベジプチーノ」発売記念---Instagramタグ付け投稿で「ベジプチーノ」1杯無料キャンペーンを青山店で開催
すべて植物性由来(オールプラントベース)、 白砂糖不使用、増粘剤無添加、着色料無添加、テイクアウトOK
Ｆ＆Ｐジャパン株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役：西野 照明）は、新商品「ベジプチーノ」の発売を記念し、Ｆ＆Ｐ Smoothie Cafe 青山店にて、Instagram投稿を条件とした「ベジプチーノ 1杯無料キャンペーン」を実施いたします。
■ベジプチーノとは
ベジプチーノは、アツアツの野菜と果物に無調整アーモンドミルクを合わせて仕上げた、ホットタイプのスムージーです。
豆乳でつくったフォームドミルクを上品にのせ、カプチーノのような見た目と口当たりが楽しめます。仕上げには有機アガベシロップと、Ｆ＆Ｐならではのスーパーフードブースターをトッピング。
素材の組み合わせによって異なる味わいが楽しめる3種類を展開しています。
- 南瓜と人参のベジプチーノ
南瓜の自然な甘みと人参のやさしい風味が調和した、まろやかな味わい。トッピングには、パンプキンシード（かぼちゃの種）。
- ほうれん草と南瓜のベジプチーノ
ほうれん草、南瓜、人参のブレンドで、緑黄色野菜がスープのようにやさしく摂れる。トッピングには、サンフラワーシード（ひまわりの種）。
- ビーツと紫芋のベジプチーノ
ビーツと紫芋を使用し、ほんのりとした大人の苦味とコクが感じられる、温活スムージー。トッピングには、カカオニブ。
価格はいずれも1,089円（税込・イートイン）、キャンペーン期間中はキャンペーンに参加した方にかぎり１杯無料
本キャンペーンでは、実際に商品を体験し、その魅力をInstagramで発信いただくことで、より多くの方にベジプチーノを知っていただくことを目的としています。
2026年1月19日発売「VEGEPUCCINO」
■キャンペーン概要
ベジプチーノ 発売記念 Instagramタグ付け投稿キャンペーン
■内容
Instagramでタグ付け投稿をしていただいた方に、「ベジプチーノ」1杯を無料で提供いたします。
■実施期間
2026年1月22日（月）～ 2月5日（木）
※規定数量に達し次第、予告なく終了する場合がございます
■実施店舗
Ｆ＆Ｐ Smoothie Cafe 青山店
■参加方法
- レジにて「ベジプチーノ投稿キャンペーンに参加します」とガイド（スタッフ）へお声がけください
- カウンターでベジプチーノを受け取り、店内で写真または動画を撮影
- Instagramにて「@ficoandpomum」をタグ付けし、ストーリー投稿
- 投稿画面をスタッフにご提示ください
- ※混雑状況により、スタッフのご案内は一部変更となる場合がございます
■注意事項
- イートイン限定のキャンペーンです
- 1名様につき1日1杯までとなります
- 投稿は公開アカウントに限ります
- 写真・動画は店内で撮影したものに限ります
- 他の割引・キャンペーンとの併用はできません
- 本キャンペーンは予告なく内容変更または終了する場合がございます
- 商品名：ベジプチーノ
- キャンペーン開始日：2026年1月22日～2月5日（木）
- 提供形態：イートイン
- 取扱店舗：Ｆ＆Ｐ Smoothie Cafe 青山店
■店舗情報
Ｆ＆Ｐ Smoothie Cafe 青山店
東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル1F
（表参道駅B2出口より徒歩3分）
営業時間：8:00～20:00（年末年始休業あり）
■リンク一覧
ブランドサイト：http://ficoandpomum.com/
オンラインストア：https://ec.fandp.jp/
パートナー加盟店募集ページ：https://www.biz.fandp.jp/smoothie-package-5
■運営会社
Ｆ＆Ｐジャパン株式会社
代表取締役：西野 照明
所在地：東京都台東区元浅草4-3-2 #701
ホームページ：https://fandp.jp/