【 三省製薬 News Letter 】

～ 冬本番！ 髪や頭皮の悩みを一人で抱え込まないために ～

女性のヘアケアの悩みに寄り添うアドバイスと 三省製薬の新提案「ダブルトリートメント」

美容成分と化粧品の開発・製造・販売と、オリジナル化粧品ブランド「デルメッド」、「IROIKU（イロイク）」、「yameKAGUYA（やめかぐや）」を展開する三省（さんしょう）製薬株式会社（本社：福岡県大野城市 代表取締役社長：陣内 宏行）では、当社の企業・事業動向やトピックスをニュースレターとして定期的に発信しています。

冬本番の季節は乾燥や静電気などの影響もあり、肌のお手入れだけでなく、髪や頭皮、白髪など、ヘアケアについてのご相談も、当社に寄せられます。

そこで今号では、近年、関心が高まる「女性のヘアケア」について、当社にいただいたお悩みの声やアドバイス、当社からの裏技新提案（ダブルトリートメント）などをご紹介します。

言葉のニュアンスや温度感まで受け止める、電話対応という選択。

当社は「カスタマーフロント部」を設け、スタッフがお客様からのご相談やお問い合わせに電話で対応しています。デジタル化が進む現代ではありますが、お客様との会話のニュアンスや温度感を大切にすべく、人による電話対応を大切にする考えに変わりはありません。

部署名の通り、お客様に対応する「最前線」の部署として、お客様のお悩みに寄り添い、疑問にお答えし、時には耳の痛いご意見にも耳を傾けながら、「よりよい成分、よりよい化粧品」づくりを続けています。

カスタマーフロント部には、「薄毛や抜け毛の悩みは家族にも相談しづらい」というお声もいただきます。特に髪の悩みはひとりで抱えこみやすく、精神的につらい思いをしている方もいらっしゃるようです。

お客様とのコミュニケーションを通して、少しでも前向きな気持ちになっていただけるよう、当社スタッフが心を込めて対応しています。



カスタマーフロント部 髙浪

家族にも相談できないとおっしゃっていたお客様のお話にしっかり耳を傾けることで、「ようやく誰かに相談できた」とホッとした様子で涙を流されたことが印象に残っています。また、ご意見をいただいてから数日後、「丁寧に対応してくれて嬉しかった」というお声 をいただいた時は、誠心誠意対応して良かったと、私自身も嬉しい気持ちになりました。

当社に寄せられるヘアケアのお悩みに寄り添うアドバイス。

肌と同じように、髪や頭皮の状態は年齢や環境などによって変化し、複数のお悩みを抱えていらっしゃる方も少なくありません。白髪だけでなく、抜け毛、髪のボリューム低下（ペタンとする）、ねこ毛、パサつき、広がり、うねり、薄毛で地肌が透けて見える、頭皮の乾燥や臭いなど、複数の悩みが重なったご相談も寄せられます。

カスタマーフロント部では、お客様の当社商品のご使用状況などをうかがいながら、使い方やお手入れのポイントをご案内しています。

＊当社（デルメッド）のヘアケア商品は、「ヘアシャンプー」、「ヘアトリートメント」に加え、洗い流さないトリートメント「ヘアオイル」、トリートメントをしながら髪を染められる「カラートリートメント」、女性用薬用育毛剤「ヘアエッセンス」、をラインアップしていることが特徴です。

お悩み（1） 抜け毛やボリュームダウンが深刻な悩み。「ヘアエッセンス」（育毛剤）はたくさん使った方が良いの？

抜け毛、薄毛、ボリュームダウンなど、深刻に悩んでいらっしゃるが故に、お話を聞いてみると、必要以上の量をバシャバシャとハイペースでお使いになっていることがあります。

使用期間にもよりますが、育毛ケアには時間がかかると正直にお伝えしています。

「ヘアエッセンス」をご使用いただく際の“適量”を改めてご案内し、コツコツ続けることの大切さをお話しています。少しでも前向きになっていただけるように、気を配りながらお伝えしています。

