「マネーキャリア」を運営するWizleapが、2月5日（木）に『徹底解説！保険業法改正を「ピンチ」ではなく「最大の成長機会」にする具体策 ―現場の募集人が取るべき新常識―』をオンラインで開催！

お金の相談プラットフォーム「マネーキャリア」（https://money-career.com/）を運営する株式会社Wizleap（東京都渋谷区、代表取締役 谷川昌平）が提供する、保険の共同募集における案件配信システム「MCマーケットクラウド」は、2026年2月5日（木）に、保険募集人を対象とした無料オンラインセミナー『徹底解説！保険業法改正を「ピンチ」ではなく「最大の成長機会」にする具体策 -現場の募集人が取るべき新常識-』を開催いたします。

◾『徹底解説！保険業法改正を「ピンチ」ではなく「最大の成長機会」にする具体策 -現場の募集人が取るべき新常識-』を開催！

来春の改正保険業法施行に向け、保険業界では保険業法の施行規則や監督指針の変更など、非常に大きな動きがあります。特に「比較推奨販売」のルール変更は、現場の募集人にとって募集の現場を大きく変える変更です。

これまでの実務で主流だった、代理店独自の基準で商品を絞り込む「ハ方式」が事実上廃止され、顧客の意向に基づき合理的・客観的な理由を添える「ロ方式」への一本化が求められる見込みです。本セミナーでは、この法改正を「規制強化」というピンチではなく、不誠実なプレイヤーが淘汰され、真のプロフェッショナルが評価される「最大の成長機会」と捉え、明日から現場で実践できる具体的な対策を解説します。

〈セミナー概要〉

開催日時： 2026年2月5日（木）12:00～13:00

※オンラインで開催いたします（Zoomを予定）

プログラム：

１.なぜ今、保険募集のルールが変わるのか

２.現場の募集人は「何を」すべきか（3つのステップ）

３.この変化を「最大の好機」とするために

登壇者：

上田 純平 株式会社Wizleap クラウド事業本部 マネージャー

金融機関・商工会議所で計12年の実務を経て、2022年に株式会社Wizleapに参画。送客サービス「マネーキャリア」の立ち上げを主導し、全国約150社の代理店・1,000名の専門家との提携基盤を構築。累計300名以上への数値分析フィードバックを通じ、現場の行動変容を促す運用設計・改善支援を得意とする。現在は「MCクラウド」を活用し、保険代理店の業務効率化と実効性のある法令対応支援に注力している。

【お申し込みURL】

本セミナーへの参加をご希望の方は、以下のリンクよりお申し込みください。

URL：https://x.gd/bzfIu

＜Wizleapの取り組み＞

【マネーキャリア】

お金を考えるきっかけを作る、人生100年時代のお金の不安を解消する、お金の相談プラットフォーム。資産形成やライフプラン、保険の見直しなどの相談が可能です。

オンラインマネーセミナーも開催しており、スマホ1つでお金の勉強ができるようになります。

【マネーキャリア保険ランキング】

マネーキャリアの保険ランキングは、各保険会社が提供する多彩な保険商品をジャンルごとに比較できるサービスです。

価格や保障内容、特徴をわかりやすく整理しているので、自身に合った保険がすぐにわかります。（一部、保険会社や商品が表示されないものもございます）。

マネーキャリア保険ランキング：https://money-career.com/ranking

【MCマーケットクラウド】

MCマーケットクラウドは、保険共同募集の効率化と成約率改善を実現する、アポ配信企業向けの案件配信システムです。これまで100社以上の保険代理店と共同募集をしてきたマネーキャリアのノウハウをもとにした、圧倒的な使いやすさと独自の専門家スコア機能・分析機能が備わっており、業務効率と成約率の課題を同時に解決します。

URL：https://marketcloud.money-career.com/

【MCエキスパートクラウド】

募集人の業務品質向上とAI業務効率化を実現。

マネーキャリアとして業務品質評価基準をクリアした核となっているのが、自社の募集人・エンジニア・管理部門が連携して開発した顧客管理システムです。有料版では、業務品質評価基準に対応したレポート機能を搭載し、AIによる自動化機能を加えることで、募集人がよりスムーズに業務を進め、顧客に向き合う時間の最大化を実現しています。

【金融事業者向けコンサルティング事業】

金融事業者の業務効率化と新規事業立ち上げ支援。

マネーキャリアとして保険代理店の現場で培った実践知をもとに、金融事業者向けに最適化したコンサルティングを提供。保険代理店の業務プロセスの見直しや属人化の解消、品質向上・業務効率化を支援します。既存顧客（会員基盤など）を活用した新たな保険代理店事業の立ち上げも、戦略策定からオペレーション・システム構築まで一気通貫で伴走します。

