4月からの新生活で崩れがちな“寝る前時間”を整える「ドリームスイッチ」専用ソフトに、アンパンマン登場『DREAM SWITCH専用ソフト それいけ！アンパンマンおやすみシリーズ１～３』発売決定

株式会社セガ フェイブ（本社：東京都品川区、代表取締役社長執行役員：杉野行雄、以下セガ フェイブ）は、天井や壁に“ゆっくりと動く絵本”を投影することでおやすみ前の親子時間を彩るプロジェクター型絵本「ドリームスイッチ」の新しい専用ソフトとして、『DREAM SWITCH専用ソフト それいけ！アンパンマン おやすみシリーズ1～3』を順次発売いたします。シリーズ第1弾となる「おやすみシリーズ1」を2026年3月26日（木）に、第2弾・第3弾となる「おやすみシリーズ2」「おやすみシリーズ3」を4月23日（木）に発売します。本シリーズは、アンパンマンのおはなしの読みきかせや「ことば」「ひらめき」「いろ・かず・かたち」を楽しく学びながら、わくわくしてお布団に向かえる専用ソフトです。“早く寝なさい”ではなく“アンパンマン見ようか”と優しく声をかけられる、新しい生活習慣を提案します。

新生活で崩れがちな「寝る前時間」を“親子の楽しむ時間”に変える新しいソフト

入園・入学など春はお子さまの生活リズムが大きく変わるタイミングです。その影響で、「なかなか寝室に行きたがらない」「寝る前についテレビやスマホが長引いてしまう」といった寝る前時間の悩みも増えがちです。「ドリームスイッチ」専用ソフト『それいけ！アンパンマン おやすみシリーズ』は、天井や壁に映るアンパンマンの絵本や知育コンテンツをきっかけに、「おふとんにいくと、楽しい時間がはじまる」ポジティブな流れをつくります。明日も早いから“早く寝なさい”ではなく、“アンパンマン見ようか”と声をかけることで、親子一緒に楽しみながら自然と寝室に向かえる、新しいおやすみ前の生活習慣作りをサポートします。

人気を誇る子ども達のヒーロー「アンパンマン」のコンテンツを厳選

『それいけ！アンパンマン おやすみシリーズ1～3』は、2025年10月に新発売した『ドリームスイッチ』本体に追加して楽しめる専用ソフトです。アンパンマンたちが登場する、フレーベル館発行の絵本をはじめ、「ことば」「ひらめき」「いろ・かず・かたち」をそれぞれのソフトで楽しく学ぶことができます。各ソフトは、学べるテーマや絵本の収録内容が異なり、3種類のソフトラインナップで、ステップアップしながら楽しめる構成になっています。「ことばを増やしたい」「思考力をつけたい」「数字や図形感覚を教えたい」など、お子さまの成長に合わせて、必要なテーマを選ぶことができます。

