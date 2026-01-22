【BRINGGREEN（ブリングリーン）】韓国で超大型K-POP新人「ALPHA DRIVE ONE」のデビュー記念ポップアップストアを開催中

CJ Olive Young Japan株式会社

韓国を代表するKビューティープラットフォーム「OLIVE YOUNG（オリーブヤング）」発のヴィーガンスキンケアブランド「BRINGGREEN（ブリングリーン）」は、2026年1月13日（火）から31日（土）まで、韓国・ソウルの「OLIVE YOUNG N 聖水（ソンス）」内のブランドコラボレーション専用スペース「TREND POD BY OLIVE YOUNG N SEONGSU」にて、ブランドアンバサダー・ALPHA DRIVE ONEのデビューを記念したポップアップストアを開催しております。

本ポップアップは、Kカルチャーの世界的な注目度が高まる中、韓国旅行の必須スポットとして人気の「OLIVE YOUNG N 聖水（ソンス）」にて、KビューティーとK-POPを同時に体験できる場として企画されました。

ALPHA DRIVE ONEデビューアルバム『EUPHORIA』公式MDの先行販売も

ポップアップストアでは、2026年1月12日（月）に正式デビューしたALPHA DRIVE ONEのデビューアルバムであり、初のミニアルバムとなる 『EUPHORIA』 を販売します。

1月26日（月）からは、デビュー記念に制作された公式アルバムMDを先行販売。さらにアルバム購入者を対象に、OLIVE YOUNGのオフライン店舗限定で未公開フォトカードが当たるラッキードローも実施いたします。

また「BRINGGREEN（ブリングリーン）」の人気商品「ジンクテカBセラム」「ブルービーンB5-PDRN(TM)*マイルドローション」「バンブーヒアルリップエッセンス」などに加え、ポップアップ限定のALPHA DRIVE ONE with BRINGGREENコラボ商品も展開いたします。

肌悩みアンケートにご参加いただいたお客様には、お悩み別のソリューションキットをプレゼント。1月19日（月）以降は購入金額別のノベルティ施策も実施いたします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

・10,000ウォン以上ご購入で、ALPHA DRIVE ONEステッカーをプレゼント

・30,000ウォン以上ご購入で、トラブルライン体験キットをプレゼント

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

さらに、30,000ウォン以上ご購入の場合は2,000ウォンの即時割引特典もご用意しております。

注目すべきKビューティーブランドやトレンドを体験できる“ポップアップの聖地”として定着してきた「OLIVE YOUNG N 聖水（ソンス）」。今後もKビューティーにとどまらず、Kカルチャーを愛する国内外のお客様に向けて、さまざまな異業種コラボレーションを継続的に展開してまいります。

＊ バチルス培養物、ダイズ種子エキス、パントテン酸、ＤＮＡ-Ｎａ（全て整肌成分）

●ブランドについて

BRINGGREEN（ブリングリーン）は、韓国を代表するKビューティープラットフォーム「OLIVE YOUNG（オリーブヤング）」発のヴィーガンスキンケアブランドです。

＜スローガン＞

悩める肌*に、ブリングリーン

SPEED VEGAN CARE

毎日直面する肌悩み。

すべての肌悩みに素早く答えるブランドであるために、

親しみのある植物由来成分とこだわりの原料を配合。

ブリングリーンは、スピードヴィーガンケアを提案する

自然派スキンケアブランドです。

＊乾燥による

●CJ OLIVE YOUNGについて

1999年に韓国のヘルス＆ビューティ専門店「OLIVE YOUNG（オリーブヤング）」の1号店をオープン。店舗事業は現在、韓国国内で1,300店舗以上へ拡大しています。並行して、2017年より公式オンラインモール事業を展開しています。また、2007年からは自社ブランドの展開も開始。スキンケア、メイクアップ、メイクアップツールなど、低価格ながら高品質のヒット商品を多く生み出しています。創業時から「健康的な美しさをキュレートする」というビジョンを掲げ、韓国を代表するKビューティープラットフォームとして、韓国コスメの躍進を支えてきたリーディングカンパニーのひとつです。

●お問い合わせ先

■ブリングリーン公式Instagram：https://www.instagram.com/bringgreen_japan/

■ブリングリーン公式X：https://x.com/bring_green_jp

■Qoo10公式ショップ：https://www.qoo10.jp/shop/bringgreen_official

■楽天公式ショップ：https://item.rakuten.co.jp/oliveyoung/