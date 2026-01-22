チーズクリームが期間限定10％増量！「3種のチーズパン」のお得なキャンペーン　2月1日(日)より実施

第一屋製パン株式会社

第一屋製パン株式会社（本社：東京都小平市、代表取締役社長：細貝 正統、以下：第一パン）は、「3種のチーズパン」への日頃のご愛顧に感謝を込めて、2026年2月1日（日）より期間限定でチーズクリームを10％増量いたします。

「3種のチーズパン」の10％増量キャンペーンは昨年5月にも実施して大変な反響をいただき、出荷数は通常月比190％(※)を突破しました。ご好評にお応えし、またこの機にもっと多くのお客様に手に取っていただきたいという思いを込め、本年もお得なキャンペーンを実施することとなりました。このチャンスにぜひ一度、お試しください。

※キャンペーン実施前の月平均出荷数を通常として算出

キャンペーン概要

期間限定で、第一パン「3種のチーズパン」のチーズクリームを10％増量いたします。（当社従来品比）

【対象商品】

「3種のチーズパン」

・ 希望小売価格：オープン

・ 発売地域：関東・中部・近畿・中国・四国

・ 販売店：スーパー、ドラッグストア など

【実施期間】

2026年2月1日（日）店頭納品分 ～ 2月28日（土）店頭納品分 まで

「3種のチーズパンについて」

■チーズの香ばしさ・濃厚な旨みを楽しむ、チーズ好きに食べてほしいパン

ふんわりとしたパン生地でゴーダチーズ入りチーズクリームを包み、表面にゴーダ・チェダー・モッツァレラの3種類のチーズをトッピングして焼き上げました。

袋を開けるとまずは香ばしいチーズのかおりが楽しめ、食べ進めると、トッピングされた3種のチーズの旨みと、中に包まれた濃厚なチーズクリームのコクが味わえます。チーズ好きの方にぜひ食べていただきたい商品です。

■誕生秘話

2012年の発売から今年で15年目を迎える「3種のチーズパン」。開発を担当したのは当時入社2年目の若手社員でした。普段からチーズが好きで、日常のご褒美として食べていた「クアトロ・フォルマッジ」(イタリア語で「4種のチーズ」を意味するピザ)からヒントを得て、「もっと手軽なチーズのパンがあったらよいのでは？」という思いのもと開発。当時、スーパーのパンコーナーにチーズに特化したパンがほとんどなかったことから、社内メンバーも可能性を感じ商品化。今では第一パンの看板商品のひとつです。

第一パンについて

https://www.daiichipan.co.jp/

第一屋製パングループは『おいしさに まごころこめて』をモットーにしております。

1947年に創業以来、その時代にあったパンをはじめとする商品やサービスを提供し続けて参りました。食、生活、価値がめまぐるしく変化してゆく環境の下で、お客様の選択に対応すべく、商品やサービスの開発に全力で取り組んでおります。また長い歴史で培われたロングラン商品が、引き続きお客様に愛されるようブラッシュアップに努めております。

公式X（旧Twitter）：https://x.com/daiichiyaseipan

