京都・東本願寺の首都圏の拠点である「真宗会館」(所在地：東京都練馬区)が発行する広報誌『サンガ』が2026年3月号(2026年2月1日発行)で創刊200号を迎えます。

『サンガ200号特別記念号』では、椎名林檎さんの表紙写真および巻頭インタビューが掲載されます。

『サンガ』および200号特別記念号の詳細： https://shinshu-kaikan.jp/book/samgha





『サンガ』は、1993年の創刊以来、「仏教をもっと身近に」という願いのもと、宗教の枠を越え、現代社会に生きる一人ひとりが抱える問いや悩みに寄り添う広報誌として歩みを重ねてまいりました。情報化の進展、社会構造の変化、そしてパンデミックを経て価値観が大きく揺れ動く時代の中で、『サンガ』は常に「生きるとは何か」「ともに生きるとはどういうことか」を問い続けてきました。

独自の表現を通して時代と真摯に向き合い続けてきた椎名さんの言葉は、「自分自身として生きること」「他者とともに生きること」という、仏教が長く問い続けてきたテーマとも深く響き合っています。本号では、椎名さんがご自身の子育ての中で感じてきたことを通して「ともに生きる」ということを読者とともに考えます。









■『サンガ』について

(1)発行部数

隔月30,000部(奇数月発行)





(2)設置場所

・真宗会館(練馬区谷原1-3-7)

・都内駅ラック(都営地下鉄6か所)

・都内各種施設書店(丸善書店2か所、ジュンク堂書店 池袋本店)

・京都・東本願寺境内

・全国の真宗大谷派関係施設(学校等)

・購読いただいている全国の真宗大谷派関係寺院

※寺院で注文いただく場合には1部50円＋送料で販売

一般の方向けには無料で配布

※誌面は真宗会館ホームページでも公開しております。





(3)主なご出演者

・小林涼子 様(俳優) ・のん 様(俳優) ・アン・サリー 様(歌手・医師)

・寺尾紗穂 様(音楽家・文筆家) ・ちばてつや 様(漫画家)

・土井善晴 様(料理研究家) ・鈴木おさむ 様(放送作家) 他





(4)発行元

真宗大谷派 東本願寺真宗会館





『サンガ』は、より多くの方に仏教に親しみをもっていただくことを願いとして、京都・東本願寺の首都圏の拠点である「真宗会館」が発行するフリーマガジンです。

あらゆる立場で活動されている著名人のインタビューや、わかりやすい仏教コラムをはじめとした多彩なコラムを毎回連載しています。

真宗大谷派(本山：京都・東本願寺)は、近年では首都圏にて普段お寺や仏教と縁のない方々にも仏教を伝える取り組みに力を注いでいます。 なかでも『サンガ』は、特に30代から40代の女性を購読層にし、仏教のエッセンスを感じていただく読み物として、都内の地下鉄駅や書店などに設置しています。

また、定期購読のお申込みも受け付けております。最新号がご自宅まで届く「サンガネット」( https://shinshu-kaikan.jp/learn/samghanet )制度もございます。





『サンガ』の詳細および200号特別記念号についてはこちらをご覧ください

https://shinshu-kaikan.jp/book/samgha





■真宗会館について

真宗会館は、京都の東本願寺を本山とし、親鸞聖人を宗祖とする浄土真宗・真宗大谷派の首都圏の拠点となる会館です。人口4千万人といわれ、政治・経済・思想が一極集中する国際的にも大きな影響力をもつ日本の首都圏に、いつでも、だれでも、親鸞聖人の教えを聞くことのできる開かれた場を願い、1989年に建立されました。

真宗会館では葬儀や法事、年中行事のほか、法話会や入門的な仏教講座を首都圏各地にて開講・運営しています。また、2021年7月より葬儀やお墓の疑問をご相談いただける「東本願寺 仏事サポートセンター東京」という仏事相談窓口を真宗会館内に開設しました。首都圏におけるお寺やお墓の紹介から、浄土真宗における作法や教えまで、仏事でお困りの際にご相談いただくための窓口として運営しております。





