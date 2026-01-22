「楽楽メールマーケティング」が「ITreview Grid Award 2026 Winter」のメールマーケティングツール部門にて23期連続で最高位の「Leader」を受賞！

株式会社ラクス

株式会社ラクス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村崇則）が提供する「楽楽メールマーケティング」（旧名称：配配メール）は、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：黒野源太）運営のIT製品レビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」において、「ITreview Grid Award 2026 Winter」メールマーケティングツール部門で最高位の「Leader」を受賞しました。

顧客満足度と認知度の双方が優れた製品として選出されており、メールマーケティングツール部門における「Leader」の受賞は23期連続となります。

「楽楽メールマーケティング」は、お客様の声をもとにした機能開発や、自社で検証・蓄積したメールマーケティングノウハウの提供、そのノウハウを活用してお客様の成果創出を支援するためのアフターフォローに努めております。

今後も、「楽楽メールマーケティング」を活用することで売上向上や業務効率化などさまざまな成果を出していただけるよう、一層のサービス向上に尽力してまいります。

ITreview Grid とユーザーの高満足度の称号である Leader とは

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。

1月に発表された「ITreview Grid Award 2026 Winter」では、ITreviewに集まった約15.1万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されています。ITreviewのLeaderは、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号です。



なお、大企業や中堅企業、中小企業といった各企業規模のユーザーから高評価だった場合にも、大企業部門のLeader、中小企業部門のLeaderなどと称号が与えられています。

さらに、3年間連続でLeaderを取得している製品には「3年連続Leader」、5年間連続の製品には「5年連続Leader」のバッジが発行されております。絶え間なくユーザーレビューを収集しユーザーの声に耳を傾けつつ、評価され続けた製品が受賞しております。

アワードの詳細は下記専用ページもご参照ください。

URL：https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html

▼「楽楽メールマーケティング」（旧名称：配配メール）の受賞カテゴリはこちら。

メールマーケティングツール：https://www.itreview.jp/categories/email-marketing

費用対効果の高いメールマーケティングサービスNo.1！※「楽楽メールマーケティング」

「楽楽メールマーケティング」は、累計10,000社以上の導入実績から得た実践的ノウハウをもとに、必要な機能をすべて搭載したメールマーケティングサービスです。

マーケティングの専門知識がなくても、直感的な操作でセグメント配信やステップメールなどの高度な機能を誰でも簡単に使いこなせます。さらに、配信案の提案や添削といった成果を出すための“運用”を共に構築する継続的なサポートで、費用対効果に優れた効果的なメールマーケティングを支援します。

「楽楽メールマーケティング」製品サイト：https://www.hai2mail.jp/rakurakumailmarketing/

※株式会社ショッパーズアイ調べ（2021年4月20時点）メール配信システム利用者（274名）が選ぶ「費用対効果が高い」メールマーケティングサービスNo.1を獲得。調査日時：2021年4月16日～20日。調査概要：「メールマーケティングサービス」10社を対象にしたサイト比較イメージ調査。

会社概要

株式会社ラクス

所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿

設立 2000年11月1日

資本金 3億7,837万円

代表者 代表取締役 中村崇則

事業内容 クラウドサービス事業

会社HP https://www.rakus.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ラクス ラクスクラウド事業本部 マーケティング統括部

担当者 山盛 有希子（やまもり ゆきこ）

e-mail it-mkt@rakus.co.jp