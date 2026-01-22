冬の札幌を「アレンジ辛ラーメン」が温める！市内の人気飲食店とコラボし、期間限定で“うまからっ！”な味わいのオリジナルメニューを販売決定！

株式会社農心ジャパン

株式会社農心ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：金大廈）は、2月の「さっぽろ雪まつり」（北海道札幌市）に合わせて開催されるスケートリンク「スマイルリンクさっぽろ Supported by 辛ラーメン」に昨年に引き続き協賛します。協賛を記念して、札幌市内で飲食店を展開する企業4社とコラボすることが決定しました。さっぽろ雪まつり会場周辺にも店舗を構える北海道スープカレー「Suage」をはじめ、地元で愛される各飲食店にて、辛ラーメンの“うまからっ！”な味わいを活かした期間限定オリジナルメニューを順次展開します。なお、本コラボメニューは札幌市内に限らず、東京をはじめとした他エリアの店舗でもお楽しみいただけます。ぜひお近くの店舗へ足をお運びください。

人気飲食店とコラボ！ 札幌を中心に計10メニューの期間限定オリジナル辛ラーメンを販売!!

1月28日（水）～2月11日（水・祝）に開催されるスケートリンク「スマイルリンクさっぽろ Supported by 辛ラーメン」（北海道大通公園3丁目西）に協賛し、特設ブースや期間限定POPUPストアを展開します。期間中は農心製品・雪まつりオリジナル辛ラーメングッズの販売や、無料試食会を実施するなどして、冬の札幌を熱く彩ります。

さらに協賛を記念して、札幌市内に飲食店を展開する企業4社53店舗とのコラボが決定。各店舗にて、辛ラーメンの特長である「旨さ」と「辛さ」を活かした、個性豊かな期間限定オリジナルメニュー（計10種）をお楽しみいただけます。

農心ジャパンは、食を通して本イベントを熱く盛り上げるとともに、“寒い時に食べるとさらにおいしく感じられる”辛ラーメンの魅力を、地元の方々や観光客の皆様へ届けてまいります。

辛ラーメンシリーズ製品詳細：https://www.nongshim.co.jp/lineup/index.html#sect01

コラボメニュー詳細

サッポロビール園（株式会社新星苑）

辛ラーメンならではの刺激的な辛さをベースに、開拓使館自慢の肩ロース肉に特製のタレで下味をつけ、ラム特有の旨味と香りを引き出しました。ラム肉で作った特製肉味噌を合わせることで、コクと旨味が溶け合う至極の逸品に仕上がっています。ご注文のお客様にはなんと「辛ラーメン1袋」引換え券をプレゼントいたします！

「辛ラム担々麺」

・販売価格：税抜818円

・販売店舗：サッポロビール園 開拓使館

・販売期間：12月1日（月）～2月28日（土）

＜「サッポロビール園 開拓使館」について＞

開拓時代の息吹を感じる重厚なレンガ造りのビヤホール。2025年4月のリニューアルで、伝統的な雰囲気はそのままに、より快適でモダンな空間へと生まれ変わりました。歴史とともに新鮮なサッポロ生ビールと北海道名物ジンギスカンをお楽しみいただけます。

赤から（株式会社甲羅）

赤から鍋の特製味噌と赤唐辛子をブレンドした秘伝のスープと辛ラーメンの厳選された唐辛子の辛さとオリジナルスパイス、牛肉の旨味が凝縮されたスープを絶妙なブレンドをして生まれた限定の〆ラーメンです。とろけるチーズで辛さはまろやかになり食べやすく仕上げました。辛さの足りない方は、追加で調整することも可能な1品です。