お悩み（2） 「カラートリートメント」を使っているが、生え際・根元が染まりにくい／色落ちしやすいのはなぜ？

「染めてもすぐに生え際や根元が目立ってくるので、綺麗に染まっている時間がほとんどない」、「生え際は一番目立つのに染まりにくい（色落ちしやすい）」というご相談を多くいただきます。

このようなご相談に対しては、「日々髪が伸びていくことに加え、頭皮付近は皮脂が多く、染料が定着しにくいことが一因として考えられます」とご説明しています。

また、新しい髪はキューティクルが閉じていて根元も立ち上がっているため、なじませにくいことも理由の一つです。根元や生え際は特に「量が足りない」ことで差が出やすいため、「カラートリートメント」をたっぷり使うことを基本としてご案内しています。

また、「思ったように染まらない」というご相談には、髪が乾いた状態で使用することや、放置時間を長めにとるという“裏技”をご案内することもあります。基本の使用方法にプラスαとなる情報をお伝えすることで、「やってみます」と前向きなお返事をいただくこともあります。

お悩み（3） 「ヘアトリートメント」とあわせて「ヘアエッセンス」（育毛剤）も使いたいが、色落ちが心配。どちらを優先すべき？

白髪ケアと育毛ケアを両方行いたい一方で、「『ヘアエッセンス』を使うと色落ちしそうで迷う」という声もいただきます。

デルメッドの「カラートリートメント」は色落ちしにくい処方で、基本的には「ヘアエッセンス」との併用で色落ちの心配はありません。気になる場合はカラーから1～2日おいてから育毛剤をご使用ください。また、「ヘアエッセンス」はできるだけ髪につかないように、頭皮につけることが大事です。

＊「ヘアエッセンス」は、スプレータイプではなく、直接頭皮につけやすい容器形状としています。

お悩み（4） 白髪染めはダメージが不安。一方、「カラートリートメント」を使いこなせるかも不安。

「ほとんど白髪だが、白髪染めで抜け毛が増えたり痛んだりするのが心配。かといって『カラートリートメント』で上手に染められるか自信がない」といったご相談もあります。

まずは、美容室の間隔をあけるためのアイテムとして、「カラートリートメント」を普段のお手入れに加えることをおすすめしています。慣れてくると、「カラートリートメント」をメインとした白髪ケアに切り替える方もいらっしゃるようです。

お悩み（5） ３０代～４０代前半の、比較的若い方からの白髪のお悩み。

30代～40代前半の方から、「白髪がところどころに出てきて気になる」、「疲れて見えたり、老けて見えるのが嫌」、「結婚式などイベントがあるので対策したい」といったご相談もいただきます。

