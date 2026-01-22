Zadarma、多言語AI音声エージェントリリース





ロンドン, 2026年1月21日 /PRNewswire/ -- 世界的なVoIPサービスプロバイダーであるZadarma社は、Zadarma AI音声エージェントのリリースを発表しました。このバーチャル・アシスタントは電話に対応し、自然でリアルな音声を使い、営業時間内外を問わず顧客とコミュニケーションを取ります。

AI音声エージェントはお持ちの既存の知識ベースを利用して、お客様に正確な情報を提供します。必要に応じて、電話を人間のスタッフに転送することもできます。AIエージェントは年中無休に利用可能で8か国語に対応しています。

Zadarma AI音声エージェントを差別化させる特徴は多言語サポート、クラウドPBXやCRMとのビルトイン統合、品質に妥協しないコスト効率によるユニークな組み合わせです。この組み合わせは1つのプラットフォームで利用できることはほとんどありません。

AIエージェントはChatGPTの最新バージョンと完全に統合されています。Geminiとのサポートは近日に追加される予定です。

Zadarma AI音声エージェントの主な特徴を紹介します。

・電話対応：営業時間内外を問わず対応します。

・自然な音声対話： リアルで自然な会話。

・PBXとCRMの統合：ビルトインされていつでも使用できます。

・年中無休： いつでも電話に対応します。

・知識ベースの統合： 知識ベースを利用して正確な情報を提供します。

・電話転送： 人間の支援が必要なとき、適切な従業員に電話を転送する。

・多言語サポート： 8か国語で会話可能。

Zadarma AI音声エージェントは高度な専門知識は不要です。つまり、中小企業でもプロフェッショナルな会話機能を利用できます。同社は信頼性の高い高品質の音声対話を実現し、すぐに使えるツールの提供に取り組んでいます。

このサービスは、すでにZadarma社の無料クラウドPBXのユーザーに提供されています。

Zadarma AI音声エージェントにより、企業はより迅速で信頼性の高いサポートを提供し、待ち時間を短縮し、営業時間外でも高品質のサービスを維持できるようになります。

Zadarma社について

Zadarma社はクラウド・コミュニケーション・ソリューションのグローバルプロバイダーであり、2006年からイノベーションと一連のサービスの継続的な改善に取り組んでいます。クラウドPBX、CRM、主要CRMシステムとの統合、国際電話番号、国際通話サービスなどのツールにより、Zadarma社は顧客体験を自社ビジョンの中心に位置付けています。

世界中の顧客から信頼されているZadarma社は、高度なテクノロジーを信頼性、使いやすさ、年中無休のマルチチャネル、多言語カスタマーサポートと組み合わせています。

ロゴ -https://mma.prnasia.com/media2/2860655/Zadarma_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

