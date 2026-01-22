「まい泉 とんかつとオーベルジーヌ欧風カレー」2/1(日)より「とんかつ まい泉食堂」にて期間限定販売　～「とんかつ まい泉」 ×「オーベルジーヌ」 コラボメニュー～

井筒まい泉株式会社

井筒まい泉株式会社（東京都港区、代表取締役社長 國弘克英）は「とんかつ まい泉」と「オーベルジーヌ」のコラボレーションメニュー 「まい泉 とんかつとオーベルジーヌ欧風カレー」 を、とんかつ まい泉食堂にて、2026年2月1日（日）より期間限定で販売いたします。

まい泉自慢のとんかつ×本格欧風カレーのコラボレーションメニュー

「とんかつ まい泉食堂」は、お客様に「いつでも、早く、おいしく」まい泉のとんかつを楽しんでいただける、駅ナカ等を中心に展開する業態です。このたび、本格欧風カレーを提供する人気店「オーベルジーヌ」とのコラボメニューを発売いたします。まい泉のとんかつは、厳選した豚肉を丁寧に下ごしらえし、特製の生パン粉と特注の揚げ油を使用。箸で切れるほどのやわらかさと、サクッと軽い衣が特長で、コク深いオーベルジーヌの欧風カレーとも相性よくお楽しみいただけます。

■商品名：まい泉 とんかつとオーベルジーヌ欧風カレー

※とんかつはヒレまたはロースよりお選びいただけます。

■価 格：1,590円（税込）

■発売日：2026年2月１日（日）～3月31日（火）予定

■提供店：とんかつ まい泉食堂（グランスタ東京店・エキュート立川店・エキュートエディション御茶ノ水店）

店舗検索はこちら https://mai-sen.com/restaurant/

オーベルジーヌ限定発売！まい泉のヒレかつと欧風カレーがお弁当で楽しめる

オーベルジーヌは、1987年創業の欧風カレー専門店です。

大量の牛肉と香味野菜から引き出すブイヨンに、72時間煮込んだ玉ねぎの甘み。24種のスパイスを継ぎ足しながら深みを増し、特注湯煎機で丁寧に火入れをすることで、家庭では再現できない奥行きのある欧風カレーに仕上げています。

このたびオーベルジーヌでは、まい泉のやわらかなヒレかつと欧風カレーを一度に味わえるコラボレーション弁当を期間限定で販売いたします。

詳細はこちら https://aubergine.link/bento/

※本商品は、まい泉の店舗では販売しておりません。

【欧風カレー オーベルジーヌ新宿本店 概要】

社名：有限会社 オーベルジーヌ

設立：1987年

本社：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-6-5 ソノリティ新宿御苑ビル地下1階

代表者：代表取締役社長 高橋 祐介

事業内容：食品製造・販売

公式HP：

https://aubergine.link/

まい泉のこだわり

豚肉 世界中から取り寄せた豚肉を毎日毎日チェックして、合格した豚肉のみを使用。筋を引き、叩いて肉の繊維をほぐします。手間隙のかかる作業ですが手抜きはできません。1本の筋の切り損ないが揚げた時の肉の形を崩し、またお召し上がり頂く際の食感を変えてしまうからです。

パン粉と揚げ油 パン粉は、指定レシピで焼いたパンから毎日作った生パン粉を使用しています。市販のものとは中身・大きさ・形状が異なる、まい泉独特のパン粉です。そして揚げ油もまい泉の特注品。加熱時間を調節しながら、丁寧に揚げていきます。艶があり、カラッと、そしてふわっと花が咲くような衣の広がり、これをまい泉では『剣立ち』と呼び、まい泉のとんかつの自慢です。

ソース まい泉では現在、甘口・辛口・サンド用・黒豚用の4種類のソースを製造しています。

基本的なレシピは創業当時のまま、新鮮な野菜や果物を材料に、創業者のこだわりを受け継いだ熟練の職人が丁寧に味を確認しながら調合しています。

井筒まい泉株式会社について

とんかつ まい泉は1965年の創業以来、「箸で切れるやわらかなとんかつ」にこだわり、お子様からご年配の方まで皆様に美味しく召し上がっていただくための努力を続けてまいりました。「お客様の美味しい笑顔のために」を企業理念とし、全国のデパ地下やエキナカの直営販売店約70店、レストラン14店のほか、卸事業、ケータリング事業、EC販売も展開しています。

【会社概要】

社名：井筒まい泉株式会社

本社所在地：東京都港区北青山2丁目12-5 KRT青山2階

設立：1965年11月

代表取締役：國弘 克英

事業内容：レストラン事業、百貨店・商業施設等での直営販売事業

デリバリー事業、卸販売、通販事業、海外事業