根室市及びねむろ水産物普及推進協議会では、2026年2月6日(金)～8日(日)の3日間、東京都新宿区の新宿駅西口広場イベントコーナーにおいて『～世界に誇る「根室の自然・歴史・食」に魅せられる～「北海道根室まるごとフェア2026」』を開催します。





北海道根室まるごとフェア2026





イベント詳細(根室市HP)： https://www.city.nemuro.hokkaido.jp/lifeinfo/kakuka/suisankeizaibu/shoukoukankou/event/11535.html









■北海道根室市の魅力をまるごとお届け！

根室市の水産物を中心とした特産品の対面販売や、根室市の魅力が満載の観光プロモーション動画「DEEP HOKKAIDO NEMURO」をはじめとする各種観光PR動画の放映、根室市で見られる動物のはく製展示など根室市の魅力をまるごと堪能できるイベントとなっております。









■開催概要

イベント名： ～世界に誇る「根室の自然・歴史・食」に魅せられる～

「北海道根室まるごとフェア2026」

開催日時 ： 2026年2月6日(金)11:00～20:00

2026年2月7日(土)10:00～19:00

2026年2月8日(日)10:00～17:00

会場 ： 新宿駅西口広場イベントコーナー

(〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-1)

アクセス ： JR新宿駅西口改札(地下1階)徒歩1分

主催 ： 根室市、ねむろ水産物普及推進協議会

協力 ： 根室市観光協会、東京根室会、芭蕉同窓会東京支部

公式サイト： https://www.city.nemuro.hokkaido.jp/lifeinfo/kakuka/suisankeizaibu/shoukoukankou/event/11535.html





〈内容〉

(1) 物産ブース

・根室産水産物を中心とした特産品の対面販売

根室で獲れた「花咲ガニ」や「北海しまえび」「ほたて」などの水産物のほか、根室生まれの地酒である「北の勝」、地元の銘菓「オランダせんべい」「ココチーズ」など多数の根室特産品を販売し、北海道根室市から美味いをお届けします。





(2) 観光ブース

・各種観光PR動画の放映及び観光PR動画と連動した観光情報を発信します。

・根室市観光マスコットキャラクター「眠郎(ねむろう)」による街頭啓発





(3) 歴史・風土・文化ブース

・はく製展示(根室で見られる動物、海鳥など)

・歴史プロモーション展示(オホーツク文化、チャシ跡立体図、映像展示等)

・北方領土啓発の実施(署名、ジオラマ、パネル展示、北方領土イメージキャラクター「エリカちゃん」による街頭啓発)





※観光、歴史・風土・文化ブースで実施するクイズラリー・アンケートに答えていただいた方に、1日先着500名限定で景品をプレゼント！





(4) ステージアトラクション

・根室出身者による落語、芸能パフォーマンス【7日(土)、8日(日)の2日間限定】





(出演予定者)

・サイクロンZによるマジックショー

・澤崎真里子によるソプラノリサイタル

・三遊亭金八による落語会