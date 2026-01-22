乃村工藝社 no.10の青野恵太氏が、空間デザイナーのための対話型イベント 「Designers Edge（デザイナーズエッジ）」に登壇決定

ユニオンテック株式会社

「Build a new standard.」をミッションに掲げ、オフィス・商空間・住宅の内装デザイン・設計・施工をワンストップで提供するユニオンテック株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：大川祐介）が企画・運営する、空間デザインの未来を切り拓くクリエイターのための対話型イベント「Designers Edge（デザイナーズエッジ）」の第14回に、国内外で活躍する乃村工藝社・no.10の青野恵太氏の登壇が決定しました。

デザイナーズエッジは、空間設計デザイナーやデザイン業界を志す学生が、互いに刺激を与え合いながら成長を目指すイベントです。デザイナーズエッジの参加者＝“クリエイティブコミュニティ”は、「広がる視野・高まる視座・変わる視点」をコンセプトに、デザインの過去・現在・未来を多角的に追究し、新たな価値を創出することを目指します。

イベントは定期的に開催しており、デザイン業界の第一線で活躍するゲストを迎え、講演や交流を通じてリアルな経験や知見を共有したり、参加者同士が課題を共有したりすることで、成長へのヒントを得る場として好評をいただいています。

デザイナーズエッジ 公式サイト :https://event.union-tec.jp/home

2026年1月30日（金）18:00より開催する第14回「Designers Edge（デザイナーズエッジ）」には、空間デザインの最前線で活躍する青野恵太氏をゲストに迎えます。

青野氏はスイス・チューリッヒに生まれ、多文化のなかで育まれた柔軟な感性をもとに、万博パビリオンやホテル、さらにはプロダクトデザインに至るまで、ジャンルを越えた創造を展開。異文化を融合させたそのデザインは、国内外で高く評価され、数々のアワードを受賞しています。

2016年にはnendoと乃村工藝社による業務提携のもと、デザインオフィス「onndo」を設立し代表に就任。さらに2020年、乃村工藝社のクリエイティブチーム「no.10」を立ち上げ、現在もその先頭に立って活躍されています。

当日は、青野氏のデザインに対する哲学、国際的な受賞歴の舞台裏、チーム設立に至る経緯、そして未来の空間に向けた実践的な思考まで、幅広い視点で語っていただきます。

「Designers Edge」は、領域を超えて活躍する若手・中堅クリエイターやデザイナーたちが交差し、学びと刺激が生まれるコミュニケーションの場です。ぜひご参加ください。

イベント概要・プログラム

第14回登壇者プロフィール

イベント詳細・お申し込みはこちら :https://event.union-tec.jp/event/14[表: https://prtimes.jp/data/corp/31121/table/128_1_0732bd54c3b82f89986cb8f09aa2ccff.jpg?v=202601221051 ]イベント詳細・お申し込みはこちら :https://event.union-tec.jp/event/14乃村工藝社 no.10・青野恵太氏

株式会社乃村工藝社 no.10

no.10代表 / 空間デザイナー

1975年 スイス・チューリッヒ生まれ・福岡育ち

1999年 株式会社乃村工藝社 大阪本社入社2011年 東京本社異動2016年 「onndo」発足2020年 「no.10」設立

乃村工藝社に入社し、商業系の空間を中心にデザインワークを開始。2016年には佐藤オオキ氏率いる nendo との業務提携により「onndo」を発足し、代表を務める。2020年からは乃村工藝社のクリエイティブチーム「no.10」を設立し、代表として現在に至る。

コーヒーブランド「％ARABICA」を中心に海外プロジェクトを多数手がける一方、国内では万博・オリンピック・ホテル・レストラン・ショップなど幅広い空間デザインに携わっている。

HP：https://www.no-10.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/no.10_official/

