食品物流×３ＰＬ（サードパーティー・ロジスティクス）で課題解決へ 「食品物流＆３ＰＬ総合展 2026」初開催 ― 一般社団法人日本３ＰＬ協会 × 株式会社イノベントによる実行委員会体制を発表 ―

株式会社イノベント

食品物流＆３ＰＬ総合展 実行委員会（一般社団法人日本３ＰＬ協会／株式会社イノベント）は、食品物流分野が直面する構造的課題の解決を目的とした専門展示会「食品物流＆３ＰＬ総合展 2026」を、2026年9月に東京ビッグサイトにて初開催することを決定し、現在、出展者を募集しております。

本展は、食品物流の中核を担う３ＰＬ（サードパーティー・ロジスティクス）事業者を含め、20年以上にわたり食の現場と向き合ってきた展示会主催会社イノベントが連携し、「食品物流の課題解決」を真正面から捉える業界初※1の総合展示会として新設されるものです。

※1 当社調べ：食品物流×３ＰＬに特化した専門展示会として

※2 ３ＰＬ（サードパーティー・ロジスティクス）とは、荷主企業に代わり、倉庫・輸配送・在庫管理・情報システムなど物流業務全体または一部を第三者として包括的に受託・最適化する物流サービスのことを指します。単なる業務委託にとどまらず、物流戦略の設計・運営までを担うパートナーとして、近年その重要性が高まっています。

【開催概要】

■ 名称 ：食品物流＆３ＰＬ総合展 2026

■ 会期 ：2026年9月30日（水）・10月1日（木）・2日（金）

10：00～17：00 最終日は16：00まで （予定）

■ 会場 ：東京ビッグサイト

■ 同時開催展：FOOD STYLE JAPAN 2026＜東京＞／ラーメン産業展 in Japan／ 食品包装資材＆機械展

■ 主催 ：食品物流＆３ＰＬ総合展 実行委員会（一般社団法人日本３ＰＬ協会、株式会社イノベント）

■公式ＨＰ ：https://foodlogi.jp

【食品物流の課題解決に向き合う、新たな専門展】 日本では高品質で安全な食品への需要が年々高まる一方、食品物流の現場では、物流コストの上昇、人手不足、冷凍・冷蔵・常温をつなぐコールドチェーンの高度化、賞味・消費期限管理、繁忙期のキャパシティ不足、さらにはカーボンニュートラルへの対応など、複合的かつ構造的な課題が顕在化しています。

特に「物流2024年問題」以降、輸送力不足は深刻さを増し、2030年には国内物流能力が約34％減少する可能性も指摘されています。食品物流においては、鮮度や安全性の確保に加え、省人化・DX・AI活用、共同配送、エネルギー効率向上、BCP・災害対策といった、抜本的な仕組みづくりが急務となっています。

こうした課題に対し、物流全体を俯瞰し、最適解を設計・実装できる３ＰＬの役割は、今後ますます重要性を増していきます。

【FOOD STYLE JAPAN 20年超の知見と、３ＰＬ業界の知見を融合】

株式会社イノベントは、20年以上にわたり食品業界向け展示会「FOOD STYLE JAPAN」を全国で開催し、食品メーカー・外食・中食・小売・卸業など、食産業の“現場の声”に向き合ってきました。その中で近年、業界共通の課題として強く浮かび上がってきたのが「食品物流」です。

一方、一般社団法人日本３ＰＬ協会は、３ＰＬ事業者の立場から、物流の高度化・効率化・持続可能性の実現に取り組んできました。

本展は、この両者が実行委員会として連携し、食品物流を“社会インフラ”として再定義するとともに、３ＰＬをはじめとする多様な物流ソリューションを通じて、その進化と持続可能な発展を支えるために新設された展示会です。

【来場・出展のメリット】

・食品物流に課題を抱える業界関係者が一堂に集結

・食品物流に特化した明確な来場ターゲットへ直接アプローチ可能

・同時開催「FOOD STYLE JAPAN」来場者との相乗効果により、新規商談・販路開拓の機会が拡大 ・３ＰＬ、倉庫、配送、IT・自動化、包装・資材まで、物流ソリューションをワンストップで訴求可能

【出展対象（主な例）】

食品物流事業、３ＰＬ、倉庫・物流拠点、冷凍・冷蔵・常温設備、コールドチェーン関連、物流機器・搬送システム、ロボット・自動化、IT・DX・WMS・TMS、梱包・包装・容器・資材、省エネ・環境・サステナブル関連、輸送機器、国際物流・輸出入支援 等

【来場対象（主な例）】

食品・飲料メーカー、食品商社・卸、加工業、外食・中食・小売、ホテル・給食、生産者・生産団体、物流・倉庫・３ＰＬ事業者、食品輸出入・貿易事業者、行政・自治体・支援機関 等

【初開催特典】 出展企業 募集中！ 2026年1月30日（金）までにお申し込みの企業様限定で “初開催割引”を適用。 詳細資料や出展検討のご相談は、事務局までお気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

食品物流＆３ＰＬ総合展 2026 実行委員会（株式会社イノベント内）

E-mail：foodlogi-expo@innovent.co.jp

TEL：03-6812-9423（平日10:00～17:30）