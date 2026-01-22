「ポケモン オムライスの素」　～2026年2月19日（木）新発売～

丸美屋食品工業株式会社

　丸美屋食品工業株式会社（本社：東京都杉並区、社長：阿部豊太郎）は、幅広い世代から人気の「ポケットモンスター」（以下「ポケモン」）を採用した「ポケモン オムライスの素」を2026年2月19日（木）から新発売いたします。





＜商品特徴＞


・お子様も食べやすいやさしい味わいと、とろふわ食感のたまごが特徴のオムライスの素です（具材はコーン、にんじん、鶏肉です。）。


・子どもを持つ親にもうれしい、5種の野菜（コーン、にんじん、トマト、かぼちゃ、ほうれん草）入りです。


・とろふわたまごとチキンライスの素がセットになっているため、ごはんを用意するだけで作ることができます。


・丸美屋「キラキラシール」　（全10種）1枚入りです。



＜商品情報＞




テレビアニメ：「ポケットモンスター」


テレ東系列（毎週金曜日 18：55から放送）　他　


※一部地域により放送日・時間が異なる場合があります。