受賞歴

2025：

AʼDESIGN AWARD & COMPETITION 2025・ PLATINUM-PRIZE

iF DESIGN AWARD 2025・・・・・・・・・・WINNING

ASIA PACIFIC INTERIOR DESIGN AWARDS 2025 (APIDA)・SILVER-PRIZE ・Judge's Choice -PRIZE

KUKAN DESIGN AWARD 2025・・・・・・・ BRONZE-PRIZE

Restaurant & Bar Design Awards 2025・・ SHORTLIST

SKY DESIGN AWARD 2025・・・・・・・・・BRONZE -PRIZE

2024：

ASIA PACIFIC INTERIOR DESIGN AWARDS 2024 (APIDA)・GOLD-PRIZE

SKY DESIGN AWARD 2024・・・・・・・・・SILVER-PRIZE

2023：

KUKAN DESIGN AWARD・・・・・・・・・・GOLD-PRIZE ・BRONZE-PRIZE

SKY DESIGN AWARD・・・・・・・・・・・ GOLD-PRIZE

Restaurant & Bar Design Awards・・・・・ SHORTLIST

2022：

iF DESIGN AWARD・・・・・・・・・ ・・・ WINNING

KUKAN DESIGN AWARD・・・・・・・ ・・ SILVER-PRIZE

SKY DESIGN AWARD・・・・・・・・・・・ SILVER-PRIZE

Restaurant & Bar Design Award ・・・・・ SHORTLIST

2020：

GOOD DESIGN AWARD・・・・・ ・・・・・ GOOD DESIGN AWARD

SKY DESIGN AWARD・・・・・・・・ ・・・ BRONZE

2019：

KUKAN DESIGN AWARD ・・・・・・ ・・・ GOLD-PRIZE：S/PARK・BRONZE PRIZE

これまでのイベントレポート

運営：ユニオンテック株式会社について

イベント詳細・お申し込みはこちら :https://event.union-tec.jp/event/14- 第6回：小さなアイデアが世界へ繋がる。“規模ではなく熱量”のデザイン哲学(https://www.union-tec.jp/contents/interview/61/)（講師：G ARCHITECTS STUDIO 代表 田中亮平氏）- 第7回：日本一の木造高層建築「銀座高木ビル」に込められた“都市の雑居性”とは？未来を変える建築の視点 (https://www.union-tec.jp/contents/interview/62/)（講師：株式会社山路哲生建築設計事務所・山路哲生氏）- 第8回：「小さな建築に、確かな思想を込めて」──“制約の中で生まれる創造”(https://www.union-tec.jp/contents/interview/71/)（講師：株式会社坪井建築設計事務所・坪井秀矩氏）- 第9回： 組織を飛び越え共感を空間に変える、これからの建築家のかたち(https://www.union-tec.jp/contents/interview/77/)（講師：株式会社中山佳子設計企画 代表取締役 中山佳子氏）

2000年6月にクロス・床等内装仕上げ工事業として設立。オフィスやショップを中心にブランディング・設計デザイン・施工をトータルでプロデュースする空間創造事業を展開し、10,000件以上の施工実績を持つ。2016年に建設業界のプラットフォーム事業を立ち上げ、2021年4月に事業部門を分社化。内装事業に特化し、デジタル知見も活用して「ワークスペースプロデュース事業」「Beauty&Medical Clinic 事業」「Luxury residence 事業」「スペースコンストラクション事業」「ビルバリューアップ事業」「施工BPO事業」「PersGPT（パースGPT）」を展開。

会社名：ユニオンテック株式会社

設立：2000年6月

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 4階

資本金：1億円

事業内容：オフィス・クリニック・商空間・レジデンスの企画・設計・施工、CGパース・CG制作、オフィス家具メーカーの施工・BPO

代表取締役：大川祐介

ミッション：Build a new standard.

事業内容：

コーポレートサイト：https://www.union-tec.jp/

オフィスサービスサイト：https://service.union-tec.jp/

Beauty&Medical Clinic サービスサイト：https://clinic.union-tec.jp/

BPO事業：https://www.bpo.union-tec.jp/

PersGPT（パースGPT）：https://www.cg.union-tec.jp/