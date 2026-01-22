スマイルワークス、既存の特定業種向けEDIとの自動連携サービス「他EDI連携オプション」を提供開始

株式会社スマイルワークス

株式会社スマイルワークス（東京都千代田区、代表取締役社長：坂本 恒之、以下「スマイルワークス」）は、中小企業共通EDI（以下、「共通EDI」）と、既存の特定業種向けEDIを連携して電子帳票送信を可能とする「他EDI連携オプション」を2026年1月22日より正式に提供開始します。すでに流通業界で広く利用されている「流通BMS」とクラウドERPシステム「SmileWorks」との自動連携を提供開始しています。

■中小企業に潜む大きな課題「多画面問題」に終止符を打つ

他EDI連携オプションによる異なる仕様のEDI自動変換連携のイメージ／株式会社スマイルワークス

インボイスの義務化によって、電子取引に関する関心は高まっているものの「請求書だけの電子化」では生産性の向上にほとんど繋がらないため、実際には「見積書」「注文書」「納品書」「請求書」「支払明細書」などの商取引全体を電子化する必要があります。

ただし実態としては、大企業（バイヤー）が特定業界標準のEDIを個別にカスタマイズして電子発注を行っているため、中小企業（サプライヤー）は発注元ごとに異なる端末で取引管理を行わざるを得ません。その結果、自社システムへのデータ再登録を個別に行う状況が長年続いています。これがいわゆる「多画面問題」として大きな社会課題となっています。

そこで、スマイルワークスでは「データ連携ゲートウェイ」を通じて、異なるEDIフォーマットを自動的に変換し取引データを自動連携する「他EDI連携オプション」を正式にリリースしました。

■異なる規格のEDIを自動変換・連携！「流通BMS」との自動連携を実現

スマイルワークスでは、異なるデータフォーマットの自動変換・連携ができる「データ連携ゲートウェイ」をクラウドサービスとして正式にリリース致しました。

第一弾として共通EDI機能を標準実装しているクラウドERPシステム「SmileWorks」と、流通業界で約21,600社以上が利用している「流通BMS」とを連携するサービスの提供を開始しました。既にコストコホールセールジャパン株式会社様（Costco）と、その取引先のサプライヤー様との取引で実稼働を開始していただいています。

■他EDI連携オプションの料金の概算

「他EDI連携オプション」は、特定業種で利用されている既存EDIと共通EDIを自動変換・自動連携して、EDIによる電子帳票送信が可能なオプションです。

※データ種は複数可能です。表記は税別です。

詳細：https://www.smile-works.co.jp/functions-2/edi

■今後の展開

スマイルワークスでは「他EDI連携オプション」を活用して、他の特定業種標準EDIとの連携など異なるデータの自動変換／連携サービスを推進することで社会全体最適化・ソーシャルDX化を推進し、あらゆる業界の企業が円滑な電子取引を実現できる社会基盤の構築を目指します。

■株式会社スマイルワークスについて

クラウドERPシステム「SmileWorks」を通じて企業の生産性向上を支援しているベンチャー企業です。

会社名： 株式会社スマイルワークス（法人番号：1010001083950）

設立 ： 2003年7月

所在地： 東京都千代田区神田猿楽町2-8-16 平田ビル7F

代表者： 代表取締役社長 坂本 恒之

URL ： https://www.smile-works.co.jp/

＜事業内容＞

・販売管理、仕入管理、経費精算、財務会計、給与計算業務などを効率化する統合型クラウドERPシステム

「SmileWorks」の提供

・その他、クラウドシステム開発、運用管理 など

【クラウドERPシステム「SmileWorks」について】

販売・仕入・在庫管理、入出金管理、経費精算、財務会計、給与計算・賞与計算・年末調整、マイナンバー管理など、企業のバックオフィスを統合管理し、自動会計仕訳や自動資金繰り管理などを実現するクラウドサービスです。

従来のパッケージソフトを組み合わせるよりも、3倍～10倍の生産性を実現し、企業のバックオフィス業務効率化と生産性向上を支援してまいります。

クラウドERPシステム「SmileWorks」サービス概要図（株式会社スマイルワークス）【製品・サービスに関するお問い合わせ】

