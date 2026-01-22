「マインクラフト お茶づけ」　～2026年2月19日（木）新発売～

丸美屋食品工業株式会社

丸美屋食品工業株式会社（本社：東京都杉並区、社長：阿部豊太郎）は、世界で最も売れたゲームの一つで、日本でも大人気の「マインクラフト」を採用した「マインクラフト お茶づけ」を2026年2月19日（木）から新発売いたします。

(C) 2026 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo, the Mojang Studios logo and the Creeper logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

＜商品特徴＞

・やさしい味わいの「のり」4袋が入ったお茶づけです。

・ブロックで構成された「マインクラフト」の世界観を表現するため、正方形の海苔を使用しています。

・お子様にうれしいカルシウム入りです。

・丸美屋オリジナル「キラキラシール」（全20種）1枚入りです。

※「キラキラシール」は、販売中の「マインクラフト ふりかけミニパック」と「マインクラフト カレー＜ポーク＆コーン甘口＞」と同デザインです。

（シールデザイン）

＜商品情報＞

■「マインクラフト」とは

『Minecraft (マインクラフト)』は史上最も売れたビデオゲームであり、南極大陸やバチカン市国を含む世界中の国や地域でプレイされています。ゲームの核心は、ブロックを配置し冒険に出かけることです。Minecraftは、継続的なゲームアップデートをはじめ、『Minecraft Legends』『Minecraft Dungeons』といったゲーム、『Minecraft Education』、多様な消費者向け製品ラインアップ、拡大を続けるゲーム内マーケットプレイスコンテンツ、書籍、そして映画『マインクラフト/ザ・ムービー』などを通じて、新たなプレイヤーやファンを獲得し続けています。