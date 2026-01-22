株式会社ラナップ(本社：兵庫県尼崎市、代表取締役：丹羽 昭二郎)は、USB Type-C端子を3.5mmイヤホンジャックへ変換できるDAC変換アダプター「Sonollo(ソノロ)」を、2026年1月30日(金)より全国で発売いたします。

本製品は、株式会社アイアールティーが製造を担当し、販売およびサポートは株式会社ラナップが行います。税込価格は1,580円。カラーはブラック／ホワイトの2色展開です。





Sonollo バナー





■音楽と暮らす、カフェのような安らぎ。

Sonolloは、USB Type-C端子を3.5mmイヤホンジャックへ変換するDAC内蔵アダプターです。

3.5mm端子に加え、充電専用のUSB Type-C端子を搭載しており、音楽を聴きながらスマートフォンの充電が可能です。USB充電ができるカフェや喫茶店などで、音楽を楽しみながら読書や勉強をしつつ充電する――そんな“音楽と暮らす時間”を快適に支えるアイテムです。









■DAC内蔵で高音質再生を実現

SonolloはDAC(デジタル・アナログ・コンバーター)を内蔵。

スマートフォンの音質性能に左右されることなく、デジタル音声を高品位なアナログ信号へ変換します。

ノイズを抑えたクリアな音質で、音楽や動画、通話まで快適に楽しめます。









■16bit/48kHz対応。幅広い用途に対応。

音楽再生に適した16bit/48kHzに対応。

スマートフォンで再生した音声を高解像度で出力できます。

また、3.5mm 4極プラグ対応のため、マイク付きイヤホン・ヘッドホンでの通話やオンライン会議にも使用可能です。









■充電しながら使える、実用性の高い設計

最大 5V/3Aの高出力充電に対応。

音楽や動画を楽しみながら、スマートフォンの充電も同時に行えます。









■上質な素材とコンパクト設計

高級感のあるアルミニウム製コネクタと、耐久性に優れたナイロンメッシュケーブルを採用。

コンパクトで持ち運びやすく、日常使いにも安心な設計です。









■商品仕様

コネクタ形状： USB Type-C(オス)→ 3.5mm 4極ミニジャック

USB Type-C(メス)※充電専用

供給電力 ： 最大5V/3A

対応周波数 ： 最大16bit/48kHz

ケーブル長 ： 約5cm(コネクタ除く)

対応機種 ： USB Type-Cポートからの音声出力に対応する

スマートフォンやタブレットなど

その他 ： ※データ転送非対応









■カラーラインナップ(全2色)

カラー： ブラック

型番 ： IRT-SNL01BK

JAN ： 4932007901102





カラー： ホワイト

型番 ： IRT-SNL01WH

JAN ： 4932007901157









■販売情報

発売日： 2026年1月30日(金)

価格 ： 1,580円(税込)









■Sonollo製品ページ

https://www.runup.co.jp/sonollo/index.html









■問い合わせ先

本製品についての企業様からのお問合せは以下のURLよりお願いいたします。

https://www.runup.co.jp/contact.html