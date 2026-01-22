【結婚指輪の予算ランキング】「式なし・入籍のみ」が7割超え！2025年下半期、カップルが“体験”と“品質”に賢く投資する理由とは？｜手作り結婚指輪・婚約指輪の工房Smith札幌本店

株式会社 一宝

株式会社一宝（所在地：北海道札幌市）が運営する、北海道の手作り結婚指輪・婚約指輪専門店「工房Smith札幌本店」は、2025年下半期（7月～12月）にご来店いただいた多くのお客様の実績データを集計いたしました。 そこで、実際に先輩カップルが選んだご予算や、お店選びの決め手となったポイントを「人気ランキング形式」で発表いたします。これから結婚指輪・婚約指輪探しを始めるおふたりに、ぜひ参考にしていただきたい最新のトレンド情報です。

結婚指輪のご予算

結果：

10～15万円未満：32%

15～20万円未満：20.5%

20～25万円未満：19.2%

25～30万円未満：16.9%

30万円以上：11.4%

下半期全体で最も多かった来店理由は「セミオーダーやオーダーメイドの対応（24%）」でした。「既製品ではなく、自分たちのこだわりを詰め込みたい」という強い想いを持ったお客様に多く選ばれた半年間となりました。 次いで多かったのが「口コミや評判の良さ（19%）」です。オーダーメイドという自由度の高い選択をする上で、実際に利用された方のリアルな声が、安心感や最終的な決定打となっています。 また、「デザインの豊富さ（12%）」や「ブランドの信頼性（10%）」も上位にランクインしており、手作り工房としての「自由度」だけでなく、ジュエリーショップとしての「確かな品質と品揃え」が、半年間を通じて高く評価された結果となりました。

婚約指輪のご予算

結果：

10～20万円未満：58.1%

20～30万円未満：20.3%

30万円以上：21.6%

下半期全体を通した最も多い予算帯は「10～15万円未満」で32.0%となりました。第2位の「15～20万円未満」を合わせると52.5%に達し、半数を超えるお客様が結婚指輪の予算を20万円未満に設定されています。 新生活の準備や将来への蓄えを優先しながらも、毎日身に着ける指輪は妥協したくないという「賢い消費傾向」が下半期のトレンドとして定着しています。一方で、20万円以上の層も約半数近くいらっしゃり、手作りならではの「こだわり」や「素材の質」に価値を感じ、予算を重点的に配分するお客様も一定数存在しています。

年代別割合

結果：

20～24歳：11.2%

25～29歳：45.3%

30～34歳：21.5%

35～39歳：10.9%

40歳以上：11.2%

最も選ばれたのは「10～20万円未満」で58.1%となりました。約6割のお客様がこの価格帯を選ばれており、婚約指輪が「手が届かない高価なもの」から、「自分たちの等身大の想いを込めて贈る、身近で特別な宝物」へと変化しています。 特筆すべきは、「30万円以上」の割合が21.6%で2位にランクインしている点です。これは結婚指輪の同予算帯（11.4%）と比較しても高く、「婚約指輪こそは大きなダイヤモンドを贈りたい」「一生ものの資産として価値あるものを選びたい」という、伝統的な価値観やこだわりを大切にされる層も確実に存在しています。

工房Smith札幌本店へ来店した理由 TOP5

結果：

セミオーダーやオーダーメイドの対応：24%

口コミや評判の良さ：19%

デザインの豊富さ：12%

ブランドの信頼性と知名度：10%

店内の設備、内装が綺麗だから：7%

下半期全体で最も多かった理由は「セミオーダーやオーダーメイドの対応（24%）」でした。「既製品ではなく、自分たちのこだわりを詰め込みたい」という強い想いを持ったお客様に多く選ばれた半年間であったことが分かります。

次いで多かったのが「口コミや評判の良さ（19%）」です。オーダーメイドという自由度の高い選択をする上で、実際に利用された方の「生の声」が、安心感や最終的な決定打となっている傾向が鮮明に表れました。

また、「デザインの豊富さ（12%）」や「ブランドの信頼性（10%）」といった項目も上位にランクインしており、手作り工房としての「自由度」だけでなく、ジュエリーショップとしての「確かな品質と品揃え」が、半年間を通じて高く評価された結果となりました。

入籍日は決まっているか

結果：

はい：70.1%

いいえ：29.9%

下半期全体では、7割を超えるお客様が入籍日をあらかじめ決定された上でご来店されています。 「入籍当日に指輪を間に合わせたい」「二人の新しい生活のスタートを指輪と共に迎えたい」という、計画的で想いの強いカップルの皆様が、納期やデザインをじっくり検討できる工房Smith札幌本店を選んでくださっていることが分かります。

一方で、約3割の「いいえ（29.9%）」と回答された層は、プロポーズ直後や、結婚の意思を固めてすぐに行動を開始されたフレッシュな方々です。「具体的な予定はこれからだけど、まずは絆の証を形にしたい」という、指輪作りを結婚準備の第一歩として楽しまれている様子も、下半期を通じて多く見受けられました。

