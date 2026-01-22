2025年12月に更新された首都直下型地震の被害想定では、甚大な被害が出るという予測が発表されました。歯科技工所を運営する株式会社お守り入れ歯(本社：北海道札幌市、代表取締役：池田 昭)は無料で義歯データをデジタル保管し、災害時には被災地以外で義歯製作ができる「入れ歯銀行」を全国展開しています。大規模災害時は無償で義歯提供を行います。開始3年で保管数は640個、提携歯科医院は18カ所と広がりを見せています。





災害関連死防止には口腔内ケアが大切





【大規模災害に待ったなし！災害への備えは万全ですか？】

マグニチュード7が予想されている首都直下型地震。今後30年以内におよそ70％の確率で発生するともいわれている中、政府の中央防災会議・首都直下地震対策検討作業部会は2025年12月19日、新たな被害想定を更新しました。最悪の場合、直接的な死者は約1万8000人に達する他、大きな課題の一つに上げられる災害関連死は最大4万1000人とされました。毎年各地で大規模災害が発生して人々の防災意識が変化している中、水や食料の備えを行う人は増えた一方で、誤嚥性肺炎など災害関連死の予防に繋がる“食べるための口腔内ケア“を備えている人はまだ少ないのが現状です。





大規模災害時に無償入れ歯提供





【たった30分で安心を確保できる！日常の紛失から大規模災害まで】

札幌市の歯科技工所を運営する株式会社お守り入れ歯は、無料の義歯データ保管サービス「入れ歯銀行」を全国の歯科医院と提携し運営しています。災害発生時はすぐに義歯を製作して最短翌日には発送できる他、大規模災害時は無償で義歯を提供します。歯科医院や技工所が地域の枠を超えてデータを共有し、もしもの時に対応する取り組みは、全国でも他にありません。2023年2月に開始以来、データ保管数640個、提携歯科医院18か所となり、じわりと広がりを見せています。





「入れ歯銀行」とは、現在使用している義歯を3Dスキャンしてデジタルデータ化し、クラウドに保管するサービス。料金は無料、スキャン時間は約30分、データは海外を含む3か所のサーバーに分散保管します。複製する際は他県の提携歯科医院でもデータを引き出せるため、災害時はもちろん、日常の紛失や引っ越し、かかりつけ歯科医の廃業などの場合も今と同じ義歯が複製できます。





入れ歯データスキャンの様子





【地震で助かり、避難所で亡くなる現実】

入れ歯銀行を始めたきっかけは東日本大震災において誤嚥性肺炎で多くの方が亡くなったことでした。慌てて逃げたため義歯を持ち出せなかった人や避難途中に義歯を落として破損した人も多くいました。災害チームが全力で対応しましたが、歯科医院も被災してカルテも流されるなど、提供までに時間がかかりました。運よく義歯が無事だった人も、避難所ではしっかり洗浄できずに不潔な義歯を長期間着用していた人や、歯が無いことでまともな食事ができずに体力が低下したことなどにより、誤嚥性肺炎で多くの方が亡くなったことが報じられ、災害関連死が注目されるきっかけとなりました。当社代表は歯科医師として高齢者の治療にあたる中で、有事の際に一早く通常の食べられる環境を整える方法を思案。当初は仮入れ歯の自宅保管を推奨していましたが、デジタル化が進んだ2021年2月より自社にて義歯データのクラウド保管を開始。2023年2月より全国展開を始めて提携歯科医院が増える中、内閣官房発刊「国土強靭化 民間の取組事例集」にも掲載されました。蓄電池搭載の移動診療バスの稼働の他、2025年3月には大規模災害時の義歯無償提供も開始しました。









【家族と本人を守る、デジタルのお守り】

データを保管した人の中には、「災害時の備えとして水や食料、入れ歯洗浄剤は準備していますが、入れ歯を紛失する可能性は考えていませんでした。治療の際に先生から入れ歯銀行のことを聞き、データ保管だけなら無料だし、何かあった時に安心と思ったので保管しました。」と話す人も。





代表の声「身近で大規模災害が起こる可能性は高まっています。義歯を持ち出せなくてもデータがあれば、食事ができずに体力が落ちるなどの二次災害を防ぐことができます。社会貢献活動の一環として、今後も金銭的負担なく備えることができる仕組み作り続けていきます。」

居住地による備えの格差をなくすため、提携歯科医院の全県設置を目標に募集を進めて参ります。





入れ歯銀行＝ https://irebabank.com/





株式会社お守り入れ歯代表 池田 昭





《入れ歯銀行 サービス概要》

内容 ： 現存入れ歯の洗浄と除菌、3Dスキャナーによる読み取り、

データのクラウド保管

料金 ： 無料(入れ歯の形状データスキャン、クラウド保管、データ引き出し)

問い合わせ先： 011-596-6685(平日9:00～18:00)

受付方法 ： 提携歯科医院へ来店、提携歯科医院により発送対応も可能

提携歯科医院： 18支店(北海道、岐阜、東京、神奈川、千葉、静岡、京都、大阪、

兵庫、岡山、香川、福岡、長崎、鹿児島、沖縄)









【株式会社お守り入れ歯 会社概要】

代表取締役： 池田 昭

事業内容 ： 入れ歯銀行、義歯製作、義歯の洗浄、抗菌処理

所在地 ： 〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西3-12-2 トミイビルNo.37 5F

電話番号 ： 011-596-8814(受付時間：平日9:00-18:00)

事業時間 ： 平日9:00-18:00(休診日：土曜・日曜・祝日)

URL ： https://omamoriireba.com/