大通周辺店舗：すすきの店・南3条店

「〆の赤からチーズ辛ラーメン」

・販売価格：税抜590円

・販売店舗：すすきの店・南3条店

・販売期間：1月28日（水）～2月11日（水・祝）

＜「赤から」について＞

全国に展開する「赤から」は、名物の「赤から鍋」で多くのファンを魅了しています。特製味噌と赤唐辛子を絶妙にブレンドした秘伝のスープに、選べる11段階の辛さが加わり、20代女性を中心に人気を集めています。鶏セセリや名古屋グルメなど豊富なサイドメニューも揃い、その魅力は各地に広がり、今も多くの支持を集め続けています。

SUAGE（株式会社Suage Japan）

Suageは、北海道では「辛ラーメン トゥーンバ」、東京では「辛ラーメン」とのコラボレーションメニューを展開。Suageこだわりのクセのない濃厚スープに、刺激的な辛さと旨味を掛け合わせました。クリーミーなコクと辛味が広がる北海道仕様、キレのある辛さが際立つ東京仕様。それぞれの土地で楽しめる、限定ならではの新しいスープカレー体験をお届けします。

大通周辺店舗：Soup Curry Suage+・Soup Curry Suage2・Soup Curry Suage4

「旨辛濃厚クリーム仕立てラーメン ～辛ラーメン トゥーンバ×Suageスープコラボ～」

・販売価格：税抜1,000円

・販売店舗：

Soup Curry Suage+・Soup Curry Suage2・Soup Curry Suage3・Soup Curry Suage4・Soup Curry Suage 天神・Soup Curry Suage 北見

・販売期間：1月28日（水）～2月28日（土）

「辛ラーメン×Suageスペシャルコラボ ～極旨！Suage辛ラーメンDX～」

・販売価格：税抜1,709円

・販売店舗：

北海道スープカレーSuage 渋谷店・北海道スープカレーSuage 丸の内店・北海道スープカレーSuage 池袋店・北海道スープカレーSuage 吉祥寺店・北海道スープカレーSuage 芝浦店・北海道スープカレーSuage 虎ノ門店・北海道スープカレーSuage 金沢フォーラス店

・販売期間：1月28日（水）～2月28日（土）

＜「Suage」について＞

北海道の食文化として根付く「スープカレー」を牽引してきた専門店・Suage。2007年の創業以来、札幌を拠点に素材と製法に真摯に向き合い続けてきました。8時間以上炒めた玉ねぎの深い甘み、鶏ガラの旨味、トマトの酸味が重なり合うスープに、香ばしく素揚げした野菜を大胆に盛り付ける一杯。伝統と進化を重ね、スープカレーの新たな価値を発信し続けています。

炭火居酒屋 炎（株式会社伸和ホールディングス）

居酒屋「炎」の人気メニューと辛ラーメンがコラボした限定メニューを展開。「生つくねチゲ」は、炎の大人気商品である生つくね塩ちゃんこ鍋と韓国の国民食である辛ラーメンがコラボした超絶品の鍋。「辛ラーメンサラダ」は、北海道のソウルフードとして親しまれるラーメンサラダを辛ラーメンでアレンジした、ピリ辛で新感覚の味わいが楽しめる一品です。

大通周辺店舗：第3グリーンビル店・すすきのビル店・プレイタウン店・アーバンビル店・南3条店・北3条店・北2条店・札幌駅中央店・札幌駅西口店・札幌駅北口店

「辛ラーメン生つくねチゲ」

・販売価格：1人前 税抜690円 ※二人前よりご注文可能

・販売店舗：第3グリーンビル店・すすきのビル店・プレイタウン店・アーバンビル店・南3条店・北3条店・北2条店・札幌駅中央店・札幌駅西口店・札幌駅北口店・琴似本通店・琴似店・西町本店・澄川駅前店・北24条店・麻生店・清田店・手稲店・新さっぽろ店・北1条店・南平岸店・福住店・北広島店・岩見沢店・旭川買物公園通店・旭川2条店・旭川永山店・帯広駅前店・春駒通店・釧路末広店・釧路文苑店・美原個室別邸店・函館五稜郭店

