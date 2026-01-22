走行会×就活イベント「ドラリク」を2月・3月に茂原・筑波サーキットにて連続開催決定！

株式会社アップガレージグループ

カー＆バイク用品のリユース専門店「アップガレージ」を全国展開する株式会社アップガレージグループ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：河野映彦、東証スタンダード市場：7134）は、2026年2月20日（金）に茂原ツインサーキット（千葉県）、3月19日（木）に筑波サーキット コース1000（茨城県）にて、学生限定の採用走行会「ドラリク」を開催いたします。

アップガレージグループ採用走行会「ドラリク」は2024年3月の開始以来、これまで8回開催し、のべ109名の学生に参加いただいたイベントです。

これまでは約3か月に1回のペースで開催してまいりましたが、多くの反響と参加希望の声をいただいてることから、今回は2か月連続開催を決定いたしました。

今後もより多くの学生に機会を提供できるよう取り組んでまいります。

■ 開催の背景と目的

アップガレージグループはブランドスローガン「Good Mobility, Happy Life」のもと、モビリティ社会の発展に貢献する取り組みを行っています。

「ドラリク」はその一環として、自動車の魅力やモータースポーツの楽しさを若い世代に伝え、業界で働く未来を描けるきっかけを提供するために開催しております。

今回の共催により、自動車業界・モビリティ業界全体の発展に向けた取り組みをさらに強化してまいります。

また、当社では以前より大学自動車部への協賛を通じ、学生モータースポーツの支援を行ってまいりました。その中で、「もっとサーキットを走ってみたいが、費用面のハードルが高く挑戦しづらい」という声が多く寄せられていました。



こうした背景を踏まえ、「ドラリク」では学生が無料でサーキット走行を体験できる機会を設け、金銭的な負担を気にせずにモータースポーツの魅力を体感できる場を提供します。

同時に、モータースポーツを愛する若者と企業が直接つながり、新しい形の就職活動を通じて、モビリティ業界の未来を担う人材との出会いを創出してまいります。

■ 「ドラリク」の特徴

１．走行料無料！自分の愛車でサーキットを走れる

通常は高額な費用がかかるサーキット走行を、学生に無料提供。社員ドライバーによる同乗・逆同乗レッスンも実施し、運転技術の向上もサポートします。

２．車がなくても参加可能

車両を持っていない学生や走行を希望しない学生も、同乗体験や業務体験を通じてご参加いただけます。

３．楽しみながら企業を知る

会社説明会や業務体験を通じ、アップガレージグループの働き方や社風を体感いただけます。

■ 開催概要

・対 象： 大学生、大学院生、専門学校生（全学年対象）

・参 加 費： 無料（事前申込制）

・日程・会場：

i）2026年2月20日（金）@茂原ツインサーキット（千葉県茂原市）

ii）2026年3月19日（木）@筑波サーキット コース1000（茨城県下妻市）

・内 容： フリー走行、同乗・逆同乗ドライビングレッスン、会社説明会、業務体験会など

・応 募 締 切： 2026年2月8日（日）

※応募多数の場合の参加可否は2月13日（金）までにご連絡いたします。

申し込みフォームはこちら :https://forms.gle/VvoW85HgjGz2dUZH8

■ アップガレージグループとは

1999年に創業したカー＆バイク用品のリユース専門店「アップガレージ(https://www.upgarage.com/)」の運営を中心として、新品タイヤ専門ブランド「タイヤ流通センター(https://www.tokyo-tire.com/)」など様々な事業を展開。

中古カー＆バイク用品専門店としては、全国シェアNo.1、店舗数は250店舗以上。2022年3月には自転車専門リユース事業「アップガレージサイクルズ(https://cycles.upgarage.com/)」を開始。

2024年4月には、アメリカ合衆国カリフォルニア州に同国での1号店となる「アップガレージガーデングローブ店(https://www.upgarage.com/en/usa/)」を新規出店し、グローバル展開にも注力。

ブランドスローガンである「Good Mobility, Happy Life(https://www.upgarage-g.co.jp/company/vision/)」を提供するため、様々な挑戦を続けている。

■ 会社概要

会社名 ： 株式会社アップガレージグループ

住所 ： 神奈川県横浜市青葉区榎が丘7-22

代表取締役社長： 河野 映彦

資本金 ： 524,305千円

事業内容 ： リユース事業、人材紹介事業、システム開発、流通卸売事業の運営

ホームページ ： https://www.upgarage-g.co.jp/

サービスサイト： https://www.upgarage.com/