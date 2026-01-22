【京都】植物性100％。焼きたてのヴィーガンパン専門店「MERCY Vegan Bakery」が京都駅エリアにオープン

イージーリンク株式会社

イージーリンク株式会社（所在地：奈良県斑鳩町、代表：欠端富見男）は、2026年1月24日（土）、 京都府京都市南区に、ヴィーガンパンのテイクアウト専門店「MERCY Vegan Bakery ホテルエリート京都ステーション店」をオープンいたします。

店内では、動物性原材料不使用の美味しいパンを毎朝焼き上げ、その日のうちに販売。焼きたてならではの香りと味わいを大切にしており、数量限定のため売り切れ次第終了となります。ぜひ出来たてのパンをお楽しみください。

ヴィーガンで美味しいパンを！「MERCY Vegan Bakery」

「毎日食べるものだから、できるだけ体にやさしいものを選びたい。」

「食の制限があっても、パンを楽しむ喜びはあきらめたくない。」

そんな声に寄り添うかたちで誕生したのが、動物性原材料不使用のヴィーガンパン専門店「MERCY Vegan Bakery」です。

店内で提供するパンはすべて植物性100％。国産の小麦粉をはじめとするこだわりの材料を厳選して使用し、素材本来の風味を大切にした味わいに仕上げています。

そのパンを焼き上げているのが、フランスと日本、異なる文化で培った感性を持つ2人のブーランジェ。それぞれの技術を生かし、個性豊かなパンを毎日仕上げています。

朝食にぴったりなお食事パンや総菜パン、おやつにうれしいドーナツや甘いパンまで、幅広いラインナップを安心してお楽しみいただけます。

本店舗を手がけるのは、世界最大級のヴィーガン・ベジタリアン対応レストラン検索サイト「Happy Cow」にて大阪1位＆最高評価を獲得し、Google口コミでも星4.8の高評価を誇る「MERCY Vegan Factory」。百貨店や駅ナカなどへの出店実績も多数あり、確かな味と信頼性を背景に、新しい食のスタイルを提案します。

販売商品ラインナップ

※上記は一例です。このほかにも、毎日30種類以上のパンをご用意しております。

京都駅近く、観光の合間にも立ち寄りやすい利便性

本店舗は、JR京都駅・JR東福寺駅から徒歩各15分、地下鉄烏丸線「九条駅」から徒歩6分の場所に位置しています。観光エリアやビジネス拠点からのアクセスにも優れており、移動の合間や散策途中にも気軽にお立ち寄りいただける立地です。

また、本店舗は話題のアートミュージアム「チームラボ バイオヴォルテックス京都」から徒歩約6分の距離に位置しています。 没入型アート体験を楽しんだあとのひと休みや、観光の合間の軽食・テイクアウトにも最適です。京都観光とあわせて、からだにやさしいヴィーガンパンをぜひお楽しみください。

内装外観

店舗概要

■店名／MERCY Vegan Bakery ホテルエリート京都ステーション店

■住所／ 京都府京都市南区東九条河西町4番地 ホテルエリート京都ステーション1F

■アクセス／JR京都駅・JR東福寺駅より徒歩各15分・地下鉄烏丸線九条駅より徒歩6分

■営業時間／7:00～ ※売り切れ次第クローズ

■定休日／なし

■開店日／2026年1月24日（土）

【公式Instagram】

https://www.instagram.com/mercyveganbakery/

【MERCY Vegan Factory 公式Instagram】

https://www.instagram.com/mercy_veganfactory/

【MERCY Vegan Factory 公式ウェブサイト】

https://www.mercy-vegan.jp/

イージーリンク株式会社について

イージーリンク株式会社は、人と地球がともに健やかに生きる社会を目指して、動物性原料を一切使わない“ヴィーガン食品”の可能性を追求しています。プラットフォーム事業・産業支援＆フランチャイズ事業・研究開発事業の3領域を柱に、レストラン運営や商品開発、JAS認証の取得などの実績を重ねてきました。美味しさ、栄養、サステナビリティを兼ね備えた選択を、もっと気軽に楽しめるように。日々研究を重ね、自信を持ってサービスをお届けしています。

当社が運営する大阪・谷町九丁目のヴィーガンレストラン「MERCY Vegan Factory」は、世界中のヴィーガン対応レストラン検索サイト『Happy Cow』で大阪1位＆最高評価を獲得し、百貨店や駅ナカへの出店実績も多数。Googleの口コミでは星4.8の高評価をいただいています。

【会社概要】

社名：イージーリンク株式会社

本社所在地：奈良県生駒郡斑鳩町龍田北一丁目12番23号

代表取締役：欠端 富見男

設立：1997年9月16日

HP：https://www.ezl.co.jp/