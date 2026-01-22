「たまごっち ふりかけミニパック」「たまごっち カレー＜ポーク＆野菜甘口＞」　～2026年2月19日（木）新発売～

丸美屋食品工業株式会社

丸美屋食品工業株式会社（本社：東京都杉並区、社長：阿部豊太郎）は、女児を中心に大人気で、話題性の高まっている「たまごっち」を採用した「たまごっち ふりかけミニパック」と「たまごっち カレー＜ポーク＆野菜甘口＞」を2026年2月19日（木）から新発売いたします。

(C)BANDAI ←（画像を掲載いただく際には必ず明記ください）

＜「たまごっち」シリーズ＞商品特徴

2品共通の丸美屋オリジナル「たまごっち キラキラシール」1枚入り（全20種）です。

「たまごっち ふりかけミニパック」

＜たまご＞6袋、＜さけ＞6袋、＜おかか＞4袋、＜ビーフ＞4袋、計20袋を詰め合わせました。

お子様にうれしいカルシウム入りです。

「たまごっち カレー＜ポーク＆野菜甘口＞」

ポークをメインに7種類の野菜（じゃがいも、にんじん、コーン、玉ねぎ、かぼちゃ、トマト、ほうれん草）を合わせました。

温めなくてもおいしく召し上がれます。お子様も食べやすい辛味を抑えた味わいです。

（シールデザイン）

(C)BANDAI ←（画像を掲載いただく際には必ず明記ください）

＜商品情報＞

■たまごっちとは

「たまごっち」は1996年に「デジタル携帯ペット」というコンセプトで発売され、当時の女子高生を中心に大ブームを巻き起こしました。その人気は日本だけに留まらず、世界各国で愛され、2025年7月末には累計販売数が1億個以上を突破しています。 2025年には最新機種「Tamagotchi Paradise」が発売され、小学生女児から大人まで幅広い層のユーザーに支持されています。