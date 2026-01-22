「ちいかわ オムライスの素」　～2026年2月19日（木）新発売～

丸美屋食品工業株式会社

丸美屋食品工業株式会社（本社：東京都杉並区、社長：阿部豊太郎）は、人気キャラクター「ちいかわ」を採用した「ちいかわ オムライスの素」を2026年2月19日（木）から新発売いたします。

(C)nagano ←（画像を掲載いただく際には、必ず明記ください）

＜商品特徴＞

・お子様も食べやすいやさしい味わいと、とろふわ食感のたまごが特徴のオムライスの素です（具材はコーン、にんじん、鶏肉です。）。

・子どもを持つ親にもうれしい、5種の野菜（コーン、にんじん、トマト、かぼちゃ、ほうれん草）入りです。

・とろふわたまごとチキンライスの素がセットになっているため、ごはんを用意するだけで作ることができます。

（シールデザイン）

(C)nagano ←（画像を掲載いただく際には、必ず明記ください）

＜商品情報＞

■「ちいかわ」とは

「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノ氏が描くX（旧Twitter） 発の漫画。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。

グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ」が8巻まで発売中。また、2022年4月よりTV アニメ「ちいかわ」が「めざましテレビ」(フジテレビ系列) 内にて放送中です。