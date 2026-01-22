「ポケモン オムライスの素」　～2026年2月19日（木）新発売～

丸美屋食品工業株式会社

丸美屋食品工業株式会社（本社：東京都杉並区、社長：阿部豊太郎）は、幅広い世代から人気の「ポケットモンスター」（以下「ポケモン」）を採用した「ポケモン オムライスの素」を2026年2月19日（木）から新発売いたします。

＜商品特徴＞

・お子様も食べやすいやさしい味わいと、とろふわ食感のたまごが特徴のオムライスの素です（具材はコーン、にんじん、鶏肉です。）。

・子どもを持つ親にもうれしい、5種の野菜（コーン、にんじん、トマト、かぼちゃ、ほうれん草）入りです。

・とろふわたまごとチキンライスの素がセットになっているため、ごはんを用意するだけで作ることができます。

・丸美屋「キラキラシール」 （全10種）1枚入りです。

テレビアニメ：「ポケットモンスター」

テレ東系列（毎週金曜日 18：55から放送） 他

※一部地域により放送日・時間が異なる場合があります。