収録内容（一部抜粋）

■ドリームスイッチ 専用ソフト それいけ！アンパンマンおやすみシリーズ1 おはなし と ことばあそび

１. アンパンマンたんじょう

２. アンパンマンとポッポちゃん（それいけ！アンパンマン スーパーアニメブック）

３. がんばれ！クリームパンダ（それいけ！アンパンマン スーパーアニメブック）

４. アンパンマンとバイキンてつのほし（それいけ！アンパンマン スーパーアニメブック）

５. ばいきんまんとジャイアントだだんだん（それいけ！アンパンマン アニメえほんブックヒーローズ）

６. ドキンちゃんと3ばいコキンちゃん（それいけ！アンパンマン アニメえほんブックヒーローズ）

７. カレーパンマンとフランケンロボくん（それいけ！アンパンマン アニメえほんブックヒーローズ）

８. だいすきアンパンマン（それいけ！アンパンマン アニメえほんブックヒーローズ）

９. ジャムおじさんの休日（アンパンマンアニメコレクション）

１０. プリンちゃんといずみのせい（アンパンマンアニメコレクション）

［ことばあそび］

クイズやしりとりで、ことばを学ぶことができます。

［ドキドキマジックショー］

［しりとりクレーンゲーム］



■ドリームスイッチ 専用ソフト それいけ！アンパンマンおやすみシリーズ2 おはなし と ひらめきあそび

１. ドキンちゃんとけむりいぬ（それいけ！アンパンマン スーパーアニメブック）

２. どんぶりまんトリオとフラワーひめ（それいけ！アンパンマン スーパーアニメブック）

３. ばいきんまんとおかしなバイキンじょう（それいけ！アンパンマン スーパーアニメブック）

４. アンパンマンとパンこうじょう（それいけ！アンパンマン アニメえほんブックヒーローズ）

５. メロンパンナとシャーロくん（それいけ！アンパンマン アニメえほんブックヒーローズ）

６. ロールパンナとちびおおかみ（アンパンマンアニメコレクション）

７. 空とぶバイキンかいぞく船（アンパンマンアニメコレクション）

８. しょくぱんまんと氷の女王（アンパンマンアニメコレクション）

９. フランケンロボくんとゆめのこうま（アンパンマンアニメコレクション）

１０. ドリアン王女とチーズバケット号（アンパンマンアニメコレクション）

［ひらめきあそび］

推理遊びなど、“考える力”を育てるコンテンツです。

［ひらめきマジックショー］

［さがせ！あそび］

■ドリームスイッチ 専用ソフト それいけ！アンパンマンおやすみシリーズ3 おはなし と いろ・かず・かたちあそび

１. アンパンマンとジャムおじさん（それいけ！アンパンマン スーパーアニメブック）

２. アンパンマンとてっかのコマキちゃん（それいけ！アンパンマン スーパーアニメブック）

３. あかちゃんまんとオーロラのこうま（それいけ！アンパンマン スーパーアニメブック）

４. コキンちゃんとドレミファじま（それいけ！アンパンマン スーパーアニメブック）

５. メロンパンナとブラックロールパンナ（それいけ！アンパンマン スーパーアニメブック）

６. アンパンマンとバイキンだいぐんだん（それいけ！アンパンマン スーパーアニメブック）

７. チェロヒキーさんとばいきんまん（アンパンマンアニメコレクション）

８. きえたアンパンマンごう（それいけ！アンパンマン アニメストーリーズ）

９. コキンちゃんとハンバーガーキッド（それいけ！アンパンマン アニメストーリーズ）

１０. てっこつホラーマンとしょくぱんまん（それいけ！アンパンマン アニメストーリーズ）

いろ・かず・かたちあそび］

“小学校につながる基礎”をゲームで楽しく学ぶことができます。

［いろあそび］

［いろ・かずカードゲーム］

［おやつをわけよう］

※本商品（専用ソフト1・2・3）には、2024年発売の「動く絵本プロジェクター DreamSwitch ANPANMAN」に収録していたコンテンツの一部を再収録したものが含まれます。

・専用ソフト1・2：同商品の「おはなし（絵本）」を再収録

・専用ソフト3：新規の「おはなし（絵本）」を収録（過去作品は含まれません）

また、おはなし以外の一部コンテンツは、1・2・3で収録内容が異なります。

ドリームスイッチとは

『ドリームスイッチ』は、おやすみ前の親子時間を彩るプロジェクター型絵本です。天井や壁に物語を映し、音声ナレーションや効果音とともに“寝る前のひととき”を特別な体験へと導きます。2017年の発売以来、読み聞かせの負担を軽減しつつ、親子が横になったまま同じ物語を共有できる就寝前体験を提案し、「子育ての救世主」と言われるほど多くのご家庭から支持されてきました。最新の『ドリームスイッチ ベーシックセット』はシリーズ初のフルモデルチェンジにより、約50％の小型化（従来比）で寝室から車内まで場所を選ばず使いやすく進化。本体に36種のコンテンツを内蔵し、別売りの専用ソフトを組み合わせることで、「今日はどれにしよう？」と親子の会話が広がる多彩な“寝る前ルーティン”を楽しめます。スタンプカード機能やヒーリング音楽、ストレッチ、録音コンテンツ、入眠を促すエンディング演出など、毎日続けたくなる工夫を備え、短い時間でも満足と安心を感じられる“家族だけの魔法時間”を生み出します。

商品情報

・商品名：DREAM SWITCH(ドリームスイッチ)専用ソフト それいけ！アンパンマンおやすみシリーズ1 おはなし と ことばあそび

・同梱内容：専用ソフト×１

・商品サイズ：幅24×高32×奥1mm

・対象年齢：3才以上

・価格：2,200円（税込）

・著作権表記：(C) やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

・発売予定日：2026年3月26日(木)

・商品名：DREAM SWITCH(ドリームスイッチ)専用ソフト それいけ！アンパンマンおやすみシリーズ2 おはなし と ひらめきあそび

・同梱内容：専用ソフト×１

・商品サイズ：幅24×高32×奥1mm

・対象年齢：3才以上

・価格：2,200円（税込）

・著作権表記：(C) やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

・発売予定日：2026年4月23日(木)

・商品名：DREAM SWITCH(ドリームスイッチ)専用ソフト それいけ！アンパンマンおやすみシリーズ3 おはなし と いろ・かず・かたちあそび

・同梱内容：専用ソフト×１

・商品サイズ：幅24×高32×奥1mm

・対象年齢：3才以上

・価格：2,200円（税込）

・著作権表記：(C) やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

・発売予定日：2026年4月23日(木)

・商品名：DREAM SWITCH(ドリームスイッチ)ベーシックセット

・同梱内容：本体×1、リモコン×１、台座×１、専用ソフト×１、電源ケーブル(USB-TypeC-USB-TypeA)×１、取扱説明書×1、保証書×１

・商品サイズ：幅137×高133×奥91mm

・対象年齢：3才以上

・価格：9,350円（税込）

・著作権表記：(C)SEGA FAVE 2025

・発売日：2025年10月23日(木)

【ご購入前に必ずご確認ください】

2025年発売モデル「DREAM SWITCH」専用ソフトは、2024年以前に発売の「Dream Switch／ドリームスイッチ2」本体ではお使いいただけません。

■対応本体の見分け方

新モデル：ロゴが大文字「DREAM SWITCH」＋豆電球のマーク付き 旧モデル：ロゴが「Dream Switch」（先頭だけ大文字）、ドリームスイッチ2もこちらの旧シリーズ本体です

