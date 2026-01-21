男性のメイクアップについての意識調査

【調査結果サマリー】

株式会社ファンくる

1.（男性のみ）「メイクアップ用品を使ってみたいと思う、または現在使っている」59%、理由は「清潔感・健康的な印象を高めたい」70%

2.（「メイクアップ用品に興味がない、または現在使っていない」と回答した男性のみ）メイクアップ用品に興味がない、または現在使っていない理由は「必要性を感じない」54%、「化粧していると思われたくない」27%

3.（女性のみ）周囲の男性（家族、友人など）がメイクアップ用品を使用することに対して「非常に好意的」「好意的」67%

お客さまの声を最先端の分析でファン増加につなげる企業、株式会社ファンくる（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山口敬人）は、「ファンくる」会員を対象に、定期的に消費者の意識調査を実施しています。今回は男性のメイクアップについて、男性のメイクアップに対する意識や商品カテゴリ別に使ってみたいメイクアップ用品などを「ファンくる」会員986名（男性197名、女性789名）に調査を実施しました。

回答した男性のうち、メイクアップ用品を使ってみたいと思う、または現在使っていると回答した男性は59%でした。年代別でみると、特に20代でメイクアップ用品に興味がある男性が多いようです。また、メイクアップ用品に興味がある、現在使っている理由は「清潔感・健康的な印象を高めたい」が70%と最多で、次いで「肌荒れやニキビ跡、クマなどの肌悩みを隠したい」53%、「仕事上のエチケットとして」26%となりました。メイクアップ用品に興味がない、または現在使っていないと回答した男性について、回答した理由を聞くと「必要性を感じない」70%と最も多く、「化粧していると思われたくない」27%、「使い方が分からない/難しそう」17%という結果となりました。一方で、女性に調査を実施したところ、周囲の男性がメイクアップ用品を使用することについて「非常に好意的」「好意的」と回答したのは67%でした。

【調査結果】

本調査ではこれ以外にポップアップイベントでのメイクアップ用品の購入経験や、メイクアップ用品の新商品の購入動機など全23問で回答を得ています。

【調査概要】

調査方法：インターネット調査

調査対象：一般消費者

回答者：「ファンくる」に登録している全国150万人のユーザー

回答者数：986名（男性197名、女性789名）

調査時期：2025年12月17日～1月5日

調査項目：メイクアップ用品についての消費者調査

設問数：23問

※グラフの構成比は小数点以下を四捨五入しているため、合計しても100%にならない場合がございます。

※本調査の全結果をご希望の方は、ぜひ当社までご連絡ください。

