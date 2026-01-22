ベトナム現地法人を設立

株式会社スタディスト

リーンオペレーションの実現を支援する株式会社スタディスト（本社：東京都千代田区、代表取締役：鈴木 悟史、以下「スタディスト」）は、マニュアル作成・共有システム「Teachme Biz（ティーチミー・ビズ）」やクラウド型チェックリストシステム「iCheckup!（アイ チェックアップ）」をはじめとする各種プロダクトやサービスの営業・サポート体制を強化し、よりスピーディな顧客対応を実現するため、ホーチミン市に全額出資子会社「Studist (Vietnam) Co., Ltd.」（以下「Studist Vietnam」）を設立し、2026年1月22日（木）より事業を開始いたします。

日系企業をはじめ、外資・ローカル企業への支援を加速させ、2028年末までに同国内で100社の導入を目指します。なお、海外拠点は2018年に設立したタイ・バンコクに次いで2カ国目となります。

■現地法人設立の背景

ベトナムの日系スーパー、工場でマニュアルを見ながら作業する現地スタッフ

近年、ベトナムは豊富な労働力と高い経済成長率を背景に、製造業をはじめとする多くの日系企業にとって重要な生産・販売拠点となっています。一方で、現地では「従業員の入れ替わりが激しい」「言葉の壁により作業手順が正しく伝わらない」「属人化により品質が安定しない」といった課題が顕在化しており、業務の「標準化」と「仕組み化」が急務となっています。

スタディストが提供する「Teachme Biz」は、画像や動画を用いた視覚的なマニュアルを簡単に作成・共有できるツールです。AI機能が作成をサポートし、業務の標準化と効率化を同時に実現します。例えば、自動翻訳機能を活用すれば、国籍を問わずスムーズな人材育成が可能です。また、2025年10月に本格提供を開始した「iCheckup!」では、現場の点検業務をデジタル化し、作業ミスを最小限に抑えることで、定めた手順を徹底できる環境を構築できます。

ベトナム国内においては、これまでも数多くのお客様に「Teachme Biz」をご活用いただいてまいりましたが、さらなる需要の拡大と、「iCheckup!」等の本格的な展開を見据え、スタディスト100%出資による現地法人を設立いたしました。

これにより、日系企業のみならず現地のローカル企業に対しても、オペレーション改善のパートナーとしてきめ細やかなサービス提供と「標準化」の推進および「仕組み化」の定着を実現します。

■今後の展開

Studist Vietnamでは、ホーチミン市のみならず、製造業の集積地であるハノイ市やハイフォン市、ダナン市など、ベトナム全土の幅広い業種のお客様を対象に、現場のオペレーション改善を加速させるパートナーとして事業を推進します。

日系企業をはじめ、外資系および現地ローカル企業に対しても、製造現場における技能伝承や、多店舗展開を行う飲食・小売業のオペレーション構築など、お客様ごとの課題に寄り添い、各社の課題に応じた「標準化」と「仕組み化」を提案してまいります。持続的な成長を支えるリーンオペレーションの実現を支援し、2028年末までに同国内で100社の導入を目指します。

■Studist Vietnam 代表（Managing Director） 塚原 康彰 コメント

豊富な人口と若い平均年齢、そして2025年には前年比8％超のGDP成長率を達成したベトナムは、大きな活力と魅力に溢れた市場です。一方で、国が急成長する中で「業務の標準化・仕組み化」という壁に直面しているという声を、多くのお客様からお聞きしております。

多くの外資系企業様にとって、ベトナムは今後長期的に向き合うべき重要なマーケットであることは間違いありません。だからこそ私たちは、単なるツールベンダーではなく、皆様から頼られる「真のパートナー」として、長期的にお客様の事業成長に貢献したいと考えています。

現地の企業様、そして生活者の皆様に真の価値をお届けすること。この地でのご縁に深く感謝し、ベトナム社会の発展に寄与できるよう全力を尽くしてまいります。

■ベトナム現地法人概要

■Teachme Bizについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32315/table/141_1_b9c32623c3d5a4a6f301a7a2ea9ac706.jpg?v=202601221051 ]

クラウド型のマニュアル作成・共有システム「Teachme Biz（ティーチミー・ビズ）」は、企業のマニュアルの作成・管理を効率化することで、生産性向上、人材育成効率化、顧客満足度向上等を実現するソリューションです。AIによる動画の自動編集やマニュアルの自動作成も可能で、手順書の作成時間を大幅に削減するだけでなく、スムーズな運用もサポートし、国内外の2,300社以上で活用されています。デロイト トーマツ ミック経済研究所による『デスクレスSaaS市場の実態と展望 2024年度版』における「動画マニュアル作成支援ツール市場」の調査では、すべての業種、ユーザー規模において売上金額シェアNo.1を獲得しました。

https://biz.teachme.jp/

■iCheckup!について

クラウド型チェックリストシステム「iCheckup!（アイ チェックアップ）」は、これまで紙で行っていた点検業務をデジタル化することで、誰でも簡単かつ確実に作業を行える仕組みを整え、適正品質の実現と生産性向上を支援するサービスです。日常的に点検業務を行う製造業をはじめ、物流・飲食・小売業など、作業ミス防止や品質確保が求められる現場の課題を解決します。

https://service.icheckup.biz/

■リーンオペレーションについて

スタディストが提唱するリーンオペレーションとは、業務の「ムリ・ムダ・ムラ」を取り除き、効率化で生まれた余力を「価値強化」に再投資して組織全体の生産性と持続的な成長を実現する、継続的な改善プロセスです。具体的には、業務の可視化・標準化・単純化・徹底化のステップを通じて、筋肉質な組織を目指し、最終的にコア業務に注力できる体制構築を支援します。

当社では、マニュアル作成・共有システム「Teachme Biz」等に加え、業務アセスメントやマニュアル作成代行、研修などを組み合わせたハンズオン型のサービス提供を通じ、お客様の生産性向上を実現するパートナーとして、リーンオペレーションの実現を支援しています。

https://studist.jp/our-vision

■会社概要

会 社 名：株式会社スタディスト

本社所在地：東京都千代田区神田錦町1-6 住友商事錦町ビル9階

拠 点： 【国内】東京、名古屋、大阪、宮崎

【海外】タイ（バンコク）、ベトナム（ホーチミン）

事 業 内 容 ：マニュアル作成・共有システム「Teachme Biz」および生産性向上に関するコンサルティング、研修事業等

創 業：2010年3月19日

資 本 金：10,320万円（資本準備金含む）

Ｕ Ｒ Ｌ：https://studist.jp/

従 業 員 数：グループ全体363名（スタディスト単体262名）（2025年12月時点）