「カラートリートメント」は連続使用で徐々に染めていく処方なので、イベント前の対策であれば、美容室でのカラーリングをおすすめしています。

様々な髪のお悩みにお応えするデルメッドのヘアケア商品。

当社では、お客様のお悩みにお応えするヘアケア商品をラインアップしています。

頭皮の乾燥、抜け毛や薄毛で地肌が透けて見えるというお悩みには ➡ 「ヘアエッセンス」

女性ホルモンの分泌量に着目して開発した特徴ある商品です。

当社が開発した育毛成分「CTP」（*1）が毛根に働きかけ、ハリ・コシのあるしっかりとした髪の成長を促します。リピーターの方も多い商品です。

*1：CTP：6-ベンジルアミノプリン（育毛成分）

https://www.dermed.jp/store/s/technology/ctp/

「デルメッド ヘアエッセンス」

（医薬部外品 120mL 税込4,400円）

ねこ毛、パサつき、広がり、うねり、トップがペタンとしてボリュームがないというお悩みには ➡ 「ヘアシャンプー」、「ヘアトリートメント」、「ヘアオイル」

「ヘアシャンプー」は、濃密な泡で頭皮の皮脂汚れをすっきり洗い上げるアミノ酸系洗浄成分配合のノンシリコンシャンプーです。

「ヘアトリートメント」は、髪をなめらかに整え、うるおいのある仕上がりを目指すノンシリコントリートメントです。

両商品とも、モンゴウイカのイカスミから抽出したタンパク質とアミノ酸を豊富に含む美容成分「セピアプロテイン」と、「加水分解シルク抽出液」を配合しています。

https://www.dermed.jp/store/item/476/

https://www.dermed.jp/store/item/477/

「デルメッド ヘアシャンプー」（左） 「デルメッド ヘアトリートメント」（右）

（いずれも医薬部外品 各300mL 税込2,860円）

洗い流さないトリートメント「ヘアオイル」には、「黒大豆豆乳発酵液」、「油溶性カモミラエキス」、「グレープシードオイル」など、厳選した計6つの美容成分を配合しています。ツヤのある仕上がりに整え、広がりやすい髪をまとまりやすくします。

https://www.dermed.jp/store/item/480/

「デルメッド ヘアオイル」 （100mL 税込3,520円）

自宅で手軽にケアしながら髪を染めたい方には ➡ 「カラートリートメント」

シャンプーを洗い流した後、タオルで水分をふき取り、トリートメントとしてなじませて５分間置くことで、生え際や根元の白髪を徐々に染めあげる商品です。

当社独自の「マニキュア処方」により、髪をいたわりながら白髪を徐々に染めていきます。「セピアプロテイン」、「黒大豆豆乳発酵液」などを配合し、染めるケアとあわせて髪のコンディションを整えるお手入れにお使いいただけます。

https://www.dermed.jp/store/item/v343/

「デルメッド カラートリートメント」（全2色）

（医薬部外品 200ｇ 税込2,750円）

ヘアシャンプー ➡ ヘアトリートメント ➡ カラートリートメントの順で使う新しいヘアケア“ダブルトリートメント”を提案！

従来は、「ヘアシャンプー」の後に「ヘアトリートメント」、もしくは「カラートリートメント」を使うという使用順序をご案内していました。





当社にて「カラートリートメント」の実証試験（2025年）を実施した結果、「ヘアシャンプー」の後に「ヘアトリートメント」を使い、さらにその後に「カラートリートメント」を使うことで、髪を染める効果やハリ・コシ・ボリュームがアップすることが分かりました。

今後、“ダブルトリートメント”という新しいヘアケアとして提案していきます。

＊“ダブルトリートメント”をした毛束の方が、より色づきが良いことを確認しました。（下図・左）

（「カラートリートメント」はブラックを使用）

＊毛髪を垂直に立て、毛髪の状態を可視化。“ダブルトリートメント”をした毛髪の方が、よりハリやコシ、ボリュームがアップしていることを確認しました。（下図・右）

「カラートリートメント」に配合している色素の粒子はわずかにマイナスに帯電している一方、「ヘアトリートメント」を使った毛髪の表面はプラスに帯電するため、色素がより吸着しやすくなったと考えられます。

三省製薬株式会社 会社概要

■社 名 三省製薬株式会社（Sansho Pharmaceutical Co.,Ltd.）

■創 業 1960年3月

■代表取締役社長 陣内 宏行

■資本金 8,767万円

■売上高 23億8,179万円 （2025年3月期）

■事業所 ＜本社＞

〒816-8550 福岡県大野城市大池2丁目26番7号

＜佐賀工場＞

化粧品原料製造および化粧品製造業者としてCOSMOS認証取得工場、

ISO9001、ISO22716（化粧品GMP）取得工場

〒841-0048 佐賀県鳥栖市藤木町5番1

■事業内容 化粧品原料の開発、製造、販売

医薬部外品・化粧品の開発、製造、販売 （自社ブランド・OEM)

■従業員数 102人

■URL https://www.sansho-pharma.com

https://www.dermed.jp

https:// www.iroiku.jp

https://yamekaguya.com