ベビー・子ども服アパレルメーカーの株式会社サントーワ(本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：島村 寛)は、自社オンラインショップ「ZooLand」( https://www.zoolandstore.com/ )にて、ママ・パパのお出かけ中のお悩みを解決する商品として自社ブランド「GrinLab」にて「イブル防水ベビーカーシート」の販売を開始しました。





敷くだけ安心！防水ベビーカーシート





ママも子どもも嬉しい7個の特長





赤ちゃんとの外出は、楽しさと同じくらい、心配ごともついてきます。

おむつ漏れやお漏らしは大丈夫かな、汗で背中がびっしょりになっていないかな、飲み物をこぼしていないかな…。

そんなママやパパの気持ちに寄り添いながら、私たちは“毎日のお出かけがもっと気軽になるベビーカーシート”を開発しました。

その想いから誕生したのが、「イブル防水ベビーカーシート」です。





オールシーズン使える安心シート





■ふんわり優しいのに、しっかり防水。イブルの魅力をそのままに、お出かけ時の不安を解消

韓国生まれの伝統的なキルティング素材「イブル」。

ふっくらとした中綿と、ぽこぽことした立体感のある肌触りは、綿100％で赤ちゃんの肌に触れてもやさしく、思わず触れたくなる心地よさです。

その“やさしさ”はそのままに、雨・汗・飲みこぼしでベビーカーが汚れることを防ぐ、防水ベビーカーシートを企画しました。

● イブルキルト(表地)

● 防水シート

● 通気性のよい立体メッシュ

この3層がしっかりと汚れをガードし、裏まで染み込むのを防ぎます。

おむつ漏れ、汗、食べこぼし、雨や泥汚れまで、さまざまな“日常のハプニング”から座面を守り、清潔をキープします。

触れた瞬間のふわふわ感はそのまま、お出かけ中でも安心して使えるイブルベビーカーシートに仕上げました。





ふんわり優しい肌触りのイブル生地





■“ちょっとした困りごと”を、そっと解決

透湿性試験を受け、透湿性445g/m2・h、耐水性2,000mm以上と、水蒸気などは通すが水は通さない「透湿防水性」にすぐれた結果を得たベビーカーシートです。

そのため、赤ちゃんとのお出かけ時のベビーカー汚れに関する困りごとを解決することができます。

● おむつ漏れ・お漏らし

● 食べこぼし・飲み物こぼれ

● 夏場の汗汚れ

● 雨・泥汚れ

● レジャーや水遊び後の移動

ベビーカーやチャイルドシートに取り付けることで、シートを取り外して洗うだけなので、ベビーカー全体を洗う手間が省け、日々のお手入れがぐっと楽になり、ママ・パパの負担を軽減します。

どんなシーンでも頼れる存在として、赤ちゃんとの外出をやさしくサポートするアイテムです。





防水シートで汚れから座面をガード





■オールシーズン快適。夏は保冷剤ポケットでひんやりサポート

シートの裏面には通気性の高いメッシュ素材を使用し、ムレにくく快適。

さらに、頭部と背中の2か所に保冷剤ポケットを配置しました。

夏のお出かけでも、赤ちゃんの背中が熱くなりにくく、季節を問わず一年中使える仕様です。





暑さ対策に2か所の保冷剤ポケット付き





■細部まで“使いやすさ”にこだわりました

● 前が長めで股下までしっかりカバー

ベルト穴から足元まで約19cm。飲み物・食べ物をこぼしても、座面が汚れるのを防ぎます。

● ナチュラルな2色展開(ベージュ／グレージュ)

どんなベビーカーにも馴染むくすみカラー。

● 紐を結ぶだけの簡単装着

ユニバーサルフィットで、さまざまなベビーカー・チャイルドシートに対応。

● 洗濯機で手洗いコースOK

汚れてもすぐ洗えて、いつでも清潔。洗濯ネットに入れて「手洗いコース」や「おしゃれ着コース」で洗濯可能です。

● サイズ：約74cm × 約36cm

● 組成：赤ちゃんに直接触れる表地はお肌にやさしい綿100％

● 企画・原産国：日本企画／中国製





こだわりの機能性





■GrinLabの想い

“ママとこどもに、いつも寄り添う存在でありたい”

イブル防水ベビーカーシートは、実際のママたちの声から生まれました。

「なかなか洗えないベビーカーやチャイルドシートに汚れが浸み込むのがストレス」「汗で背中が濡れてかわいそう」「暑い夏場も赤ちゃんが快適に過ごせるシートがいい」そんな日々のリアルな悩みに耳を傾け、完成したのがこのシートです。

赤ちゃんとのお出かけが、もっと軽やかに、もっと心地よくなるように。

GrinLabはこれからも、ママとこどもの笑顔を支えるものづくりを続けていきます。









■商品情報

- 商品名： イブル防水ベビーカーシート

- カラー： 2色展開(ベージュ/グレージュ)

- 価格 ： 2,178円(税込)

- 販売場所

公式オンラインストア

https://www.zoolandstore.com/view/item/000000001745

楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/zooland/253020/

Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B0G8VKZ51J?th=1









■会社概要

株式会社サントーワは「子ども服を通じてみんなが笑顔になる会社」を理念とし、ベビーからキッズ、ジュニアサイズまで幅広くアパレル製品を企画・生産・販売しております。

ニーズの多様化した現代社会だからこそ、これまで以上に人と人とのつながりを大事にし、お客様の声を柔軟に反映した商品ラインナップに力を注いでおります。





名称 ： 株式会社サントーワ

所在地： 愛知県名古屋市西区上名古屋3丁目25-28

代表者： 島村 寛

設立 ： 1995年

資本金： 1,000万円

会社ホームページ ： http://www.santowa.co.jp/

ネットショップ「ZooLand」 ： https://www.zoolandstore.com/

ショップ公式Instagramアカウント： https://www.instagram.com/zooland_official/

GrinLab公式Instagramアカウント ： https://www.instagram.com/grinlab_life/