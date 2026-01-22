新商品「ベジプチーノ」発売記念---Instagramタグ付け投稿で「ベジプチーノ」1杯無料キャンペーンを青山店で開催

Ｆ＆Ｐジャパン株式会社

Ｆ＆Ｐジャパン株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役：西野 照明）は、新商品「ベジプチーノ」の発売を記念し、Ｆ＆Ｐ Smoothie Cafe 青山店にて、Instagram投稿を条件とした「ベジプチーノ 1杯無料キャンペーン」を実施いたします。

■ベジプチーノとは

ベジプチーノは、アツアツの野菜と果物に無調整アーモンドミルクを合わせて仕上げた、ホットタイプのスムージーです。

豆乳でつくったフォームドミルクを上品にのせ、カプチーノのような見た目と口当たりが楽しめます。仕上げには有機アガベシロップと、Ｆ＆Ｐならではのスーパーフードブースターをトッピング。

素材の組み合わせによって異なる味わいが楽しめる3種類を展開しています。

- 南瓜と人参のベジプチーノ南瓜の自然な甘みと人参のやさしい風味が調和した、まろやかな味わい。トッピングには、パンプキンシード（かぼちゃの種）。- ほうれん草と南瓜のベジプチーノほうれん草、南瓜、人参のブレンドで、緑黄色野菜がスープのようにやさしく摂れる。トッピングには、サンフラワーシード（ひまわりの種）。- ビーツと紫芋のベジプチーノビーツと紫芋を使用し、ほんのりとした大人の苦味とコクが感じられる、温活スムージー。トッピングには、カカオニブ。価格はいずれも1,089円（税込・イートイン）、キャンペーン期間中はキャンペーンに参加した方にかぎり１杯無料

本キャンペーンでは、実際に商品を体験し、その魅力をInstagramで発信いただくことで、より多くの方にベジプチーノを知っていただくことを目的としています。

■キャンペーン概要

2026年1月19日発売「VEGEPUCCINO」

ベジプチーノ 発売記念 Instagramタグ付け投稿キャンペーン

■内容

Instagramでタグ付け投稿をしていただいた方に、「ベジプチーノ」1杯を無料で提供いたします。

■実施期間

2026年1月22日（月）～ 2月5日（木）

※規定数量に達し次第、予告なく終了する場合がございます

■実施店舗

Ｆ＆Ｐ Smoothie Cafe 青山店

■参加方法

- レジにて「ベジプチーノ投稿キャンペーンに参加します」とガイド（スタッフ）へお声がけください- カウンターでベジプチーノを受け取り、店内で写真または動画を撮影- Instagramにて「@ficoandpomum」をタグ付けし、ストーリー投稿- 投稿画面をスタッフにご提示ください- ※混雑状況により、スタッフのご案内は一部変更となる場合がございます

■注意事項

■店舗情報

- イートイン限定のキャンペーンです- 1名様につき1日1杯までとなります- 投稿は公開アカウントに限ります- 写真・動画は店内で撮影したものに限ります- 他の割引・キャンペーンとの併用はできません- 本キャンペーンは予告なく内容変更または終了する場合がございます- 商品名：ベジプチーノ- キャンペーン開始日：2026年1月22日～2月5日（木）- 提供形態：イートイン- 取扱店舗：Ｆ＆Ｐ Smoothie Cafe 青山店Ｆ＆Ｐ Smoothie Cafe 青山店

Ｆ＆Ｐ Smoothie Cafe 青山店

東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル1F

（表参道駅B2出口より徒歩3分）

営業時間：8:00～20:00（年末年始休業あり）

■リンク一覧

ブランドサイト：http://ficoandpomum.com/

オンラインストア：https://ec.fandp.jp/

パートナー加盟店募集ページ：https://www.biz.fandp.jp/smoothie-package-5

■運営会社

Ｆ＆Ｐジャパン株式会社

代表取締役：西野 照明

所在地：東京都台東区元浅草4-3-2 #701

ホームページ：https://fandp.jp/