「つば九郎」限定ピンバッジをゲット！東京ヤクルトスワローズ浦添キャンプを遊び尽くす「応燕キャンペーン」開始。無料シャトルバスで渋滞も解消へ

一般社団法人 浦添市観光協会

いよいよ2 月1 日から東京ヤクルトスワローズの皆さんが沖縄県浦添市へ春季キャンプにやってきます！

それに合わせ浦添市観光協会は、来場者の利便性向上と地域活性化を目的とした『応燕（おうえん）キャンペーン』を実施します。深刻な駐車場不足を解消する無料シャトルバスの運行に加え、市内3エリアの飲食店を巡り限定ピンバッジがもらえる『応燕メシ！』、宿泊者に公式戦チケットを贈呈する『応燕ステイ！』など、ファン必見の施策を展開。スポーツを通じた地域振興を加速させます。

「応燕（おうえん）シャトルバス2026」を運行します！！

運行日： 2 月1（日）・7（土）・８（日）・11（水・祝）・14（土）・15（日）・

21（土）・22(日)・23（月・祝）の9 日間

運行区間： てだこ浦西駅 ⇔ 浦添カルチャーパークてだこ広場下駐車場（球場付近）

料金： 無料

所要時間： 片道約10 分～15 分

運行ダイヤ等詳細を見る :https://www.urasoenavi.jp/tokushu/2025112700028/

飲食店デジタルスタンプラリー「応燕（おうえん）メシ！2026」を実施します！！

「応燕メシ！2026」は、東京ヤクルトスワローズ2026 年春季キャンプ期間中に浦添市内に

ある参加店舗（飲食店）の中から各エリアごとにお好きな店舗を巡って、お持ちのスマホで

二次元バーコードを読み込んでスタンプをゲット！A 地区、B 地区、C 地区の3 つのエリア

全てで、それぞれ1 つ以上スタンプを集めていただいてピンバッジをゲットできる企画に

なっております。

開催期間： 2 月1 日（日）～2 月25 日（水）

景品： 浦添キャンプ限定つば九郎ピンバッジ（先着400 名様）

＊）A,B,C 各地区の3 種類のスタンプを集めていただくことが条件

参加料金： 無料

詳細を見る :https://www.urasoenavi.jp/tokushu/2025121600012/

宿泊企画「応燕（おうえん）ステイ！2026」を実施しています！！

2026 年東京ヤクルトスワローズ春季キャンプ期間中（開催期間：2 月1 日～26 日）の宿泊

は、キャンプ地周辺（浦添市）の宿泊が便利です！浦添市と浦添市周辺にも、素敵な宿泊施

設が満載！今年も、提携のホテル宿泊の方に抽選で「ヤクルトスワローズ公式戦 観戦ペア

チケット」をプレゼント！

ぜひ、この機会に浦添市と浦添市周辺の宿泊施設をご利用ください！

プレゼント対象宿泊期間： 1 月30 日（金）～2 月28 日（土）

プレゼント応募期間： 1 月30 日（金）～3 月1 日（日）

景品： 2026 年シーズン中 神宮球場 ヤクルト公式戦 観戦ペアチケット2 組（4 名）

詳細を見る :https://www.urasoenavi.jp/kankou/2025121200014/

「GoGo！浦添！時空巡りスタンプラリー」を実施しています！！

「浦添市市制施行55 周年 GoGo! 浦添! 時空巡りスタンプラリー～琉球王国の源流から

未来へ～」 は、スマートフォンを活用して市内の歴史・文化・自然・道中のショッピング・

体験など多彩なスポットを巡り、スタンプを集めながら浦添の魅力を再発見できるデジタ

ル周遊イベントです。

開催期間： 開催中～2 月28 日（土）

景品： 浦添市オリジナルミニタオル他

詳細を見る :https://www.urasoenavi.jp/tokushu/2025122500014/

＜上記に関するお問い合わせ先＞

（一般社団法人）浦添市観光協会

☎098-874-0145(平日9 時～１8 時)