日本キヤリア、「空調発明の日」（7月17日）を登録

日本キヤリア株式会社(https://www.toshiba-carrier.co.jp/index_j.htm)（本社：東京都品川区）は、7月17日を「空調発明の日」として一般社団法人 日本記念日協会(https://www.kinenbi.gr.jp/)から正式に登録認定されたことを発表しました。この記念日は、空調の原理を発明したCarrier創業者 ウィリス・キャリア（Willis Carrier）博士の偉業を称えて制定されたものです。

当社は、気候変動やエネルギー課題に対応するインテリジェントなソリューション提供で世界をリードするCarrier Global Corporation（NYSE:CARR）の日本法人です。

Carrierの創業者であるウィリス・キャリア博士は、1902年米国ニューヨークの印刷工場での品質改善に向けた湿度対策として、空気冷却システムを設計しました。同年7月17日は、キャリア博士が設計した機械図面に、自らの承認の証としてイニシャルを書き添えた日であり、これが現代の空調技術の出発点とされています。

近年、気候変動の加速に伴い、社会における空調の役割は一層重要性を増しています。日本キヤリアでは、空調技術の原点を改めて見つめ直し、その価値と意義を日本で広く伝えることを目的として、「空調発明の日」（7月17日）を日本記念日協会に申請し、このたび正式に認定されました。

この記念日の登録を受け、2026年1月16日、日本キヤリア本社にて登録証授与式を執り行いました。授与式には、日本記念日協会から田宮智康事務局長をお迎えし、Carrier社 アジア・オセアニア・中東・アフリカ代表社長の Michael Gierges も参列の下、オンラインを含め多数の当社従業員が参加しました。

日本キヤリア代表取締役社長の久保徹は、「『空調発明の日』の制定は、Carrierの原点である創業者の偉業を日本で伝えていく大切な第一歩です。この偉業について今後広く発信していくとともに、空調が人々の暮らしと社会を支えてきた歴史と価値の重みを受け止め、その継承者として引き続き貢献していきます」とコメントしています。

左から丸山峰生（日本キヤリア副社長）、久保徹（日本キヤリア代表取締役社長）、田宮智康事務局長（日本記念日協会）、 Michael Gierges (President, Climate Solutions Asia Pacific, Middle East & Africa)

日本キヤリアについて

日本キヤリアは、エネルギー効率に優れた製品を統合したサステナブルなソリューションを家庭用、店舗・ビル用、工場用途としてお客様に提供しています。日本キヤリアは、快適で安全、持続可能な暮らしのためのイノベーションに尽力し、気候変動やエネルギーといった問題に対応するインテリジェントなソリューション提供で世界をリードするCarrier Global Corporation (NYSE: CARR)の日本法人です。

Carrier. For the World We Share.

わたしたちが分かち合う、この世界のために