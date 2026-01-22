【京都】植物性100％。焼きたてのヴィーガンパン専門店「MERCY Vegan Bakery」が京都駅エリアにオープン
イージーリンク株式会社（所在地：奈良県斑鳩町、代表：欠端富見男）は、2026年1月24日（土）、 京都府京都市南区に、ヴィーガンパンのテイクアウト専門店「MERCY Vegan Bakery ホテルエリート京都ステーション店」をオープンいたします。
店内では、動物性原材料不使用の美味しいパンを毎朝焼き上げ、その日のうちに販売。焼きたてならではの香りと味わいを大切にしており、数量限定のため売り切れ次第終了となります。ぜひ出来たてのパンをお楽しみください。
ヴィーガンで美味しいパンを！「MERCY Vegan Bakery」
「毎日食べるものだから、できるだけ体にやさしいものを選びたい。」
「食の制限があっても、パンを楽しむ喜びはあきらめたくない。」
そんな声に寄り添うかたちで誕生したのが、動物性原材料不使用のヴィーガンパン専門店「MERCY Vegan Bakery」です。
店内で提供するパンはすべて植物性100％。国産の小麦粉をはじめとするこだわりの材料を厳選して使用し、素材本来の風味を大切にした味わいに仕上げています。
そのパンを焼き上げているのが、フランスと日本、異なる文化で培った感性を持つ2人のブーランジェ。それぞれの技術を生かし、個性豊かなパンを毎日仕上げています。
朝食にぴったりなお食事パンや総菜パン、おやつにうれしいドーナツや甘いパンまで、幅広いラインナップを安心してお楽しみいただけます。
本店舗を手がけるのは、世界最大級のヴィーガン・ベジタリアン対応レストラン検索サイト「Happy Cow」にて大阪1位＆最高評価を獲得し、Google口コミでも星4.8の高評価を誇る「MERCY Vegan Factory」。百貨店や駅ナカなどへの出店実績も多数あり、確かな味と信頼性を背景に、新しい食のスタイルを提案します。
販売商品ラインナップ
※上記は一例です。このほかにも、毎日30種類以上のパンをご用意しております。
京都駅近く、観光の合間にも立ち寄りやすい利便性
本店舗は、JR京都駅・JR東福寺駅から徒歩各15分、地下鉄烏丸線「九条駅」から徒歩6分の場所に位置しています。観光エリアやビジネス拠点からのアクセスにも優れており、移動の合間や散策途中にも気軽にお立ち寄りいただける立地です。
また、本店舗は話題のアートミュージアム「チームラボ バイオヴォルテックス京都」から徒歩約6分の距離に位置しています。 没入型アート体験を楽しんだあとのひと休みや、観光の合間の軽食・テイクアウトにも最適です。京都観光とあわせて、からだにやさしいヴィーガンパンをぜひお楽しみください。
内装
外観
店舗概要
■店名／MERCY Vegan Bakery ホテルエリート京都ステーション店
■住所／ 京都府京都市南区東九条河西町4番地 ホテルエリート京都ステーション1F
■アクセス／JR京都駅・JR東福寺駅より徒歩各15分・地下鉄烏丸線九条駅より徒歩6分
■営業時間／7:00～ ※売り切れ次第クローズ
■定休日／なし
■開店日／2026年1月24日（土）
【公式Instagram】
https://www.instagram.com/mercyveganbakery/
【MERCY Vegan Factory 公式Instagram】
https://www.instagram.com/mercy_veganfactory/
【MERCY Vegan Factory 公式ウェブサイト】
https://www.mercy-vegan.jp/
イージーリンク株式会社について
イージーリンク株式会社は、人と地球がともに健やかに生きる社会を目指して、動物性原料を一切使わない“ヴィーガン食品”の可能性を追求しています。プラットフォーム事業・産業支援＆フランチャイズ事業・研究開発事業の3領域を柱に、レストラン運営や商品開発、JAS認証の取得などの実績を重ねてきました。美味しさ、栄養、サステナビリティを兼ね備えた選択を、もっと気軽に楽しめるように。日々研究を重ね、自信を持ってサービスをお届けしています。
当社が運営する大阪・谷町九丁目のヴィーガンレストラン「MERCY Vegan Factory」は、世界中のヴィーガン対応レストラン検索サイト『Happy Cow』で大阪1位＆最高評価を獲得し、百貨店や駅ナカへの出店実績も多数。Googleの口コミでは星4.8の高評価をいただいています。
【会社概要】
社名：イージーリンク株式会社
本社所在地：奈良県生駒郡斑鳩町龍田北一丁目12番23号
代表取締役：欠端 富見男
設立：1997年9月16日
HP：https://www.ezl.co.jp/