挙式の予定はあるか

結果：

はい：29.7%

いいえ：70.3%

下半期で最も顕著だったのは、挙式の予定について「いいえ（予定なし・未定）」と回答された方が70.3%に達したことです。挙式を行うというカップルは約3割に留まっており、現代における結婚のあり方が、「大人数での儀式」から「二人だけの誓い」へと大きくシフトしていることが改めて浮き彫りとなりました。

この傾向は、来店理由の1位が「オーダーメイド対応（24%）」であることとも深く結びついています。結婚式にお金をかける代わりに、「毎日身に着ける指輪を自分たちのこだわりで作りたい」「指輪を手作りする体験そのものを結婚の思い出にしたい」という、実質的な価値と体験を優先するカップルが増えています。

下半期全体を通じて、工房Smith札幌本店は、挙式を行わないカップルにとっても「ここに来れば結婚の実感が持てる」という、大切な節目としての役割を果たしてきたと言えるでしょう。

◼︎今後の展望

2025年下半期を通じて見えてきたのは、結婚という人生の節目において「自分たちに本当に必要なものは何か」を冷静に見極めるカップルの姿でした。

7割が「挙式をしない」と選択する一方で、入籍日に向けて「オーダーメイド」や「手作り」という形で指輪を準備する層が主流となっている事実は、今後のブライダル業界における重要な指針となります。今後は、指輪を単なる「記念品」として販売するだけでなく、「挙式に代わる二人の大切な思い出作り」としての体験価値を、より高い純度で提供していくことが求められるでしょう。

また、20代から40代以上まで幅広い層が「口コミ」を信頼の指標としていることから、これまで以上に透明性の高い情報発信と、お客様一人ひとりの期待を超える「仕上がりの満足度」を追求し続ける必要があります。

2026年に向けては、10万円台という現実的な予算感を大切にしながらも、その枠組みの中で「どこまで理想のデザインに近づけるか」というカスタマイズの自由度と技術力をさらに磨き上げることが、多くのカップルに選ばれ続ける鍵になると考えられます。

形式にとらわれない新しい結婚の形に寄り添い、二人の門出を象徴する場所として、より質の高い体験価値を創出していくことが、今後の大きな展望となります。

工房Smith札幌について

工房Smith札幌だからできる自由で、美しい指輪。デザイナーと熟練の職人がサポートして二人の理想をカタチにします。

手作りベビーリングも制作可能

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=-CN2K032FQ4 ]

赤ちゃんの未来を見守る、小さな輝き――ベビーリング。

ご家族がプロのクラフトマンとともに作業し、誕生石や刻印を自由にカスタマイズ。赤ちゃんの未来を見守る「小さな輝き」を、世界にただ一つのオリジナルリングとして形にできます。

＜札幌本店＞

手作り結婚指輪・婚約指輪専門店

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=dlzV5OD7pKo ]

住所：

〒060-0062

北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル １F

営業時間：

10:00～19:00

（レイトコース 19:00～22:00）

ご予約：

完全ご予約制

https://sapporo-smith.jp/reserve/

アクセス：

地下鉄西11丁目駅３番出口より徒歩3分

結婚指輪・婚約指輪ご制作のお客様限定で駐車料金補助有

URL

https://sapporo-smith.jp/

YouTube

https://youtu.be/oDhwYX-sWUo?si=xf8bcuw4ruBTCEHw

TikTok

https://www.tiktok.com/@smith_sapporo

Instagram

https://www.instagram.com/smith_sapporo_honten/

GoogleMap

https://maps.app.goo.gl/KoT87WQnMDAuCDBH8

＜京王プラザホテル札幌＞

手作りペアリング専門店

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=oDhwYX-sWUo ]

住所：

〒060-0005

北海道札幌市中央区北５条西７丁目２－１ 京王プラザホテル札幌 １F

営業時間：

9:00～19:00（レイトコース 19:00～21:00）

ご予約：

完全ご予約制

https://sapporo-smith.jp/reserve/

アクセス：

JR札幌駅徒歩5分／札幌市営地下鉄さっぽろ駅徒歩7分

京王プラザホテル札幌専用駐車場有

TiKTok

https://www.tiktok.com/@smith_sapporo_kpla

Instagram

https://www.instagram.com/smith_sapporo_kpla

GoogleMap

https://maps.app.goo.gl/wPz6tRrQBoUDGWwVA

■会社概要

会社名：

株式会社 一宝

所在地：

〒060-0062

北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル１Ｆ

創設：

2009年4月1日

コーポレートサイト

https://ippoo-japan.com/

ジュエリー修理加工・リフォーム専門店

「RITZ GLANDE -リッツグランデ-」

https://www.sapporo-housekisyuuri.com/

「札幌宝石買取.com」

https://sapporo-housekikaitori.com