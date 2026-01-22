うんこミュージアム初のバレンタインキャンペーン！「ハッピーうんこバレンタイン2026」本日PR動画を公開＆チケットが当たるSNSキャンペーンも

株式会社たのしいミュージアム

“みんなたのしい、みんなあつまる”をステートメントに、様々なリアルエンタメの企画・プロデュースを行う株式会社たのしいミュージアム（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小林将）と共同で企画・制作する株式会社カヤック（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：柳澤大輔）は、「うんこミュージアム TOKYO」「うんこミュージアム NAGOYA」「うんこミュージアム OKINAWA」にて、本日1月22日(木)から2月27日(金)まで初めてのバレンタインキャンペーン『ハッピーうんこバレンタイン2026』を開催します。

『ハッピーうんこバレンタイン2026』は、バレンタインシーズンにかけて、うんこカワイイ世界で、大好きな人と思い切り遊んで特別な思い出を作っていただけるように想いをこめて、公式YouTubeでお友達やカップルでの楽しみ方を紹介するPR動画を公開するほか、公式Xでうんこミュージアムの招待券や「うんこ動物」グッズが当たるプレゼントキャンペーンを行います。

うんこミュージアムで「ハッピーうんこバレンタイン！」

本日からPR動画を公開！

大好きな人となら、うんこミュージアムが”倍”に楽しく！

本日から公式YouTubeで公開中のPR動画は、お友達やカップルでのうんこミュージアムの楽しみ方を紹介しています。ぜひご来場前にご覧ください。

屋内施設のうんこミュージアムは、寒さや天候を気にせずに楽しめます。

うんこカワイイ世界で写真を撮ったり、推しのうんこ動物を見つけて、大好きな人と全力で遊びつくそう！

うんこミュージアム公式YouTube「ハッピーうんこバレンタイン」

https://youtube.com/shorts/2XrCwVwdtz0?feature=share

限定ステッカーをプレゼント！

『ハッピーうんこバレンタイン2026』開催期間中、各店舗ではバレンタイン限定デザインのステッカーを配布します。



・うんこミュージアム TOKYO

・うんこミュージアム NAGOYA

ご入場のお客様全員に配布します。

・うんこミュージアム OKINAWA

ショップで商品をご購入で配布します。

※詳細は店頭でご確認ください。

※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。

公式Xプレゼントキャンペーン

2月13日(金)からうんこミュージアム公式Xアカウント(@unko_museum)にて、抽選でうんこミュージアムの招待券が当たるキャンペーンを行います。

【期間】

2026年2月13日(金)～2026年2月15日 (日)23:59まで

【景品】

うんこミュージアムペアチケット22組44名様

※うんこミュージアム TOKYO/うんこミュージアム NAGOYA/うんこミュージアム OKINAWAの中から希望店舗をお選びいただけます。

推しの「うんこ動物」を投票で、抽選で2名様にうんこ動物ぬいぐるみをプレゼント

【応募方法】

１. うんこミュージアム公式Xアカウント(@unko_museum)をフォロー

２. キャンペーン対象ポストをリポストまたは引用ポスト

詳細は2月13日(金)0:00に投稿するポストをご確認ください。

大好きな人と仲を深めるおすすめコンテンツ

ウンコ・ボルケーノ

「ウンコ・ボルケーノ」は、世界中のうんこエネルギーを蓄える巨大な火山です。定期的にカウントダウンが始まり、0になるとたくさんのうんこが勢いよく噴火！会場中が一体となるイベントで、大好きな人と距離が縮まるかも？

うん語ネオン

うんこミュージアムの中で一番人気のフォトスポット！さまざまな言語の「うんこ」がネオンサインとして飾られています。

お気に入りのポーズで写真撮影をお楽しみください。

愛のうんこルーム

カラフルな便器に座って、互いの愛を確かめ合うお部屋です。大好きな人へ、うんこよりも大きい愛の気持ちを伝えましょう。うんこ動物と一緒なら、あなたの背中を押してくれるはず。

フライングうんこ

パステルカラーのうんこが大量に飛び交うフォトスポットです。お揃いのポーズでうんこカワイイ写真を撮りましょう。

ダンシングうんこルーム

うんこダンサーズと一緒に、思う存分踊ることができます。あなたが踊ると、背後のうんこダンサーズがあなたの動きを感知し、同じダンスを踊ってくれます。大好きな人に得意なダンスステップでアピールをしましょう。

※うんこミュージアム TOKYO・うんこミュージアム NAGOYAのみ

Hop! Step! Jumpoo!

