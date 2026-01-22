CHEFLINK、FOOD STYLE JAPAN 2026 ＜関西＞ に出展

株式会社シェアダイン

株式会社シェアダイン（本社：東京都港区、代表取締役：飯田陽狩）は、2026年1月28日（水）~29日（木）にインテックス大阪で開催される「FOOD STYLE JAPAN 2026 ＜関西＞」に出展いたします。

展示ブースでは、3万人の料理人が登録する、料理人と飲食事業者をつなぐ総合プラットフォーム「CHEFLINK（シェフリンク）※」を紹介し、実際の導入事例やプラットフォームの仕組みを通じて、柔軟な人材活用の新しい可能性をお伝えします。





※2025年8月SPOT CHEF(スポットシェフ)から名称を変更■CHEFLINK（シェフリンク）：即戦力の調理人材が飲食業の現場を支援

CHEFLINK（シェフリンク）は、料理人と飲食事業者を結ぶ国内最大級のプラットフォームです。

登録シェフは3万人以上にのぼり、ジャンルや経験も多岐にわたります。飲食店・レストランはもちろん、ホテル、給食、施設など、さまざまな業態で活用されています。飲食事業者におけるCHEFLINK活用の主なメリットは以下の通りです。

- 最短即日・1日3時間から対応可能必要な時間単位で料理人を手配でき、繁忙期や突発的な欠員にも柔軟に対応可能です。- 専門ジャンル・経験者のマッチング力和食・イタリアン・フレンチ・中華など、多様なジャンルの調理経験を持つ料理人が登録。ニーズに合った人材確保を実現します。- 導入コスト・運営コストの変動化利用分のみの料金体系により、固定人件費を抑えた効率的な人員運用が可能です。■FOOD STYLE JAPAN 2026＜関西＞出展概要：展示ブースで「CHEFLINK（シェフリンク）」を体感

CHEFLINKの展示ブースでは、実際のPC画面を用いたデモンストレーションや導入事例の紹介を通じて、サービスの活用イメージを具体的にご案内します。

展示・紹介内容（一部）

- 操作デモで体験PC画面を用いたプラットフォーム操作デモを実施。料理人の検索から手配までの流れを実際に確認でき、導入後の運用イメージを具体的に掴めます。- 導入事例の紹介実際にCHEFLINKを導入している飲食事業者の事例を紹介。スポット活用から中長期的な人材確保まで、成果や活用方法を分かりやすく展示します。- 相談コーナー設置人手不足や採用に関する課題について、その場で個別相談が可能。事業形態や運営状況に応じた活用方法を提案します。

＜イベント概要＞

- 会期：2026年1月28日（水）～29日（木）- 会場：インテックス大阪 1・2号館- 主催：FOOD STYLE Kansai 実行委員会（株式会社イノベント 内）- URL：https://foodstyle.jp/kansai/■今後の展開

関西エリアは、多様な外食文化と高い集客力を持つ、日本の食産業における重要な市場です。

CHEFLINKは今回の出展を通じて、大阪をはじめとする関西圏でのサービス認知および導入拡大を図り、飲食事業者と料理人の新たな出会いを創出していきます。

今後も、各地域の課題やニーズに寄り添いながら、「料理人が活躍できる場所を増やす」取り組みを全国へ広げ、持続可能な食産業の発展に貢献してまいります。

■株式会社シェアダインとは https://sharedine.co.jp/(https://sharedine.co.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260122_release)

株式会社シェアダインは、2017年5月に創業し、3万人のシェフが登録する料理人のグローバルキャリアプラットフォームを運営しています。「食の世界からソーシャルトランスフォーメーションを駆動する」をパーパスに掲げ、食産業を通じた社会変革を目指しています。2025年6月には、海外でのキャリア支援を強化するため、海外採用支援サービス「CHEFLINK Global（シェフリンクグローバル）」を展開するなど、グローバルな事業拡大を推進しています。今後も、持続可能な食産業のビジネスモデルを構築し、料理人一人ひとりが柔軟にキャリアを築ける環境を創出し、日本発のグローバルキャリアプラットフォームとして、国内外の食産業の発展に貢献していきます。

■CHEFLINK（シェフリンク）とは https://chef-link.com/(https://chef-link.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260122_release)

CHEFLINK（シェフリンク）は、料理人と飲食事業者をつなぐ人材・キャリア支援プラットフォームです。料理人は経歴を登録するだけで掲載中の仕事に応募できるほか、AIによるプロフィール自動生成や、世代・ジャンルを超えた交流を促すSNS機能、料理人限定コミュニティを通じてキャリア形成を支援します。飲食事業者は、人手不足や固定費増といった課題に対し、即戦力人材を必要なときに柔軟に活用可能。スポットワークから正社員採用・海外採用支援まで、人材面の悩みをワンストップで解決することができます。料理人には「もっと自由に、もっと楽しく」キャリアを築ける環境を、飲食事業者には持続可能なビジネスモデルへの転換を支援する、新しい仕組みを提供します。

※2025年8月、これまで提供してきた「CHEFLINK（キャリアサポートSNS）」と「SPOT CHEF（食の専門人材手配・採用サービス）」を統合し、より一貫した体験を届けるプラットフォームへと進化しました。

■シェアダイン提供サービス一覧- 食の専門人材と飲食業界を一気通貫でつなぐ人材・キャリア支援プラットフォーム「CHEFLINK（シェフリンク）」：https://chef-link.com(https://chef-link.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260122_release)- 国内飲食事業者の海外採用支援サービス「CHEFLINK Global（シェフリンクグローバル）」：https://cheflink-global.com/(https://cheflink-global.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260122_release)- ご家庭向け出張シェフサービス「シェアダイン」：https://sharedine.me/(https://sharedine.me/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260122_release)- 「キッチン × ビジネス」に特化した飲食業界向けメディア「Kitchen Biz Journal（キッチンビズジャーナル）：https://chef-link.com/business/journal/(https://chef-link.com/business/journal/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260122_release)

＜お問い合わせ＞

株式会社シェアダイン広報 〒105-6923 東京都港区虎ノ門4丁目1ー1 神谷町トラストタワー23F

E-mail：contact@sharedine.me 詳しい内容はhttps://sharedine.co.jp/(https://sharedine.co.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260122_release)