・販売期間：1月28日（水）～4月30日（木）

「辛ラーメンサラダ」

・販売価格：税抜890円

・販売店舗：上記同様

・販売期間：1月28日（水）～4月30日（木）

＜「炭火居酒屋 炎」について＞

自社契約養鶏場で育てた鶏肉を使った「生つくね」と「塩ザンギ」が看板メニューの北海道札幌発祥の居酒屋チェーン店です。

酒場れもん（株式会社セイザン）

辛ラーメンの魅力を多彩なアレンジで楽しめる、ここでしか味わえない特別メニューを展開。旨辛スープを凝縮した「辛ラーメンまぜそば」をはじめ、韓国で話題の濃厚クリーミーな「辛ラーメン トゥーンバ」、もんじゃ出汁を使った自家製あんかけ仕立て、さらに〆にぴったりなチーズリゾット風まで、辛ラーメンの新たなおいしさを提供します。

大通周辺店舗：焼肉ホルモンジンギスカン酒場れもん・串焼肉酒場れもん・寿司酒場れもん・もんじゃ酒場れもん

「辛ラーメン トゥーンバ」

・販売価格：税抜890円

・販売店舗：焼肉ホルモンジンギスカン酒場れもん

・販売期間：1月28日（水）～2月28日（土）

「チーズリゾット風辛ラーメン」

・販売価格：税抜890円

・販売店舗：串焼肉酒場れもん

・販売期間：1月28日（水）～2月28日（土）

「辛ラーメンまぜそば」

・販売価格：税抜890円

・販売店舗：寿司酒場れもん

・販売期間：1月28日（水）～2月28日（土）

「あんかけ辛ラーメン」

・販売価格：税抜890円

・販売店舗：もんじゃ酒場れもん

・販売期間：1月28日（水）～2月28日（土）

＜「酒場れもん」について＞

れもんは全卓に卓上サーバー完備！好きなタイミングで、好きなだけ注げる新感覚酒場。レモンサワーは10分100円で飲み放題！フルーツトッピングが大人気で「飲む楽しさ」と「食べる楽しさ」を感じられるれもん酒場です！

「スマイルリンクさっぽろ Supported by辛ラーメン」について

札幌・大通公園3丁目にて、冬の体験型イベント「スマイルリンクさっぽろ Supported by 辛ラーメン」が開催されます。本イベントは、2月4日（水）から開催される「さっぽろ雪まつり」に合わせて開催されるスケートリンクです。

農心ジャパンは本イベントへ協賛し、スケートリンクエリア全体を「辛ラーメン」カラーで彩ります。また、スケートリンク横には、細部まで辛ラーメンカラーで装飾された辛ラーメンブースを設置し、ブース屋上も雪まつり会場を望む展望台として開放します。

本イベントに合わせて、1月28日（水）から2月11日（水・祝）まで「辛ラーメン粉食POPUPストア in さっぽろ」をオープンします。店内に用意された豊富なトッピングを組み合わせることで、自分だけのオリジナル辛ラーメンをお楽しみいただけるほか、2月4日（水）～2月11日（水・祝）の雪まつり開催期間は、辛ラーメン カップの無料試食会を実施。最大級となる5万食をご用意し、辛ラーメンの魅力を雪まつりに訪れる多くの方にお届けします。

＜開催概要＞

・イベント名：「スマイルリンクさっぽろ Supported by 辛ラーメン」

・日程：1月28日（水）～2月11日（水・祝）

・時間：10:00～21:00（※最終入場20:30）

・公式サイト：https://www.uhb.jp/smilerinksapporo2026/

イベント詳細リリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000123.000099515.html

株式会社農心ジャパンについて

【会社概要】

社名：株式会社農心ジャパン

所在地：東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル4階

代表取締役社長：金大廈

創設：2002年1月8日

事業内容：韓国食品の輸入販売

会社HP：https://www.nongshim.co.jp/