地面に映し出されたカラフルなうんこたちを追いかけ、思いきり踏んでいきましょう。

童心に帰って思いきり楽しんで、大好きな人との距離をもっと縮めましょう。

プリっとプリンセス

この空間では、誰もがうんこの世界のプリンセスになれます。

うんこのエレガントなケーキや華やかな装飾が用意されているので、うんこ動物とみんなで一緒にお茶会をしたくなること間違いなし。

無限うんこ

三角形の筐体を覗き込むと、まるで万華鏡のように、うんことあなたが増えていきます。

２人で覗き込んで写真を撮ると、大好きな人とうんこがたくさん広がって幸せな気分になります。

うんこ動物と一緒に「ハッピーうんこバレンタイン」を楽しもう！

PR動画でも登場している「うんこ動物」は、うんこミュージアムで誕生した新種の生き物です。

コロンとした3段の体に、ふさふさの毛並みとモフモフのシッポを持つ、なんともキュートな存在です。

色や大きさが異なり、様々な個性をもつうんこ動物は12種類。ぜひあなたの推しを見つけて、一緒にうんこミュージアムで楽しみましょう。

うんこ動物ぬいぐるみ（全12種）

価格：2,200円(税込)

※「キング」と「こむぎ」のみサイズが異なります。

キング：\3,000(税込)/こむぎ：\2,000(税込)

うんこ動物たちのぬいぐるみです。ぜひあなたのおうちにお迎えして、なでたり、抱きしめたり、可愛がってあげましょう。

うんこ動物ぬいぐるみチャーム（全12種）

価格：1,200円(税込)

うんこ動物たちのぬいぐるみチャームです。リュックなどにつけて、一緒にお出かけを楽しみましょう。

うんこミュージアム限定！「うんこカワイイ」バレンタインギフト

ちびうんこペロペロキャンディ

価格：500円(税込)

ポップで可愛いうんこのキャンディです。味のラインナップは、ストロベリー、サイダーの2種。甘くて美味しいだけでなく、食べる人にうんこカワイイ気分をもたらし、ハッピーになれること間違いなし。

キャラメル缶バッジ（うんこ動物）

価格：1,300円(税込)

可愛い缶バッジ付きの、おいしいミルクキャラメルです。「うんこ動物」がデザインされており、食べ終わった後はお部屋に飾ることができます。

「うんこミュージアム」について

うんこというテーマを通じて、お客様の固定観念を覆す今までにはない体験を提供しているウンターテインメント施設です。2019年にかつてないエンタメとして生まれ、大きな話題を呼んだ「うんこミュージアム」は、常設店である「うんこミュージアム TOKYO」「うんこミュージアム NAGOYA」「うんこミュージアム OKINAWA」をはじめ全国各地で開催。現在までに、累計250万人以上の世界各国のお客様にお楽しみいただいています。

■うんこミュージアム TOKYO：

住所：ダイバーシティ東京プラザ 2F（東京都江東区青海1-1-10）

公式サイト：https://unkomuseum.com/tokyo/

■うんこミュージアム NAGOYA：

住所：ららぽーと名古屋みなとアクルス 3F（愛知県名古屋市港区港明2-3-2）

公式サイト：https://unkomuseum.com/nagoya/

■うんこミュージアム OKINAWA：

2025年9月19日(金)オープン！

住所：イオンモール沖縄ライカム 5F（沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1番地）

公式サイト：https://unkomuseum.com/okinawa/

※オープン時間やチケット情報は公式サイトからご確認ください。

会社紹介

株式会社たのしいミュージアム

“みんなたのしい、みんなあつまる“をステートメントに、リアルエンタメの企画・プロデュース・運営を行っています。代表作は「うんこミュージアム」です。

大人も子供も、言葉も、国籍も関係なく、誰もが子どもの時のように無邪気にはしゃげる「たのしい」をカタチにする、唯一無二のプロデュースカンパニーです。

https://tmuseum.co.jp/

株式会社カヤック

既成概念にとらわれない発想力・企画力、形にしていく技術力を強みに、ゲームアプリや広告・Webサイト制作を始め、コミュニティ通貨、移住・関係人口促進など最新テクノロジーとアイデアを掛け合わせた新しい体験をユーザーに提供しています。社員の9割がデザイナーやプログラマーなどのクリエイター人材で「つくる人を増やす」を経営理念に多様性を生かしたユニークな人事制度や経営を行なっています。愛称は「面白法人カヤック」。

https://www.kayac.com/