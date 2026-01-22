DXC社、Euronet社との戦略的パートナーシップによるグローバル発行および決済機能拡大を発表

アッシュバーン、バージニア州, 2026年1月21日 /PRNewswire/ -- 本日、グローバル企業テクノロジーとイノベーション・パートナーであるDXC Technology（NYSE: DXC）は、世界的な大手決済テクノロジー企業であるEuronet Worldwide社（NASDAQ: EEFT）との戦略的パートナーシップにより、世界中の金融機関向けに発行、リボルビング・クレジット、決済機能を拡大することを発表しました。



DXC Announces Strategic Partnership with Euronet to Expand Global Issuing and Payments Capabilities



この提携により、DXC社は全世界で3億を超える預金口座と5兆ドルを超える預金を支える同社のコアバンキング・プラットフォームであるHoganが、最新の発行・処理・決済ソリューションであるEuronet社のRenプラットフォームと統合されます。統合された機能によって銀行、フィンテック、あらゆる規模のその他の金融サービス機関がカード発行、クレジット、決済プログラムの立ち上げが加速され、同時に照合や決済などの業務を簡素化し、新商品の市場投入や顧客獲得までの時間を短縮できるようになります。

当初、DXC社はEuronet社と協力し、相互の顧客がクレジット、デビット、リボルビングクレジット・プログラムをサポートする事前統合された発行・決済ソリューションに加え、決済承諾のためのゲートウェイも導入できるようにします。時間の経過とともに、今回の提携によってEuronet社の幅広いサービス・ポートフォリオへのアクセスに加え、DXC社はスケーラブルで最新の発行・決済機能をより多くの金融機関に提供する能力が強化されます。

金融サービスにおける競争が激化し続ける中、成長、差別化、顧客との関係深化を目指す銀行にとっては、発行と決済は戦略的な重点分野となっています。デジタル・ファースト企業や消費者プラットフォームは、カードベースや組み込み型の決済エクスペリエンスに進出し、速度、柔軟性、普及に対する期待が高まっています。これに対応するため、銀行は大規模な競争、効率的な新商品のリリース、市場やチャネル全体でサービスの拡充ができる最新の発行・決済機能に投資しています。

「発行と決済は金融機関にとって中核的な成長エンジンとなっていますが、断片化された状態が続いて導入が遅れるケースが多くなります」とDXC社の金融サービス部門のグローバル室長兼ゼネラルマネージャーであるSandeep Bhanote氏が述べました。「Euronet社と提携することで、実績のある発行・決済機能とDXC社の金融サービスに関する専門知識を組み合わせることができます。これにより、顧客は新しいプログラムを迅速に立ち上げて、自信を持って規模を拡大して新しい市場に進出できるように支援します」

グローバルな発行、処理、国境を超える機能を含め、Euronet社は発行、決済、取引サービスの充実したラインアップをパートナーシップで実現します。このようなサービスは、ミッションクリティカルなバンキングや決済プラットフォームの近代化と運用におけるDXC社の金融サービスの専門知識と組み合わせることにより、顧客の決済インフラを近代化させて新たな成長チャンスを実現するDXC社の能力が強化されます。大まかに言うと、今回の提携によって金融機関向けに安全かつ拡張可能で将来性のある決済機能を推進するDXC社の取り組みがさらに強化されます。

「DXC社は、世界最大手の金融機関を支援する長い歴史があります」とEuronet社の北中南米セールス部門のOscar Munoz副社長が述べました。「協力することで、銀行と決済プロバイダーが強い自信を持ってより迅速かつ柔軟に発行・決済環境の近代化を実現できるように支援しています」

DXC Technology社について

DXC Technology社（NYSE: DXC）はソフトウェア、サービス、ソリューションをグローバル企業や公共部門の機関に提供する最大手のエンタープライズ・テクノロジーとイノベーションのパートナーです。急速に変化する時代にAIを活用して迅速に成果をもたらせるように支援します。DXC社はマネージド・インフラサービス、アプリケーション近代化、業界特化型ソフトウェア・ソリューションの分野で深い専門知識を有し、世界で最も複雑なテクノロジー資産の一部の近代化、セキュリティ保護、運用を行っています。詳細については、dxc.comをご覧ください。

Euronet Worldwide社について

決済処理と国境を超える取引の世界的リーダーであるEuronet社は、消費者と企業が毎日頼りにする方法で資金を動かしています。同社のソリューションには、送金、クレジット・デビット決済、ATM・POSサービス、ブランド決済、両替などがあります。独自のブランドとブランド化ビジネス部門を通じて200を超える国や地域で製品とサービスが提供されることで、Euronet社と同社の金融テクノロジーやネットワークにより、誰でもより安易で迅速かつ安全に世界経済に参入できるようになります。

